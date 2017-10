Pēc šī zaudējuma Ostapenko saglabā tikai teorētiskas cerības uz iekļūšanu WTA finālturnīra pusfinālā. Viņai ne tikai pēdējā spēlē būs jāuzvar Karolīna Plīškova, bet arī jācer uz pārējo spēļu labvēlīgu iznākumu.

Abām tenisistēm šajā spēlē bija grūtības nosargāt savu servi, un jau pašā sākumā abas apmainījās ar breikiem. Pēc tam abas vēl pa reizei guva punktus pie pretinieču servēm, bet 12. geimā Viljamsa lauza Ostapenko servi un guva uzvaru pirmajā setā.

Otrajā setā Viljamsa izvirzījās vadībā ar 2-0, tad trīs geimus pēc kārtas uzvarēja Ostapenko, un cīņa līdzīgi turpinājās arī pēc tam. Latvijas tenisiste pie rezultāta 6-5 nespēja pie savas serves noslēgt setu, tāpēc nācās spēlēt taibreiku, kurā viņa izrādījās pārāka ar 7:3.

Savukārt trešajā setā cīņas gaita joprojām būtiski nemainījās. Abas iesākumā guva punktus pie savām servēm, bet nākamajos geimos punkti tika gūti pie pretinieču servēm. Tad pie rezultāta 5-5 Viljamsa lauza Ostapenko servi, bet latvietei vairs nepietika spēka, lai atspēlētos.

Turnīru Ostapenko svētdien iesāka ar zaudējumu spānietei Garvīnei Mugurusai - 3-6,4-6.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

WTA finālturnīrs: Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa

Viljamsa pēc spēles atzina, ka viņai šajā mačā nācās strādāt ļoti smagi. https://twitter.com/WTA/status/922840282575417344

https://twitter.com/WTA/status/922839411804463105

Šī mača statistika:

Ostapenko vēl saglabā teorētiskas cerības iekļūt WTA Finālturnīra pusfinālā, taču viņai tagad jācer uz sev labvēlīgiem spēļu rezultātiem.

Šī spēle ilga trīs stundas un 13 minūtes!

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 5-7. Ostapenko piedzīvo zaudējumu. Viljamsa servēja vienā stūrī, saņēma bumbiņu atpakaļ un sita otrā stūrī. Tad Ostapenko aizsardzībā nespēja pārsit bumbiņu pāri tīklam, kam sekoja Viljamsas "eiss". Ostapenko atspēlēja pirmo mačbumbu, sitot no labās gar sāna līniju. Ostapenko vairs nespēja aizķerties šajā mačā un piedzīvoja dramatisku zaudējumu.

https://twitter.com/WTA/status/922838026706862081

https://twitter.com/WTA/status/922833642174296069

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko izdevās laba pirmā serve, kas pēc tam deva punktu uzbrukumā, bet tad Viljamsa sodīja par pārāk vāju otro servi. Garā izspēlē Viljamsa labi atbildēja ar sitienu pa diagonāli, un Ostapenko trāpīja tīklā. Vēlreiz Latvijas tenisiste pārāk vāji izpildīja otro servi, un Viljamsa to izmantoja un panāca divas breikbumbas. Ostapenko pirmo atspēlēja, kad viņas agresīvais uzbrukums piespieda pretinieci sist tīklā, bet turpinājumā latviete guva vēl divus punktus, kad amerikāniete neveiksmīgi devās pie tīkla. Dramatiskā cīņā Ostapenko zaudēja vēl divus punktus, taču viņa atspēlēja arī trešo breikbumu šajā geimā, izpildot ļoti precīzu sitienu no kreisās gar sāna līniju. Viljamsa dara visu, lai izspēles nebūtu garas, un viņai tas izdodas. Amerikāniete panāca kārtējo breikbumbu, un nākamajā izspēlē Ostapenko aizsardzībā nespēja atvairīt uzbrukumu.

Šis mačs jau ilgst vairāk nekā trīs stundas!

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 5-5Viljamsa aizvadīja ļoti pārliecinošu serves geimu, un pie 40:15 viņa izpildīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 5-4. Joprojām Ostapenko pieviļ servēšana, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:40. Latvijas tenisiste divus punktus atspēlēja, kad agresīvi uzbruka, cenšoties nodzenāt pretinieci. Svarīgā brīdī Ostapenko trāpīja divas pirmās serves, kas jau deva rezultātu "vairāk", tomēr Viljamsa ar precīzu trāpījumu skrējienā panāca "vienādu" rezultātu. Amerikāniete sita ārpus laukuma nākamajā epizodē, taču pēc tam viņa perfekti uzbruka serves uzņemšanā. Ostapenko ar forhendu trāpīja pa līniju, kas patraucēja Viljamsai, kura sita tīklā. Noslēgumā amerikāniete uzbruka agresīvi, taču netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi.Viljamsai izdevās laba serve, kas pēc tam deva pārsvaru un punktu īsā izspēlē, bet Ostapenko atbildēja ar lielisku uzņemšanu. Amerikāniete panāca 30:15, bet pēc tam pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko uzņēma servi, bet Viljamsai vēlreiz dabūt bumbiņu pāri tīklam neizdevās. Ostapenko panāca breikbumbu, taču uzņemšanā viņas sitiens atdūrās tīklā, bet tam sekoja vēl viena dubultkļūda un Ostapenko breikbumba, un Latvijas tenisiste fantastiski sita ar bekhendu gar sāna līniju.

https://twitter.com/WTA/status/922831905715716096

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pēc kārtējās dubultkļūdas nonāca iedzinējos ar 15:30, un Viljamsa atkal agresīvi devās pie tīkla, kur izdarīja visu, lai panāktu breika iespēju. Viņa to realizēja, kad Ostapenko sita tīklā.

https://twitter.com/WTA/status/922830935883526144

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko uzklausīja trenera norādījumus un mainīja izspēles virzienus, gūstot punktu ar bekhendu. Pēc tam viņai vēlreiz izdevās uzņemt servi un izspēlēt labu sitienu kombināciju. Viljamsa pēc tam izsita ārpus laukuma, bet Ostapenko pirmo no trim breikbumbām nerealizēja, kad amerikāniete labi trāpīja pa gala līniju un "norāva" sitienu Ostapenko. Viljamsa ar servi atguva vēl vienu punktu, bet turpinājumā Ostapenko sita tīklā. Ar perfektu serves uzņemšanu Ostapenko ieguva ceturto breikbumbu šajā geimā, bet Viljamsa skaistā manierē ar forhendu to atspēlēja. Ostapenko precīzais uzbrukums no kreisās deva arī piekto breikbumbu, un nākamajā epizodē Viljamsa netika galā ar latvietes sitienu asā leņķī.

https://twitter.com/WTA/status/922828281694400512

Treneris Andis Juška pārtraukumā aicina Ostapenko servēs augstāk uzmest bumbiņu, lai izvairītos no kļūdām. Tāpat viņš uzsvēra, ka Viljamsu vajag vairāk kustināt pa gala līniju.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Spriedzei un sagurumam pieaugot, Ostapenko ar servēm klājas arvien grūtāk. Viņa nonāca iedzinējos ar 0:30, bet tad viņa precīzi trāpīja pa līniju un punktu atguva. Viljamsa neprecīzi uzņēma servi, un rezultāts kļuva 30:30. Abas tenisistes sita sitienus asā leņķī, bet Ostapenko pieļāva kļūdu un trāpīja tīklā, dodot pretiniecei breikbumbu. Viljamsas asie sitieni deva viņai punktu.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko izdarīja spiedienu uz pretinieci Viljamsas serves geimā, atspēlējoties no 0:30. Tad viņa izspēlēja lielisku sitienu kombināciju, apspēlēja pie tīkla esošo Viljamsu un guva punktu. Breika iespēju viņa realizēja un lauza servi.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet pēc tam viņa reabilitējās ar bekhenda sitienu gar gala līniju. Viljamsa pēc tam izpildīja sitienu ārpus laukuma, bet tad Ostapenko pie tīkla nospēlēja pārāk mīksti. Ar dubultkļūdu viņa deva Viljamsai kārtējo breika iespēju, taču ar servi Latvijas tenisiste to atspēlēja. Ostapenko turpinājumā pieļāva vēl divas dubultkļūdas. Pēc pirmās Viljamsa uzbruka pārāk agresīvi, bet pēc otrās Ostapenko izspēlē netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 1-1Viljamsa labi izpildīja serves un geimu uzvarēja "sausā".

Otrā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3), 1-0Viljamsa agresīvi sāka trešo setu - viņa devās tuvāk tīklam un guva punktu, bet pēc tam Ostapenko netrāpīja laukumā aizsardzības sitienu. Amerikāniete pēc tam uzņēma servi un sita uzbrukuma sitienu, panākot 40:0. Garākā izspēlē Ostapenko guva pirmo punktu, tad Latvijas tenisiste izpildīja netveramu servi, bet pēc rezultāts kļuva 40:40, kad Viljamsa sita tīklā. Ostapenko nedaudz netrāpīja laukumā, dodot vēl vienu breika iespēju pretiniecei, tomēr viņa ar agresīvu uzbrukumu atspēlēja arī šo. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, viņa pēc tam nodzenāja pretinieci pa gala līniju un sagaidīja kļūdu. Latvijas tenisiste izpildīja labas serves un noslēdza geimu. Viņa šajā geimā atspēlēja piecas breikbumbas.

Sākas 3. sets.

https://twitter.com/WTA/status/922821803981996033

Ar divām stundām nepietika, lai noskaidrotu šī mača uzvarētāju. Cīņa ilgst jau 2:04 stundas. Priekšā vēl trešais sets.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 7-6 (7:3). Ostapenko uzvar otro setu.Taibreika izspēle:1:0 Ostapenko lieliski uzņēma servi un guva punktu ar bekhendu.1:1 Viljamsa atbild ar uzbrukumu no labās uzņemšanā.1:2 Ostapenko pieļauj dubultkļūdu2:2 Ostapenko izdodas sodīt pretinieci par neveiksmīgo servi.3:2 Ostapenko izdodas atgūt vadību.4:2 Viljamsa pavisam nedaudz netrāpīja laukumā sarežģītu sitienu.4:3 Ostapenko labi nospēlēja aizsardzībā, bet pēc tam diezgan vienkāršs sitiens atdūrās tīklā.5:3 Viljamsa pieļauj dubultkļūdu. 6:3 Ostapenko uzbruka no kreisās, bet Viljamsas aizsardzība nespēja šo spiedienu izturēt. 7:3 Ostapenko labi ieservēja otro servi, tad izspēlē amerikāniete sita tīklā.

https://twitter.com/WTA/status/922819415653023744

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 6-6. Ostapenko zaudē serves geimu. Viljamsa pēc pārtraukuma kortā atgriezās agresīvāka, kas ļāva panākt 30:0. Ostapenko pie tīkla sita bumbiņu stūrī, tam sekoja epizode, kurās amerikāniete sodīja latvieti par vājo otro servi. Viljamsa tādējādi panāca divas breikbumbas. Viņa realizēja pirmo, kad nespēja uzņemt pretinieces uzbrukumu pēc serves. Cīņa turpināsies taibreikā.

https://twitter.com/WTA/status/922817489964228608

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko centās saasināt situāciju, un viņas sitiens no gaisa skrējienā pie tīkla bija pavisam nedaudz neprecīzs, un rezultāts kļuva 15:30. Turpinājumā Viljamsa divreiz nepārsita bumbiņu pāri tīklam, un Ostapenko ieguva breikbumbu. Viņa to realizēja, kad guva punktu pēc pretinieces otrās serves.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 5-5.Viljamsa izdarīja spiedienu uz Ostapenko, kad divreiz labi uzņēma servi, un tas ļāva gūt divus punktus. Pie tīkla Ostapenko ar otro sitienu punktu atguva, bet tad viņas forhenda uzbrukumi pretiniecei sagādāja lielas grūtības (30:30). Ar sitienu no kreisās gar sāna līniju Ostapenko izvirzījās geima vadībā, tomēr pēc tam viņai neizdevās trāpīt forhenda sitienu. Viljamsa tika galā ar serves uzņemšanu, bet pēc tam viņa sagaidīja labu iespēju uzbrukt, un to Ostapenko nespēja atvairīt. Ostapenko izdevās atspēlēt pirmo mačbumbu, kad Viljamsa nospēlēja pasīvi un sita tīklā. Tad Ostapenko teicami servēja, Viljamsa atsita, bet ar bekhendu otrā stūrī latviete panāca rezultātu "vairāk". Viljamsa vēlreiz netrāpīja laukumā, bet Ostapenko nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 4-5. Viljamsa ar labu servi sāka geimu, tad viņa pieļāva dubultkļūdu, bet pēc tam viņa panāca 30:15. Tam sekoja gara un ātra izspēle, kurā Ostapenko lika pretiniece "kapāt" aizsardzībā, līdz guva skaistu punktu. Ar spēcīgām servēm Viljamsa tomēr nosargāja servi.

https://twitter.com/WTA/status/922814306864922624

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 4-4Tenisistes ātri apmainījās ar punktu guvumiem, tad garā izspēlē Viljamsas sitiens gar sāna līniju atdūrās tīklā. Ostapenko pēc tam pacietīgi uzbruka uz kreiso pusi, bet noslēgumā guva punktu sitienā uz labo pusi. Latviete nedaudz izsita ārpus laukuma, bet noslēgumā viņa trāpīja sarežģītu sitienu no kreisās.

Treneris Andis Juška pārtraukumā deva padomus Ostapenko: "Servē viņai ķermenī, nemēģini tikai uz labo. Izdari asāku otro servi. Mēģini izspēlēs mainīt virzienus."

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 3-4Septītajā geimā ritēja līdzīga spēkošanās, un Ostapenko gājienā pie tīkla panāca 30:30. Viljamsa ar labu servi sev izkārtoja parocīgu nākamo sitienu, ko viņa izmantoja, bet ar rezultatīvu servi viņa noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar forhendu guva punktu, taču Viljamsa pēc tam tika pie trim punktiem pēc kārtas un ieguva divas breika iespējas. Ostapenko sita ārpus laukuma un zaudēja servi.

https://twitter.com/WTA/status/922811107676274693

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko netika galā ar pirmo pretinieces servi, bet pēc tam Viljamsa netika galā ar latvietes atsisto sitienu. Amerikāniete panāca 30:15, tad Ostapenko guva punktu ar perfektu uzbrukumu uzņemšanā, bet noslēgumā viņa divas reizes "tīri" guva punktus un pārņēma vadību setā.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 2-2Ostapenko guva punktu ar servi, tad viņa kļūdījās bekhenda sitienā, tam sekoja vēl viena laba serve. Garā izspēlē no laukuma vidus Ostapenko ar forhendu trieca bumbiņu pretinieces laukumā, bet noslēgumā latvietei paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam.

https://twitter.com/WTA/status/922808609636884481

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Viljamsa ar servi guva punktu, pēc tam Ostapenko skrējienā trāpīja laukumā sarežģītu sitienu gar sāna līniju. Turpinājumā Ostapenko trāpīja tīklā, bet viņa nākamajā epizodē nodzenāja pretinieci pa gala līniju un panāca viņas kļūdu. Viljamsa pieļāva dubultkļūdu un deva Ostapenko breikbumbu, un Ostapenko to realizēja, kad uzņemšanā uzbruka ar sitienu no kreisās.

https://twitter.com/WTA/status/922807371730006021

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko šajā geimā izdevās nedaudz uzlabot pirmās serves procentu, tomēr pēc pirmajām izspēlēm rezultāts bija 30:30. Tad Viljamsas sitiens atdūrās tīklā, bet Ostapenko netrāpīja gar sāna līniju no labās. Latvijas tenisiste pēc labas serves ar bekhendu panāca rezultātu "vairāk", tomēr forhends pa diagonāli viņu pievīla nākamajā epizodē. Ostapenko vēlreiz ar savu agresivitāti panāca pretinieces kļūdu, tomēr pēc tam Viljamsa izmantoja uzbrukuma iespēju. Arī pēc nākamajiem diviem momentiem rezultāts saglabājās 40:40, bet tad Viljamsa pie tīkla aktīvi darbojās un panāca Ostapenko kļūdu. Amerikāniete breikbumbu izmantoja, kad uzspieda savu spēli.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7, 0-1.Izskatās, ka Ostapenko ir sašutusi par pirmā seta iznākumu un pazaudējusi spēles ritmu. Viljamsa "sausa" uzvarēja serves geimu.

Sākas 2. sets.

https://twitter.com/WTA/status/922804791985577985

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-7. Ostapenko zaudē pirmo setu. Ostapenko guva pirmo punktu, bet tad skrējienā uz priekšu sita tīklā. Viljsamsai nākamajā uzbrukumā nepaveicās, jo bumba nedaudz lidoja ārpus laukuma. Arī Ostapenko ar bekhendu sita "autā", un rezultāts kļuva 30:30. Amerikānietes uzbrukums bija pārāk spēcīgs, bet pēc tam viņa ieguva pārsvaru izspēlē un panāca Ostapenko kļūdu. Latvijas tenisiste pēc tam sita tīklā un deva pretiniecei setbumbu, ko nespēja aizstāvēt. Pēdējā epizodē viņa sita ārpus laukuma ar bekhendu.

Ostapenko treneris Andis Juška pārtraukumā: "Tu labi spēlē, bet nepareizi pieņem lēmumus. Nevajag spēlēt vienā virzienā, vajag mainīt puses. Nedomā negatīvi, domā tikai pozitīvi. Koncentrējies katrai bumbai un nedāvini dāvanas."

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-6Viljamsa precīzi sita no forhenda, gūstot otro "tīro" punktu spēlē. Ostapenko pēc tam atbildēja ar līdzīgu punktu, bet tas viņai bija jau 15. "tīrais" punkts jeb "vinners". Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, kam sekoja gara izspēle, kurā Ostapenko nedaudz izsita "autā" forhendu pa diagonāli. Viljamsa pēc tam noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-5Ostapenko divreiz ar savu otro sitienu trāpīja tīklā, bet tad viņa netrāpīja laukumā, nonākot iedzinējos ar 0:40. Tad vēl viens Ostapenko sitiens atdūrās tīklā, un viņa "sausā" zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-4.Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet pēc tam perfekti trāpīts sitiens no kreisās ļāva izlīdzināt rezultātu. Viljamsai nākamajās epizodēs izdevās gūt divus punktus, bet tam sekoja viņas dubultkļūda. Ostapenko pēc tam uzbruka pārāk spēcīgi un nepacīnījās par setbumbu.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 5-3. Ostapenko neizdodas atrast ritmu servēs, un viņa geimu sāka ar dubultkļūdu. Pēc tam neveiksmīga otrā serve deva Viljamsai iniciatīvu, ko viņa pārvērta vēl vienā punktā. Kad beidzot Ostapenko trāpīja spēcīgu pirmo servi, amerikāniete pieļāva kļūdu. Tad Viljamsa sita tīklā, Ostapenko "tīri" guva punktu ar forhendu, bet ar servi noslēdza geimu un nostiprināja vadību.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko labi darbojās serves uzņemšanā, bet ceturtajā izspēlē latviete pacietīgi uzbruka un panāca, ka pie tīkla esošā Viljamsa kļūdās (40:15). Pirmo breika iespēju neizdevās izmantot, bet tad labs uzbrukums uzņemšanā ļāva atgūt vadību spēle.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 3-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko sesto geimu sāka ar dubultkļūdu, tad viņas vājā otrā serve bija kā dāvana Viljamsai. Trešais amerikānietes mēģinājums gūt ātru punktu bija neveiksmīgs, bet tam sekoja gara izspēle, kurā Ostapenko nedaudz nepaveicās, kad sarežģīts sitiens pavisam nedaudz izlidoja ārpus laukuma. Pirmo breikbumbu Latvijas sportiste skaistā manierē atspēlēja ar "tīri" uzvarētu uzbrukumu no forhenda, taču arī šoreiz viņas dubultkļūda deva breiku pretiniecei.

https://twitter.com/WTA/status/922796477235150850

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Spēcīgas serves Viljamsai ļāva panākt rezultātu 40:0, tomēr nākamās serves Ostapenko uzņēma un guva divus punktus. Tam sekoja īsa izspēle, kas noslēdzās ar Viljamsas sitienu ārpus laukuma. Ostapenko turpinājumā uzbruka no labās gar sāna līniju, taču bumba izgriezās "autā", bet viņai izdevās reabilitēties ar ļoti precīzu serves uzņemšanu. Skaistā izspēlē Ostapenko savā agresīvajā stilā ar bekhendu panāca breikbumbu, bet viņai divās epizodēs pēc kārtas neizdevās bumbiņu dabūt pāri tīklam. Latvijas tenisiste ar bekhendu atjaunoja "vienādu" rezultātu, tad forhends gar sāna līniju deva vēl vienu breika iespēju, un to viņa realizēja ar uzbrukumu serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 2-2Divās garās izspēlēs Viljamsai izdevās Ostapenko izsist no ritma un panākt latvietes kļūdas. Pēc tam Ostapenko no bekhenda precīzi uzbruka kreisajā stūrī, tam sekoja epizode ar amerikānietes "autu" (30:30). Pirmā serve šajā geimā Ostapenko ļoti piekliboja, tomēr tas netraucēja nākamajā izspēlē panākt 40:30 ar sitienu asā leņķī. Ar rezultatīvu servi Ostapenko nosargāja servi.

https://twitter.com/WTA/status/922792688558075904

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 1-2Ostapenko kontrolēja izspēles gaitu un ar sitienu no labās guva punktu. Viljamsa izpildīja 186 km/h ātru servi, punktu atgūstot, tomēr Latvijas tenisiste ar bekhendu pa diagonāli atguva vadību. Tad vēlreiz Ostapenko skaisti uzbruka un panāca divas breikbumbas, taču šoreiz viņas spēcīgie sitieni trīs epizodēs pēc kārtas bija neprecīzi un nedeva rezultātu. Noslēgumā Ostapenko nespēja uzņemt servi.

https://twitter.com/WTA/status/922791509719638016

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko guva punktu ar servi, bet nākamajā epizodē Viljamsa agresīvi uzbruka un panāca Ostapenko kļūdu. Turpinājumā Ostapenko neveiksmīgi devās pie tīkla, un amerikāniete to izmantoja, savukārt pēc tam Ostapenko izsita ārpus laukuma, kas deva Viljamsai divas breikbumbas. Latvijas tenisiste šo geimu noslēdza ar dubultkļūdu un zaudētu servi.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pirmajā izspēlē Viljamsa izsita bumbu ārpus laukuma, bet pēc tam viņa pieļāva dubultkļūdu. Nākamajā epizodē tenisistes aizvadīja garāku izspēli, taču Ostapenko bekhends gar sāna līniju bija pārāk spēcīgs. Latvijas tenisiste nākamajās epizodēs sita tīklā, tomēr Viljamsa pēcāk izdarīja to pašu. Pie rezultāta 40:40 Ostapenko labi uzbruka, sagaidīja pretinieces kļūdu un ieguva breikbumbu. Viņa to realizēja ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Venusa Viljamsa. Spēle sākusies! Ostapenko spēli sāk ar serves uzņemšanu.

https://twitter.com/WTA/status/922788602177773568

Ostapenko dodas kortā. Līdz spēles sākums atlikušas dažas minūtes.

https://twitter.com/antonels/status/922786857192247298

Ostapenko 20 gadu vecumā ir jaunākā WTA finālturnīra spēlētāja, bet Viljamsa 37 gadu vecumā ir vecākā dalībniece.

Sarkanajā apakšgrupā uzvaras izcīnīja Simona Halepa un Karolīna Vozņacki. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/pasaules-ranga-lidere-halepa-un-voznacki-ar-parliecinosam-uzvaram-sak-wta-finalturniru.d?id=49369539

Ostapenko un Viljamsa WTA finālturnīru iesākušas ar zaudējumiem. Ostapenko ar 3-6, 4-6 zaudēja Garvīnei Mugurusai, bet Viljamsa ar 2-6, 2-6 piekāpās Karolīnai Plīškovai.

Ostapenko ar Venusu Viljamsu tikusies vienu reizi - Vimbldonas čempionāta ceturtdaļfinālā, kurā viņa piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 3-6, 5-7. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-netiek-gala-ar-venusas-viljamsas-servem-un-izstajas-no-vimbldonas.d?id=49036791

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko turpina prestižo "WTA Finals" turnīru, un otrajā mačā baltās apakšgrupas spēlē viņai jātiekas ar amerikānieti Venusu Viljamsu. 2008. gadā Venusa Viljamsa kļuva par šī turnīra čempioni, bet gadu vēlāk viņa finālā zaudēja savai māsai Serēnai.