Titulētā amerikāņu tenisiste Serēna Viljamsa, kā arī vāciete Jūlija Gērgesa otrdien iekļuva Vimbldonas tenisa čempionāta pusfinālā, pievienojoties Latvijas tenisistei Aļonai Ostapenko, kā arī vēl vienai Vācijas pārstāvei Angelikai Kerberei.

Viljamsa, kura pēc kļūšanas par māmiņu, šobrīd pasaules rangā ir vien 181.vietā, sīvā cīņā ar 3-6, 6-3, 6-4 uzvarēja planētas 52.raketi Kamilu Džordži no Itālijas.

Vimbldonas čempionāta pusfinālā Serēna Viljmasa iekļuva 11.reizi karjerā, sperot soli tuvāk savam astotajam šī turnīra uzvarētājas titulam. Viljamsai šī spēle nebija no vieglajām, jo viņa pirmo reizi šī gada turnīrā zaudēja setu, tomēr pēc tam spēja saņemties un izcīnīt uzvaru nepilnas divas stundas ilgušajā mačā.

Zīmīgi, ka spēlējot uz zāles seguma, Viljamsa izcīnīja savu 100.uzvaru WTA turnīru mačos.

"Pēc pirmā seta sev pateicu, ka jāturpina cīnīties un jāuzvar šis mačs. Jūtos labi, manuprāt, šodien pat spēlēju labāk nekā iepriekšējās cīņās," pēc mača sacīja Viljamsa, kurai šis ir vien ceturtais turnīrs pēc meitas piedzimšanas.

Viljamsa Vimbldonā var izcīnīt savu 24."Grand Slam" turnīru uzvarētājas titulu, kas viņai ļautu panākt līdzšinējo rekordisti Margareti Kortu no Austrālijas, kura pie prestižajiem tituliem tika 24 reizes.

Tikmēr ranga 13.rakete Gērgesa ceturtdaļfinālā ar 3-6, 7-5, 6-1 uzvarēja Kiki Bertensu no Nīderlandes, kura rangā ir 20.vietā.

Gērgesa Vimbldonas čempionāta pusfinālu sasniegusi pirmo reizi karjerā, bet iepriekšējos piecos gados viņa šajā turnīrā zaudēja jau pirmajā spēlē. Arī citos "Grand Slam" turnīros viņa līdz šim pusfinālā nebija iekļuvusi, lai gan šī gada Vimbldonas čempionāts viņai jau ir 42.šādas raudzes sacīkstes.

Zīmīgi, ka vācietes zaudējuma gadījumā Aļona Ostapenko būtu garantējusi atgriešanos ranga pirmajā desmitniekā, tomēr tagad Latvijas tenisistei, lai tur tiktu, būs jāsasniedz fināls.

Tā kā pusfinālā tika arī Kerbere, tad šī ir pirmā reize "Grand Slam" turnīros kopš 1993.gada Francijas atklātā čempionāta, kad labāko četru skaitā ir divas vācietes. Pirms 25 gadiem to spēja Štefija Grāfa un Anke Hūbere.

Jau ziņots, ka Ostapenko otrdien pirmo reizi karjerā sasniedza Vimbldonas tenisa turnīra pusfinālu.

Pērnā gada "French Open" uzvarētāja ceturtdaļfināla mačā ar rezultātu 7-5, 6-4 uzvarēja slovākieti Dominiku Cibulkovu.

Ostapenko WTA rangā ieņem 12.vietu un ar tādu pašu numuru izlikta turnīrā, kamēr Cibulkova ir reitinga 33.pozīcijā.

Pusfinālā Ostapenko tiksies ar kādreizējo ranga līderi un 2016.gada finālisti Kerberi, kura WTA rangā ieņem desmito vietu. Kerbere ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja talantīgo krievieti Darju Kasatkinu, kura rangā atrodama 14.pozīcijā.

Kā vēstīts, turnīra pirmajā kārtā apstājās Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova. Viņa piedzīvoja neveiksmi arī dubultspēļu sacensību pirmajā mačā.

Turpretim Latvijas vīru tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis aizcīnījās līdz ceturtajai kārtai, kur gan viņš piedzīvoja zaudējumu.

Savukārt Ostapenko pagājušās nedēļas nogalē atkārtoja savu karjeras labāko rezultātu dubultspēļu turnīrā, aizkļūstot līdz sacensību trešajai kārtai. Latvijas tenisiste to paveica ar savu pārinieci Kristīnu Makheilu no ASV. Pēc tam viņas gan no trešās kārtas dueļa atteicās.

Prestižais Vimbldonas tenisa turnīrs noslēgsies šajā nedēļas nogalē.