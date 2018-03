Sacensībās ar sesto numuru izliktā Ostapenko pusfinālā ar 7-6 (7:1), 6-3 uzvarēja šī turnīra lielākā pārsteiguma autori Danielu Rouzu Kolinsu no ASV, kura šīs sacensības sāka vien no kvalifikācijas.

Līdz ar to Ostapenko sasniegusi savu nozīmīgāko turnīra finālu kopš pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta, ko viņai izdevās uzvarēt. Maiami viņa nopelnījusi 650 WTA ranga punktus.

Šī turnīra finālā Ostapenko sestdien tiksies ar pagājušā gada ASV atklātā čempionāta uzvarētāju Sloeinu Stīvensu no ASV, kura pasaules rangā atrodama 12. vietā, bet nākamnedēļ būs jau desmitniekā.

Ceturtdienas spēles sākumā Ostapenko vien ar lielām grūtībām spēja nosargāt savu servi, tomēr ceturtajā geimā viņa pamanījās pārliecinoši nobreikot Kolinsu. Uzreiz pēc tam amerikāniete gan atbildēja ar to pašu, bet turpinājumā kortā bija vērojama ļoti līdzīga cīņa.

Kolinsa 11. geimā neatstāja Ostapenko nekādas izredzes un, neļaujot uzvarēt nevienā izspēlē, lauza viņas servi. Līdz ar to amerikāniete varēja servēt par uzvaru pirmajā setā.

ASV tenisiste nebija tālu no panākuma, jo pie rezultāta 40:30 ieguva setbumbu, tomēr Ostapenko to atspēlēja, bet pēcāk viņa izmantoja pēdējo no divām breikbumbām un panāca taibreiku. Tajā jau liels pārsvars piederēja Latvijas tenisistei, uzvarot ar 7:1 un gūstot grūtu panākumu pirmajā setā.

Savukārt otro setu Ostapenko sāka ļoti veiksmīgi, jo jau pirmajā geimā viņa tika pie breika, bet turpinājumā pārsvars piederēja tieši Latvijas tenisistei, Kolinsai vispār vairs nespējot tikt pie breika iespējām.

Devītajā geimā Ostapenko vēlreiz lauza Kolinsas servi, kas viņai otrajā setā ļāva uzvarēt ar drošo 6-3 un gūt virsroku arī visā cīņā.

Šis ir pirmais turnīrs, kurā Ostapenko guvusi piecas uzvaras, nezaudējot nevienā setā.

Izcīnot uzvaru turnīrā, Ostapenko kļūs par planētas ceturto raketi, labojot savu un valsts rekordu.

Pasaules piektajai raketei Ostapenko un Kolinsai šī bija pirmā savstarpējā spēle.

Ostapenko, kura šo turnīru varēja uzsākt no otrās kārtas, pirmajā cīņā ar 6-4, 6-4 pārspēja ungārieti Tīmea Babošu (pasaules 47. rakete), kamēr trešajā kārtā viņa ar rezultātu 6-2, 7-6 (7:2) uzvarēja brazīlieti Beatrīsu Adadžu-Maju, kura WTA rangā atrodama 64. vietā. Savukārt astotdaļfinālā Latvijas tenisiste guva virsroku 7-6 (7:4), 6-3 pār planētas devīto raketi čehieti Petru Kvitovu, bet ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:3), 7-6 (7:5) uzvarēja ranga ceturto numuru Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas. Ostapenko pirmo reizi karjerā vienā turnīrā uzvarējusi divas TOP10 tenisistes.

Tikmēr Kolinsa šo turnīru sāka no kvalifikācijas, pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 pārspējot Terezu Smitkovu no Čehijas, kura WTA rangā ir 227.vietā, bet par ceļazīmi uz pamatturnīru ar 7-6 (7:3), 6-4 pieveicot Slovākijas tenisisti Janu Čepelovu.

Savukārt pamatturnīra pirmajā duelī Kolinsa ar 6-1, 6-1 sagrāva rumānieti Irinu Begu, kura WTA rangā ieņem 37.vietu, bet nākamajā kārtā viņa izslēdza planētas 16. raketi Koko Vandeveju, savu tautieti uzvarot ar rezultātu 6-3, 1-6, 6-1. Turpinājumā Kolinsa ar 4-6, 6-2, 6-1 pieveica horvātieti Donnu Vekiču, kura WTA rangā ir 55.pozīcijā.

Astotdaļfinālā viņa ar 3-6, 6-4, 6-2 apspēlēja Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Pudžu no Puertoriko, kura rangā atrodama 82. vietā, bet cīņā par pusfinālu Kolinsa sarūpēja vēl vienu pārsteigumu, ar 6-2, 6-3 pārliecinoši pārspējot pieredzējušo tautieti Venusu Viljamsu, kura šajā turnīrā bija izlikta ar astoto numuru un šajā pozīcijā atrodama arī planētas rangā.

Kolinsa bija Maiami turnīra lielākā pārsteiguma autore, bet trešdien pret titulēto Viljamsu viņa guva savas karjeras lielāko uzvaru. Līdz šim viņa vēl nekad nebija sasniegusi kāda WTA turnīra ceturtdaļfinālu, bet Maiami iekļuva pusfinālā, turklāt to viņa paveica pēc kvalifikācijas pārvarēšanas, kas Maiami sacensībās vēl nevienai citai tenisistei iepriekš nebija izdevies. Tāpat Kolinsa iepriekš nebija uzveikusi kādu tenisisti no pasaules ranga pirmā desmitnieka, bet ceturtdien viņai tas padevās pret septiņus "Grand Slam" vienspēļu titulus ieguvušo Viljamsu.

Pašlaik 24 gadus vecās Kolinsas kontā nav neviena WTA titula, turklāt kā profesionālei šī viņai ir tikai otrā sezona. Viņa divas reizes kronēta par Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempioni.

Maiami turnīrā, kas ir sezonas otrās "Premier Mandatory" sacensības, pirmajām 32 tenisistēm pirmā kārta bija brīva, tostarp Latvijas pārstāvēm Ostapenko un Anastasijai Sevastovai.

Pirms gada Ostapenko nepārvarēja Maiami turnīra pirmo kārtu, tāpēc viņai šoreiz bija jāaizstāv desmit WTA ranga punkti, kas nu ir izdevies ar lielu uzviju.

Ostapenko šosezon četras reizes zaudējusi savus pirmos mačus turnīrā, iepriekšējā WTA turnīrā Indianvelsā pārtraucot trīs zaudējumu sēriju. Ostapenko šosezon WTA turnīros izcīnījusi deviņas uzvaras 16 mačos. Vēl vairākus panākumus viņa izcīnīja Federāciju kausa ietvaros, bet tur visas pretinieces bija rangā daudz zemāk esošas.

Ostapenko pērn jūnijā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, sasniedzot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē. Viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti ranga pirmajā desmitniekā un piedalījās WTA sezonas noslēguma turnīrā. Ostapenko bez triumfa "French Open" izcīnīja uzvaru arī Seulas WTA "International" turnīrā.

Pasaules ranga 17. vietas īpašniece Sevastova, Maiami turnīrā būdama izlikta ar 20. numuru, sestdien apstājās trešajā kārtā, zaudējot titulētajai baltkrievietei Viktorijai Azarenkai.

Tāpat Ostapenko un Sevastova zaudēja dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.