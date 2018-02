Ostapenko šajā turnīrā izlikta ar otro numuru, tāpēc viņa turnīru sāka no otrās kārtas. Savā pirmajā tikšanās reizē ar Zvonarevu viņa iesākumā darbojās ne pārāk pārliecinoši, taču līdzīgā cīņā taibreikā spēja uzvarēt pirmo setu. Otrajā setā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 5-1, bet tad divus geimus zaudēja. Taču spēli daudz garāk viņa neievilka un izcīnīja uzvaru ar 6-3.

Šī uzvara Ostapenko nodrošināja 100 WTA ranga punktus. Savukārt trešajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā viņa tiksies ar Petras Kvitovas (WTA rangā 29. vieta) un rumānietes Irinas Kamelijas Begas (WTA rangā 37. vieta) pāra uzvarētāju.

Sanktpēterburgas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Vera Zvonareva

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 6-3. Ostapenko izcīna uzvaru un iekļūst trešajā kārtā. Ostapenko ar agresīvām darbībām panāca uzbrukumu pie tīkla, kuru pārliecinoši realizēja. Pēc tam viņai paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, un Zvonareva nepaspēja uzņemt. Krievijas tenisiste sita ārpus laukuma, bet ar dubultkļūdu Zvonareva zaudēja šo maču.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 5-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, bet trešajā izspēlē Ostapenko ar forhendu guva 34. "tīro" punktu šajā mačā. Mājiniece gan panāca Latvijas sportistes kļūdu, bet turpinājumā Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un uzdāvināja pretiniecei breikbumbu. Ostapenko sita tīklā un zaudēja servi.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 5-2Zvonareva pēc gūta punkta pieļāva divas kļūdas pēc kārtas, bet tad Ostapenko pie tīkla neizdevās pārdabūt bumbiņu pāri. Tad Latvijas tenisiste netika galā ar serves uzņemšanu, kam sekoja krievietes dubultkļūda (40:40). Ostapenko neizdevās sitiens no labās, un bumbiņa izlidoja tālu ārpus laukuma, bet pēc tam viņai ar savu agresivitāti izdevās panākt pretinieces kļūdu. Ostapenko netika galā ar nākamajām servēm, nespējot vēl noslēgt maču.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 5-1.Ostapenko izspēlēja labu kombināciju un pie tīkla guva vieglu punktu, tam sekoja Krievijas sportistes sitiens ārpus laukuma. Rīdziniece izpildīja neuzņemamu servi, bet noslēgumā viņa ar forhendu trāpīja pašā laukuma stūrī.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 4-1Ostapenko bekhends pārliecinoši izlidoja ārpus laukuma, tad divreiz serves uzņemšanā neizdevās pārsist pāri tīklam. Pie punkta Latvijas tenisiste tā arī netika.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 4-0Ostapenko ļoti pārliecinoši darbojās šajā geimā, zaudējot tikai vienu punktu. Viņai izdevās labas serves, kas pavēra iespējas uzbrukt un gūt punktus.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 3-0Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces serves geimuOstapenko labas izspēles mijas ar kļūdām. Pēc teicama bekhenda viņa panāk 40-40, tad piespiež pretinieci kļūdīties un tiek pie breikbumbas. Ar bekhendu to Ostapenko izmanto, panākot jau 3-0

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 2-0Ostapenko kļūdās pirmajā izspēlē, bet tad precīzi trāpa pa gala līniju. Tad pēc izspēles viņai sanāk spēcīgs forhends. Geimu viņa gan uzreiz neuzvar, izsitot autā, bet otro iespēju izmanto.

Ostapenko - Zvonareva 7-6 (8:6), 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuZvonarevas kļūdas palīdz Ostapenko tikt pie trīskāršās breikbumbas jau pirmajā geimā. Ostapenko uzvar geimu, teicami uzņemot pretinieces otro servi.

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko - Vera Zvonareva 7-6 (8:6)Ostapenko uzvar pirmo setuOstapenko uzvar savu pirmo servi, tad dubultkļūda Zvonarevai. Krievijas tenisiste pieļauj vēl vienu kļūdu (3:0). Zvonareva vienu "breiku" atspēlē, tad atkal kļūdās Ostapenko (3:2). Pirms mainīšanās ar pusēm, Ostapenko gūst vēl vienu mazo "breiku" (4:2). Ar forhendu Ostapenko gūst piekto punktu geimā (5:2). Ostapenko ar vieglprātīgu saīsināto palīdz pretiniecei vienu mazo "breiku" atgūt (5:3). Seko kļūda forhendā un Zvonarevai iespēja saasināt cīņu geimā (4:5). Krievijas tenisiste ar dubultkļūdu uzdāvina Ostapenko dubulto setbumbu (6:4). Pirmo Zvonareva ar veiksmes palīdzību (bumbiņa pēc atsišanās pret trosi pārlec pāri tīklam) atspēlē (6:5), bet otro neizmanto Ostapenko, iesitot tīklā. Spēcīga serve ļauj Ostapenko tikt pie trešās setbumbas. Šoreiz Ostapenko uzvar setu, ar labu bekhendu trāpot pa līniju

Ostapenko - Zvonareva 6-6Ostapenko "sausā" uzvar pretinieces serves geimuZvonareva divreiz izsit autā, kas dod 0-30. Seko vēl viena kļūda, kas Ostapenko ļauj tikt pie trīskāršās breikbumbas. To Ostapenko izmanto ar precīzu sitienu pa līniju.Sekos "tie break" izspēle

Ostapenko - Zvonareva 5-6Ostapenko zaudē serves geimuGeimu Ostapenko sāk ar gūtu punktu grūtā situācijā, tad viņa ir veiksmīga par pretinieci, kura iznāca pie tīkla (30-0). Ostapenko tad elementārā situācijā kļūdās pie tīkla, seko sitiens tīkla un jau 30-30. Vēl viena kļūda spēlē uz gala līnijas, kas dod breikbumbu pretiniecei. Zvonareva labi uzņem servi un lauž Ostapenko serves geimu

Ostapenko - Zvonareva 5-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko slikti uzņem pirmo servi šajā geimā. Tad gan viņa nospēlē labi, bet nākamajā izspēlē pavirši nospēlē uz gala līnijas. Pretiniece gan atbild ar kļūdu (30-30) un turpinājumā Ostapenko ar spēcīgu bekhendu tiek pie breikbumbas. Ar lielisku, pacietīgu izspēli Ostapenko šoreiz to izmanto, izlīdzinot cīņu setā

Ostapenko - Zvonareva 4-5Ostapenko "sausā" droši uzvar serves geimu. Tagad gan pretiniece ar uzvarētu serves geimu var uzvarēt pirmo setu

Ostapenko - Zvonareva 3-5Zvonareva sākusi arī vairāk kļūdīties, kas palīdz Ostapenko tikt pie 30-30. Tad Ostapenko teicami uzņem otro servi un tiek pie breikbumbas. Zvonarevai ar labu pirmo servi izdodas to atspēlēt, bet Ostapenko ar labu bekhendu tiek pie nākamās breikbumbas. To atkal nesanāk izmantot, bet pēc brīža Ostapenko tiek pie trešās breikbumbas geimā - un atkal to atspēlē mājiniece.Tad divas izspēles uzvar Zvonareva un panāk 5-3 setā

Ostapenko - Zvonareva 3-4Ostapenko sākusi mazāk riskēt, mazāk kļūdās un viegli panāk 40-0. Geimu Ostapenko uzvar ar perfektu saīsināto.

Ostapenko - Zvonareva 2-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko cenšas spēlēt pa diagonāli, tomēr pieredzējusī Zvonareva maz kļūdās un panāk 30-15. Tad gan divreiz kļūdās Zvonareva, Ostapenko tiek pie breikbumbas, bet krieviete ar labu servi panāk "vienādi". Ar drošu izspēli Ostapenko tiek pie otrās breikbumbas un tad to izmanto, atspēlējot vienu breiku

Pātraukumā pie Ostapenko iznāk viens no viņas treneriem Andis Juška, jo Latvijas tenisistei vajag nomierināties. Šobrīd Zvonareva uzvar pateicoties nedrošajai Ostapenko spēlei.

Ostapenko - Zvonareva 1-4Ostapenko zaudē vēl vienu serves geimuOstapenko serves geimā atkal nonāk zaudētājos 0-30, bet tada divas labas izspēles un 30-30. Ostapenko kārtējā kļūda dod Zvonarevai breikbumbu, ko krieviete izmanto ar labi uzņemtu servi laužot Latvijas tenisistes servi

Ostapenko - Zvonareva 1-3Ostapenko labi un viltīgi nospēlēja pie tīkla, tad Ostapenko panāk arī 15-30, bet kļūda serves uzņemšanā neļauj tikt pie breikbumbas. Ar eisu Zvonareva panāk 40-30, bet tad pati kļūdās. Divas Ostapenko kļūdas atkal ļauj pretiniecei uzvarēt geimu

Ostapenko - Zvonareva 1-2Ostapenko zaudē serves geimuPagaidām kļūdas neļauj Ostapenko pārņemt iniciatīvu spēlē. Viņa atspēlējas no 0-30, bet tad kārtējā kļūda ļauj Zvonarevai tikt pie pirmās breikbumbas mačā. Kārtējā Ostapenko kļūda un zaudēts serves geims

Ostapenko - Zvonareva 1-1Zvonarevai sagādā problēmas Ostapenko forhendi, un viņa panāk 15-30. Krieviete gan ar servēm atgūstas (40-30), bet ilgākā izspēlē atkal labāka Ostapenko (40-40). Ostapenko pieļauj kļūdu, bet nākamajā izspēlē "nodzenā" pretinieci un izlīdzina rezultātu. Tad Ostapenko pieļauj divas kļūdas, kas ļauj Zvonarevai smagā cīņā uzvarēt savu serves geimu

Ostapenko - Zvonareva 1-0Ostapenko pirmajā izspēlē iesit tīklā, turpinājumā Zvonareva slikti uzņem Latvijas tenisistes otro servi. Turpinājumā Ostapenko bez lielām problēmām uzvar serves geimu.

Spēle sākusies

Nākamnedēļ Ostapenko plānots palīdzēt Latvijas izlasei Federāciju kausā. Pirmo reizi Latvijas komandā spēlēs abas valsts labākās tenisistes, arī Anastasija Sevastova.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/oficiali-apstiprina-ostapenko-un-sevastovas-spelesanu-latvijas-izlase-federaciju-kausa.d?id=49567931

Zvonareva kā mājiniece saņēmusi rīkotāju "wild card". Pirmajā kārtā viņa tikās ar beļģieti Kiki Bertensu, bet spēle netika nospēlēta līdz galam. Pirmajā setā Zvonareva uzvarēja ar 6-4, bet pēc tam beļģiete nolēma izstāties no cīņas.

Izlozē uzvarēja Ostapenko, un viņa izvēlējās pirmā servēt.

Tagad kortā nāk Ostapenko un Zvonareva. Kā pirmā kortā iznāk mājiniece, bet uzreiz pēc viņas tiek izsaukta Ostapenko.

Pirms Ostapenko spēles Sanktpēterburgas arēnā tiek sumināta Karolīna Vozņacki, kura ir kļuvusi par pasaules ranga līderi. Vozņacki svinīgajā ceremonijā saņēma milzu tenisa raketi, uz kuras stīgām izrotāts cipars "1".Sākotnēji šī ceremonija bija plānota pēc Ostapenko - Zvonarevas spēles, tomēr rīkotāji to pārcēla pirms Latvijas tenisistes mača.

Pēc Australian Open Ostapenko ar savu komandu izveidojusi oficiālo kontu tviterī un diezgan aktīvi metusies iekšā sociālo tīklu sfērā. Pirms turnīra Sanktpēterburgā viņa apmeklēja Maira Brieža un Oleksandra Usika boksa maču Rīgā, kur aktīvi fotografējās ar boksa aprindu cilvēkiem.

33 gadus vecā Zvonareva šobrīd pasaules rangā ieņem vien 197. vietu. Savukārt 20 gadus vecā Ostapenko pasaules rangā ir sestā un turnīrā izlikta ar otro numuru, tāpēc arī sacensības sāk ar otro kārtu. Abas tenisistes savā starpā līdz šim nav tikušās.

Kvitova bez lielām problēmām ar 6-2, 6-0 pieveica Vesņinu, kura bija izlikta ar septīto numuru.Tagad kortā nāks Ostapenko un Zvonareva.

Ostapenko un Zvonarevas spēle varētu sākties pēc 20-30 minūtēm. Šobrīd Sanktpēterburgas slēgtās arēnas centrālajā kortā risinās spēle starp Jeļenu Vesniņu un Petru Kvitovu. Pirmajā setā ar 6-2 uzvarēja un otrajā setā ar 5-0 vadībā ir Kvitova.Pēc šīs spēles kortā nāks Ostapenko un Zvonareva.

Jeļena Ostapenko nedaudz atpūtusies pēc sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra Austrālijas atklātā čempionāta, paviesojusies mājās un tagad ir jau Sanktpēterburgā, kur uzsāk dalību WTA Premier sērijas turnīrā. Viņas pretiniece otrās kārtas mačā būs mājiniece Vera Zvonareva.