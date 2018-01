Amerikāņu tenisists Tenijs Sandgrens un Hjons Čuns pirmdien sasniedza Austrālijas atklātā tenisa čempionāta ceturtdaļfinālu, abiem turpinot sensacionālo uzvaru gājienu turnīrā.

Ceturtās kārtas spēlē ATP rangā 97. pozīcijā esošais Sandgrens ar rezultātu 6-2, 4-6, 7-6 (7:4), 6-7 (7:9), 6-3 pārspēja ar piekto numuru izsēto austrieti Dominiku Tīmu, sasniedzot ceturtdaļfinālu. Mačs ilga trīs stundas un 54 minūtes.

Sandgrens šajā turnīrā uzvarēja jau otro pasaules TOP 10 tenisistu, jo otrajā kārtā viņš pārliecinoši tika galā ar Stenu Vavrinku. Tāpat viņš uzvarējis arī lietuvieti Ričardu Beraņķi un vācietim Maksimilianu Martereru.

Sendgrena pretinieks ceturtdaļfinālā būs cits pārsteiguma autors korejietis Hjons Čuns, kurš ceturtajā kārtā ar 7-6 (7:4). 7-5, 7-6 (7:3) uzvarēja Novāku Džokoviču, kurš izsēts ar 14. numuru.

Čuns, kurs ATP rangā atrodams 58. vietā, iepriekšējā kārtā uzvarēja ar ceturto numuru izlikto Aleksandru Zverevu no Vācijas, bet pirms tam viņš pieveica ar Danīlu Medvedevu no Krievijas un Mišu Zverevu no Vācijas.

Aizvadītie divi "Australian Open" Džokovičam izvērtušies ļoti neveiksmīgi, jo viņš pērn izstājās otrajā kārtā, bet šogad – ceturtajā. Austrālijā viņš savā karjerā uzvarējis sešas reizes.

Citā spēlē ar otro numuru izliktais pagājušā gada "Australian Open" čempions Rodžers Federers no Šveices ar 6-4, 7-6 (7:3), 6-2 uzvarēja ungāru Mārtonu Fučoviču, kurš ATP rangā atrodams 80.pozīcijā. Federers jau 14. reizi pēc kārtas sasniedza ceturtdaļfinālu šajā turnīrā.

Federera pretinieks ceturtdaļfinālā būs čehs Tomašs Berdihs, kurš izlikts ar 19. numuru. Čehs ar 6-1, 6-4, 6-4 uzveica itāli Fabio Fonjīni, kurš rangā atrodams 25.vietā.