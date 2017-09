Ostapenko jau pirmajā geimā tika pie divām breika iespējām, taču tās palika neizmantotas. Otro geimu viņa zaudēja pie savas serves, bet nākamajā neizmantoja vēl vienu breikbumbu, nonākdama iedzinējos ar 0-3. Turpinājumā viņa uzvarēja nākamos divus geimus, piektajā geimā ar trešo breikbumbu gūstot virsroku pie Strīcovas serves. Tiesa, jau nākamajā geimā čehiete otrreiz lauza Ostapenko servi, saglabādama vadību.

Septītajā geimā Strīcova guva vieglu uzvaru un panāca jau 5-2, turklāt nākamajā geimā pie Ostapenko serves viņa uzvarēja pirmās divas izspēles. Lai gan Ostapenko panāca 15:30, taču viņa zaudēja nākamās divas izspēles, setā piekāpdamās ar 2-6.

Arī otrā seta sākums bija līdzīgs pirmajam, jo pirmajā geimā Ostapenko ieguva breikbumbu, kas palika neizmantota, turklāt tāda pati situācija bija trešajā geimā. Tikmēr Strīcova ceturtajā geimā izmantoja vienu no divām breikbumbām un lauza Latvijas sportistes servi, bet uzreiz pēc tam Ostapenko izdarīja to pašu, pēcāk panākot izlīdzinājumu 3-3. Pa to laiku starp abām spēlētājām izvērtās arī nelielas diskusijas par notiekošo laukumā, bet visvairāk uzvilkta bija Strīcova, kura vairākkārt izrādīja neapmierinātību ar tiesnešu lēmumiem.

Turpinājumā abas tenisistes aptuveni 30 grādu karstumā cīnījās līdzvērtīgi, tomēr 11.geimā Ostapenko lauza Strīcovas servi, bet pēc tam servēja par uzvaru otrajā setā. Lai arī Čehijas tenisiste pēc pretinieces kļūdām ieguva divas breikbumbas, Latvijas pirmā rakete tās atspēlēja un beigās arī uzvarēja setu ar 7-5.

Līdz ar to duelis turpinājās izšķirošajā - trešajā - setā, kura sākumā Ostapenko grūtā cīņā ieguva divas breikbumbas, bet nevienu no tām neizmantoja. Pašai Latvijas tenisistei Strīcova gan nesagādāja lielas problēmas noturēt servi, bet piektajā geimā viņa tika pie ļoti svarīga breika, pēc tam ar savas serves palīdzību panākot jau 5-3.

Tikmēr Strīcova joprojām izrādīja neapmierinātību gan ar tiesnešu lēmumiem, gan Ostapenko spēli, kamēr Latvijas pārstāve saglabāja mieru. Devītajā geimā pie čehietes serves Ostapenko ieguva divas breikbumbas un izmantoja pirmo, nodrošinot uzvaru setā ar 6-3 un arī visā mačā.

Trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā Ostapenko tiksies ar ranga 24. numuru, ķīnieti Šuai Penu vai Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Puigu no Puertoriko, kura WTA rangā atrodas 77. pozīcijā.

Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 105 WTA ranga punktus, bet sīvāko konkurenšu neveiksmes šajā turnīrā ļauj latvietei cerēt uz iekļūšanu "WTA Finals" sacensībās. Neveiksmīgi Uhaņas turnīru aizvadījušas Latvijas sportistes tuvākā sekotājas Konta (zaudējums pirmajā kārtā), Mladenoviča (pirmā kārta), krieviete Svetlana Kuzņecova (otrā kārta), kamēr šajās sacensībās nemaz nestartēja amerikāniete Koko Vandeveja, turklāt zaudējumus pirmajā kārtā piedzīvoja arī ASV atklātā čempionāta uzvarētāja, amerikāniete Sloena Stīvensa un Latvijas sportiste Anastasija Sevastova.

Otrdien Ostapenko sāks arī dalību Uhaņas dubultspēļu turnīrā, kur duetā ar rumānieti Soranu Kirstju, mērosies spēkiem pret partneres tautietēm Simonu Halepu un Moniku Nikulesku.

Tāpat dubultspēļu pirmās kārtas cīņu aizvadīs Anastasija Sevastova, kura spēlēs kopā ar horvātieti Donnu Vekiču, abām mērojoties spēkiem ar Kiki Bertensu no Nīderlandes un Jūliju Gērgesu no Vācijas. Sevastova Uhaņas vienspēļu turnīra pirmajā kārtā svētdien ar 4-6, 2-6 zaudēja Jekaterinai Makarovai no Krievijas.