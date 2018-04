Pamatturnīrā, kā ierasts, spēlēs 128 tenisistes, no tām 12 ienāks no kvalifikācijas un astoņas ar rīkotāju īpašajiem ielūgumiem jeb "wild card". Sešas no 108 izsētajām tenisistēm ir ar aizsargāto rangu: abas jaunās māmiņas Serēna Viljamsa un Viktorija Azarenka, kā arī ķīniete Saisaja Žena, amerikānietes Betānija Mateksa-Sandsa un Vanja Kinga un slovākiete Kristīna Kučova.

Francijas atklātais tenisa čempionāts šogad svin 90. jubileju. Atzīmējot šo notikumu, turnīrā skatītāju un sportistu ērtībām veiktas izmaiņas un ieviesti jaunumi: "Rolland Garros" stadionā uzbūvēts jauns fanu ciemats, izveidoti trīs jauni korti, bet izloze notiks atjaunotajā vēsturiskajā oranžērijas ēkā. Tāpat par 10% palielināta prēmiju summa, kas sasniegusi 37 197 000 eiro. Vienspēļu uzvarētāji saņems 2,2 miljonus, bet par iekļūšanu pirmajā kārtā spēlētāji saņems 40 tūkstošus eiro. Kvalifikācijas pirmās kārtas zaudētāji saņems 6000 eiro, bet trešās kārtas dalībnieki – 21 tūkstoti eiro.

"French Open" šogad risināsies no 22. maija līdz 10. jūnijam.

Kā zināms, pērn šajā prestižajā turnīrā uzvarēja Jeļena Ostapenko, gūstot vēsturisku panākumu Latvijas tenisā.