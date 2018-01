Ostapenko pašlaik atrodama septītajā pozīcijā, kamēr Sevastova ir 15. vietā. Abām tenisistēm šie ir karjeras rekordi.

Jau pirmdien sāksies Austrālijas atklātais čempionāts, kur Ostapenko pirmajā kārtā tiksies ar 37 gadus veco Itālijas tenisisti Frančesku Skjavoni, kamēr Sevastovu gaida spēkošanās ar ASV pārstāvi Varvaru Ļepčenko, bet otrajā kārtā iespējams duelis ar krievu superzvaigzni Mariju Šarapovu.

Ostapenko, kura jauno sezonu iesākusi ar diviem zaudējumiem pēc kārtas, šajās sacensībās debitēja 2016. gadā, kad zaudēja pirmajā kārtā, bet pērn aizkļuva līdz trešajai kārtai, kur ļoti līdzīgā cīņā piekāpās spēcīgajai čehietei Karolīnai Plīškovai.

Tikmēr Sevastova pagājušajā nedēļā aizkļuva līdz Brisbenas WTA "Premier" turnīra pusfinālam, bet šonedēļ Sidnejas WTA "Premier" sacensības noslēdza jau pēc pirmās cīņas. Viņa 2011. gadā Melburnas turnīrā aizkļuva līdz ceturtajai kārtai, bet pērn, tāpat kā Ostapenko, apstājās pēc trešās cīņas, piekāpjoties spēcīgajai spānietei Garvinjei Mugurusai.

Pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ostapenko uz pasaules ranga septīto vietu pakāpās oktobrī, sasniedzot jaunu karjeras rekordu un vēl nebijušus augstumus Latvijas profesionālajā tenisā. Vēl septembrī viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā, bet turpinājumā viņa pakāpeniski savas pozīcijas uzlaboja. 2014. gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis.

Tikmēr Sevastova pasaules ranga 15. vietā atgriezās pēc pusfināla sasniegšanas Brisbenā. Iepriekš viņa šo pozīciju bija sasniegusi arī pagājušā gada oktobrī.

Sagaidāms, ka Ostapenko un Sevastova pārstāvēs Latvijas izlasi februārī gaidāmajā Federāciju kausa turnīrā. Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas sacensības norisināsies Igaunijā no 7. līdz 10. februārim.

No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča saglabājusi 278. pozīciju. Savukārt 17 gadus vecā Daniela Vismane joprojām ir planētas 876. rakete, 16 gadus vecā Alise Čerņecka zaudējusi vienu vietu un atrodas 1060. pozīcijā, bet 18 gadus vecā Irina Ļapustina arī atkāpusies par vienu pozīciju un ir 1091. vietā.

Tikmēr pasaules ranga pirmo vietu saglabājusi rumāniete Simona Halepa, kura ir 25. tenisiste līderes godā, bet otrā joprojām ir Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacki, kamēr trešo vietu ieņem Mugurusa.

Ceturtā joprojām ir Ukrainas sportiste Eļina Svitoļina, kamēr piektā – pieredzējusī amerikāniete Venusa Viljamsa, kurai seko čehiete Karolīna Plīškova. Septītā joprojām ir Ostapenko, bet aiz viņas atrodas francūziete Karolīna Garsija. Rokādi tikmēr veikušas amerikāniete Koko Vandeveja un Lielbritānijas pārstāve Johanna Konta, kuras tagad ir attiecīgi devītajā un desmitajā vietā.

Sidnejas WTA "Premier" turnīra uzvarētāju sestdien tika kronēta bijusī pasaules ranga līdere Angelika Kerbere no Vācijas, kura finālā ar 6-4, 6-4 uzvarēja mājinieci Ešliju Bārtiju, tiekot pie sava pirmā titula kopš 2016. gada triumfa ASV atklātajā čempionātā. Savukārt Hobārtas WTA "International" sērijas turnīrā otro gadu pēc kārtas triumfēja Elise Mertensa no Beļģijas, kura finālā ar 6-1, 4-6, 6-3 pieveica Mihaelu Buzernesku no Rumānijas. Līdz ar to beļģiete kļuvusi par pirmo tenisisti Hobārtas turnīra 25 gadus ilgajā vēsturē, kura vienspēlēs triumfējusi divus gadus pēc kārtas.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par vienu vietu uz 45. pozīciju, bet Sevastova zaudējusi uzreiz 12 vietas un ir 101. pozīcijā. Tikmēr Marcinkēviča atkāpusies par vienu vietu un tagad ir 193. pozīcijā, bet Ļapustina šobrīd ieņem 1232. vietu.