Ostapenko pēc zaudētā pirmā seta atspēlējās, tad atspēlējās izšķirošajā setā un uzvarēja maču ar 1-6, 6-3, 6-2. Šī ir pirmā reize viņas neilgajā profesionālās tenisistes karjerā, kad uzvarēta tiek pasaules ranga līdere.

Kļūdām bagātā pirmajā setā Ostapenko nekādi nespēja atrast savu spēles stilu, uzvarot tikai vienu geimu un bez variantiem piedzīvojot zaudējumu ar 1-6. Visā pirmajā setā Ostapenko netika ne pie vienas breikbumbas, bet otrā seta sākumā "sausā" uzvarēja pretinieces serves geimu un šokēja spānieti. Kopš šī brīža otrajā setā pilnībā kortā dominēja Latvijas tenisiste, un tikai viņas kļūdas ļāva pretiniecei līdzvērtīgi cīnīties.

Mugurusa gan uzreiz lauza Ostapenko servi, tad no 1-3 panāca arī 3-3, bet tad Latvijas tenisiste uzvarēja trīs geimus, gūstot panākumu arī otrajā setā. Pirms trešā seta spāniete palūdza medicīnisko pārtraukumu, kas izsita Ostapenko no uzņemtā ritma. Ostapenko zaudēja pirmos divus geimus, bet tad atguva "spēles garšu", droši ar skaistu sniegumu uzvarēja sešus geimus pēc kārtas un triumfēja mačā.

Tagad Uhaņas turnīra pusfinālā viņa spēlēs pret pasaules ranga 37. vietas īpašnieci austrālieti Ešliju Bārtiju, kura ceturtdaļfinālā arī sarūpēja pārsteigumu, ar 4-6, 7-6 (7:3), 7-6 (7:2) uzvarot čehieti Karolīnu Plīškovu no Čehijas.

Par iekļūšanu pusfinālā Ostapenko ieguvusi 350 ieskaites punktus pasaules rangā un nākamajā nedēļā pakāpsies jau uz astoto vietu, kā arī praktiski sev nodrošinājusi iekļūšanu WTA sezonas noslēguma turnīrā, kurā spēlēs astoņas labākās tenisistes.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi.

Uhaņas Premier turnīrs: Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa

Ostapenko uzvaru nesošā izspēle!https://twitter.com/WTA/status/913437245239025664

https://twitter.com/oliverdj98_sj/status/913437142826745856

https://twitter.com/ProdigyRep/status/913436899875983361

Jeļena Ostapenko - Garvīne Mugurusa 1-6, 6-3, 6-2Ostapenko uzvar pasaules pirmo raketi!Mugurusas kļūdas ļauj Ostapenko tikt pie 15-30 (divas bumbiņas līdz uzvarai). Mugurusa iesit tīklā - dubultā mačbumba! Pirmo Ostapenko neizmanto, iesitot tīklā.Tad teicams forhends un uzvara!

https://twitter.com/WTA/status/913435969239396352

https://twitter.com/josemorgado/status/913435588002541570

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 5-2Mugurusa atkal saņemas un ar pacietīgiem sitieniem sagaida Ostapenko kļūdas (15-30). Ostapenko atbild ar divām uzvarētām izspēlēm (40-30) un tad grūtā situācijā aizsniedzas līdz bumbiņai, uzvarot geimu! Skaisti!

https://twitter.com/WTA/status/913433684891414528

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 4-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuGeimā otrajā izspēlē beidzot Ostapenko paveicas ar "ērgļa aci", kas parāda, ka tiesnesis kļūdījies. Pārspēlējot punktu, Ostapenko panāk 15-15. Pacietīga un droša izspēle ļauj panākt 15-30, tad nākamajā izspēlē forhends pretkustībā, un jau dubultā breikbumba Ostapenko! Latvijas tenisiste riskēja pirmajā breikbumbā, agresīvi uzņemot servi, bet izsita autā. Bet tad kļūdās Mugurusa, kas ļauj Ostapenko izvirzīties vadībā!Ostapenko uzvarējusi jau četrus geimus pēc kārtas pret pasaules ranga līderi! Neticami!

https://twitter.com/DelJontro/status/913433250126852096

https://twitter.com/livetennis/status/913432864712216576

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 3-2Ostapenko viegli panāk 30-0, bet tad seko dubultkļūda (astotā visā spēlē!). Ostapenko nedroša serve ļauj pretiniecei gūt vēl vienu punktu, bet tad seko vēl viens precīzs bekhends pa diagonāli (40-30). Geimu Ostapenko uzvar pēc Mugurusas sitiena autā

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 2-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuAbas tenisistes rāda lielisku sniegumu, priecē skatītājus. Ar vairākiem sitieniem uz gala līniju Ostapenko tiek pie breikbumbas, un ar teicamu bekhendu sēriju uzvar izspēli!

Mugurusas lieliskā spēle pie tīklahttps://twitter.com/WTA/status/913430920295624704

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 1-2Ostapenko uzvar pirmo izspēli, bet tad viņai neizdodas apspēlēt pie tīkla iznākušo spānieti. Nākamajā izspēlē lielisks forhends Ostapenko izpildījumā (30-15). Tā vietā lai bumbiņu viegli iesistu brīvā kvadrātā, Ostapenko bērnišķīgi kļūdās un izsit autā (30-30). Tad ar precīzi tādu pašu kļūdu atbild Mugurusa, netiekot pie breikbumbas. Spāniete vēlreiz izsit autā, kas ļauj Ostapenko uzvarēt geimu un izglābties no vēl lielākām problēmām.

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 0-2Ostapenko ar ļoti labi izspēli sāk geimu, bet seko trīs kļūdas. Mugurusa geimu uzvar ar spēcīgu servi

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 6-3, 0-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko smagnēji iesāk setu pēc pauzes. Nav vairs tās agresivitātes, un spāniete panāk dubulto breikbumbu. Tad Ostapenko padodas pirmā tīri uzvarētā izspēle setā, taču Mugurusa agresīvi uzņem viņas otro servi un lauž serves geimu

Sākas 3. sets!

https://twitter.com/WTA/status/913427357028851712

https://twitter.com/JAbetOfficial/status/913427599996735490

Mugurusai pēc 2. seta tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Spānietei problēmas ar kreisās kājas augšstilba muskuli, kurš tiek apsaitēts.

https://twitter.com/StatsWTA/status/913426934855544832

Viena no skaistākajām epizodēm 2. setā, bet tādas bija vairākas. Ostapenko atkal rāda čempiones cienīgu spēli, kas arī ļāva uzvarēt 2. setu pēc neizteiksmīgā 1. setahttps://twitter.com/WTA/status/913425250162950145

Jeļena Ostapenko - Garvīne Mugurusa 1-6, 6-3Ostapenko uzvar 2. setuOstapenko gūst emocijas un tas palīdz uzlabot sniegumu. Tas viņai ļauj tikt pie dubultās breikbumbas, kas ir dubultā setbumba!Teicams bekhends pa līniju ļauj Ostapenko uzvarēt 2. setu!

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 5-3Tagad jau Mugurusa ar savu spēli liek Ostapenko kļūdīties. Spāniete pēc agresīviem uzbrukumiem iegūst dubulto breikbumbu. Abas Ostapenko atspēlē, panākot 40-40.Ostapenko padodas divas labas izspēles un līdz ar to uzvarēts geims, atspēlējot dubulto breikbumbu.

https://twitter.com/ElliotJCornish/status/913424216921399296

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 4-3Ostapenko lauž pretinieces serves geimuCeturtajā izspēlē geimā Ostapenko nekādi neizdodas gūt punktu un pēc vairākiem spēcīgiem sitieniem no gaisa tikai veiksme palīdz panākt 30-30. Tad ar eisu spāniete panāk 40-30, bet Ostapenko atbild ar negaidīti asu serves uzņemšanu. Mugurusa ar labu servi iegūst "vairāk", bet teicamas un skaistas divas Ostapenko izspēles ļauj iegūt vēl vienu breikbumbu. To izmanto Ostapenko, atgūstot vadību setā

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 3-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko droši iesāka geimu, bet tad trīs reizes kļūdījās, un no 30-0 rezultāts kļūst 30-40. Tad vēl viena kļūda ļauj Mugurusai atkal līdzsvarot cīņu setā

https://twitter.com/RashmiK01/status/913419906993070080

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 3-2Spāniete manāmi nav gatava tam, kā Ostapenko aizvada 2. setu. Ostapenko ar agresīvo spēli piespiež pretinieci vairāk kļūdīties un panāk dubulto breikbumbu. Pirmo spāniete atspēlē, bet otrajā spānietei sanāk sitiens uz gala līniju. "Ērgļa acs" atkārtojums to pierāda...Ostapenko gan nepadodas un ar forhendu iegūst vēl vienu breikbumbu. Tad strīdīgā situācijā tiesnesis pasaka autu - Ostapenko atkal pieprasa atkārtojumu un tajā redzams, ka burtiski milimetru bumbiņa bija aiz līnijas. Tad divas Ostapenko kļūdas palīdz Mugurusai uzvarēt savu serves geimu

Ostapenko - Mugursa 1-6, 3-1Ostapenko serves geimā pirmo izspēli uzvar latviete, bet tad divreiz kļūdās Mugurusa, kura cenšas agresīvi atbildēt uz Ostapenko sitieniem. Tad Ostapenko vienu no retām reizēm padodas laba pirmā serve, kas ļauj "sausā" uzvarēt geimu

https://twitter.com/ServeAndRally/status/913420013847089154

Ostapenko - Mugursa 1-6, 2-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko labas iespējas izspēlēs, bet pašas kļūdas neļauj gūt punktus. Pie 40-0 Ostapenko teicami uzņem spānietes otro servi, tad vēlreiz agresīvi uzbrūk pēc otrās serves, saasinot cīņu geimā. Ostapenko sanāk trīs teicami bekhendi vienā izspēlē, kas ļauj panākt "vienādi". Nākamajā izspēlē ar vēl vienu tīri uzvarētu punktu viņa panāk "breikpunktu". Ostapenko ar forhendu lauž pretinieces servi, atspēlējoties no 40-0! Neticami!https://twitter.com/WTA/status/913420784927776768

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 1-1Ostapenko zaudē serves geimuTenisistes 2. setā aizvada ilgstošas izspēles, šajā geimā pamīšus gūst punktus. Ar labu servi Ostapenko panāk 40-30. Tomēr tad trīsreiz Ostapenko izsit autā, ļaujot spānietei atgūt līdzsvaru setā.

Ostapenko - Mugurusa 1-6, 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuLieliski 2. setu sāk Ostapenko. Latvijas tenisiste ar drošām izspēlēm iegūst trīskāršo breikbumbu (pirmās breika iespējas mačā!). Ar labu sitienu uz gala līniju Ostapenko lauž pretinieces servi, paņemot geimu "sausā".https://twitter.com/WTA/status/913417281652137984

Sākas 2. sets

https://twitter.com/TheRealFugly/status/913416172414033923

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-6. Ostapenko zaudē pirmo setu.Ostapenko mēģināja izspēlēt saīsināto sitienu, bet Mugurusai izdevās uzņemt bumbiņu. Spāniete turpinājumā panāca rezultātu 40:15, un realizēja pirmo breikbumbu, kad Ostapenko atkal neprecīzi izmantoja "dropšotu". https://twitter.com/WTA/status/913416375925825536

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-5Ostapenko bija iespēja panākt 30:0, bet viņas sitiens skrējienā pie tīkla bija pārāk spēcīgs. Nākamos punktus guva Mugurusa, kura pārliecinoši devās pretī uzvarai pirmajā setā.

Ostapenko trenere Medina Garrigesa pārtraukumā sacīja: "Mugurusa spēlē ļoti stabili. Tev jāturpina būt pozitīvai, un nevajag sūdzēties." Trenere arī detalizēti pastāstīja, ko Ostapenko vajadzētu darīt kortā.

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko neizdodas atrast ritmu servē, un viņa pieļāva jau trešo dubultkļūdu. Mugurusa izspēlēja labu sitienu kombināciju, un Latvijas sportistei neizdevās bumbiņu pārsist pāri tīklam. Ostapenko atbildēja ar labu uzbrukumu, kuru pretiniece atvairīja ar grūtībām, bet tad latviete no gaisa trieca bumbiņu laukumā. Ostapenko izlīdzināja geima rezultātu, taču pēc tam Mugurusa atkal panāca breikbumbu. Ostapenko to atspēlēja teicamā manierē, agresīvi uzbrūkot ar bekhendu, bet noslēgumā sitot bumbiņu otrā laukuma pusē. Nākamajās izspēlēs rezultāts saglabājās "vienādi", abām tenisistēm pa reizei sitot tīklā. Pēc tam Ostapenko ar 137 km/h ātru sitienu gar sāna līniju panāca "vairāk", pēc tam bija vērojama vēl viena aizraujoša izspēle, taču Ostapenko uzbrukums atdūrās tīklā. Mugurusa pēc Latvijas sportistes kļūdas uzbrukumā ieguva otro breika iespēju šajā geimā, tomēr spāniete nespēja veiksmīgi atvairīt uzbrukumus. Vēlreiz Ostapenko uzbrukums bija pārāks par pretinieces aizsardzību, tomēr joprojām Ostapenko neizdevās noslēgt geimu, kad viņai nesanāca pie tīkla nospēlēt pietiekami "mīksti". Mugurusa panāca vēl vienu iespēju lauzt servi, un Ostapenko ar dubultkļūdu ļāva spānietei to izdarīt un nostiprināt vadību spēlē.https://twitter.com/WTA/status/913414523381411841

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-3Mugurusa devās pie tīkla, un Ostapenko neizdevās viņai pārsist pāri bumbiņu. Tam sekoja 14 sitienu gara izspēle, kuras noslēgumā Ostapenko sita tīkla, savukārt pēcāk Mugurusa guva punktu ar servi. Pēc vēl viena "auta" Ostapenko palika "sausā" šajā geimā.

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Garā izspēlē Ostapenko ieraidīja bumbiņu tīklā, tam sekoja viņas pieļautā dubultkļūda. Ar trešo piegājienu Ostapenko uzvarēja izspēli pie savas serves, taču tad viņa izsita ārpus laukuma, un tas pretiniecei deva divas breikbumbas. Spānijas tenisiste izmantoja pirmo iespēju, kad rezultatīvi uzbruka, uzņemot servi.

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-1Ostapenko lieliski iesāka Mugurusas serves geimu, panākot 30:0. Spāniete pēc tam punktu atguva ar agresīvu uzbrukumu, kuru latviete nespēja atvairīt. Mugurusa ieguva nākamos divus punktus, bet vēlāk Ostapenko uzņemtā serve pārvēlās pāri tīklam, rezultātam kļūstot 40:40. Pasaules ranga līdere nākamajās izspēlēs darbojās veiksmīgāk un nosargāja servi.

Jeļena Ostapenko – Garvīne Mugurusa 1-0Ostapenko sāka maču ar uzvarētu izspēli, bet pēc tam viņa pieļāva dubultkļūdu un zaudēja punktu. Spāniete pēc tam divās izspēlēs pēc kārtas netika galā ar Latvijas sportistes uzbrukumiem, taču pēc tam Ostapenko netrāpīja bekhenda sitienu. Noslēgumā abas tenisistes aizvadīja garu izspēli, kas noslēdzās ar Mugurusas sitienu tīklā.

Spēle sākusies!Ostapenko servē pirmā.

Mugurusa Uhaņas turnīrā ir izlikta ar pirmo numuru, bet Ostapenko šoreiz izsēta ar astoto numuru. Tāpat Ostapenko līdz šim karjeras laikā nav tikusies ar aktuālo pasaules ranga līderi.

Mugurusa par gaidāmo maču: "Ostapenko spēlē ļoti labi, nupat ieguva titulu. Viņa ir jauna, ļoti motivēta, bet atdošu visus spēkus, lai radītu cīņu."

Ostapenko pirms spēles: "Ja es spēšu demonstrēt savu labāko sniegumu, var notikt jebkas." http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-ja-pret-mugurusu-radisu-savu-labako-speli-varu-uzvaret.d?id=49282111

Latvija tenisiste Jeļena Ostapenko pirmo reizi mēģinās pārspēt pašreizējo pasaules ranga līderi Garvīni Mugurusu. Līdz šim abas tenisistes spēkojušās divas reizes, un Mugurusa abas reizes uzvarēja.