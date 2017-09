Battles back against Kumkhum 3-6, 6-1, 6-3! pic.twitter.com/7vx4mm8GOy — WTA (@WTA) September 23, 2017

WTA ranga desmitajā vietā esošā Ostapenko, kura sacensībās bija izlikta ar pirmo numuru, ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3 pieveica taizemieti Laksiku Humhumu, kura pasaulē ir vien 155. pozīcijā. Trešā seta sākumā Ostapenko zaudēja ar 0-3, bet tad uzvarēja sešus geimus pēc kārtas, triumfējot visā mačā.

Līdz ar to Ostapenko sasniegusi piekto WTA finālu karjerā. Līdz šim viņa guvusi tikai vienu titulu, bet tas noticis visaugstākajā līmenī, sportistei šogad triumfējot Francijas atklātajā čempionātā.

Finālā Ostapenko tiksies ar brazīlieti Beatrīsu Hadadu Maju, kura ir planētas 71.rakete, vai pasaules ranga 119.vietas īpašnieci Rihelu Hogenkampu no Nīderlandes. Zīmīgi, ka šīs abas tenisistes sestdien pirmoreiz karjerā spēlēs WTA pusfinālā.

Titula mača sasniegšana Latvijas tenisistei devusi 180 WTA ranga punktus un viņa nākamajā nedēļā pakāpsies uz septīto vietu šogad nopelnīto punktu ieskaitē, tuvojoties dalībai sezonas noslēguma turnīrā.

Pēc pirmajiem diviem setiem, kuros izteikti pārliecinošāka bija kāda tenisiste, trešais bija pavērsieniem daudz bagātāks. Ļoti saspringtā pirmajā geimā Ostapenko tika pie breikbumbas, bet to neizmantoja un pēc tam zaudēja nākamajās 11 izspēlēs, nokļūstot iedzinējos ar 0-3. Arī turpinājumā cīna bija sīva, tomēr Ostapenko izdevās ieķerties un atgūt breika deficītu, bet pēc tā paveikšanas jau viņa dominēja, novedot dueli līdz uzvarai.

