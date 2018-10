Aizraujošais duelis ilga divas stundas un 20 minūtes. Sevastova pirmajā setā bija nonākusi iedzinējos ar rezultātu 0-3 un 2-5, bet pēc tam viņa sakārtoja savu spēli un uzvarēja piecus geimus pēc kārtas. Otrajā setā Latvijas tenisiste turpināja spēlēt ļoti pārliecinoši un ieguva breika pārsvaru, tomēr Putinceva rezultātu izlīdzināja. Tad ritēja līdzīga cīņa, bet 12. geimā Kazahstānas tenisiste lauza servi un uzvarēja otro setu.

Trešajā setā tenisistes apmainījās ar uzvarētiem pretinieces serves geimiem, bet Sevastova mirkli vēlāk to izdarīja vēlreiz un izvirzījās vadībā ar 4-2. Saspringtā cīņā ar fantastiskām izspēlēm tenisiste no Liepājas šo maču spēja novest līdz uzvarai.

Sevastova ir pasaules ranga 11. numurs un šī turnīra piektā rakete, bet Putinceva pasaules rangā ir 48. vietā. Līdz šim Sevastova un Putinceva savā starpā bija spēkojušās divas reizes, katrai tiekot pie viena panākuma.

Sevastova ceturtdaļfinālā sacentīsies ar pasaules ranga 161. vietas īpašnieci un turnīra mājinieci Veru Zonarevu, kura savā otrās kārtas cīņā trešdien negaidīti ar 6-1, 6-2 sagrāva turnīra otro numuru Karolīnu Plīškovu.

Maskavas Premier turnīrs: Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva

Šis mačs ilga divas stundas un 20 minūtes.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 6-4. Sevastova uzvar maču un iekļūst ceturtdaļfinālā.Sevastova no kreisās sita gar līniju, taču bumbiņa lidoja nedaudz ārpus laukuma. Nākamajā epizodē Sevastova aizsardzībā uzņēma sarežģītu sitienu, bet tad pati lieliski uzbruka ar forhendu. Tad aizsardzības sitiens bija neveiksmīgs, un Putinceva ieguva punkta pārsvaru, savukārt Sevastova uzreiz precīzi trāpīja laukuma stūrī. Putinceva neveiksmīgi uzņēma servi, bet Sevastovai neizdevās tikt galā ar negaidīto pretinieces uzbrukumu un izmantot mačbumbu. Kazahstānas tenisiste sita ārpus laukuma sitienu no kreisās pa diagonāli, bet Sevastova ar bekhebdu pa diagonāli nodrošināja uzvaru!

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 5-4Sevastova teicami spēlēja aizsardzībā, taču noslēgumā Putincevai izdevās atrast iespēju un izdarīt rezultatīvu uzbrukumu. Sevastova izspēlēja saīsināto, Putinceva uzreiz arī bumbiņu sita tuvu pāri tīklam, taču liepājniecei izdevās ar nākamo sitienu gūt punktu. Kazahstānas pārstāve pēc tam aizsardzībā netika galā ar latvietes diagonālo sitienu, savukārt aizraujoša izspēle mirkli vēlāk noslēdzās ar Sevastovas kļūdu (30:30). Abas tenisistes turpināja skatītājus priecēt ar lieliskām izspēlēm, un šoreiz Sevastova ar saīsināto ieguva mačbumbu. Putinceva ar sitienu no labās atjaunoja neizšķirtu rezultātu, bet noslēgumā Sevastovai neizdevās serves uzņemšanas.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 5-3.Sevastova droši spēlēja serves geimā - viņa izpildīja labas serves un izspēlēs bija agresīva.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 4-3. Sevastova ar saīsināto izlīdzināja geima rezultātu 30:30, bet tad viņa panāca breikbumbu, kad Putincevas sitiens pa diagonāli izlidoja ārpus laukuma. Sevastovai neizdevās serves uzņemšana, bet Putincevas ātrā kombinācija netika izspēlēta precīzi. Saspringtā izspēlē kazahietei izdevās nospēlēt aizsardzībā un pie tīkla gūt punktu, savukārt noslēgumā Sevastova netrāpīja laukumā un sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 4-2. Sevastova serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:15, bet tad tika pieļautas vairākas kļūdas pēc kārtas, kad Putincevai deva breika iespēju. Sevastova perfekti nospēlēja, uzņemot saīsināto sitienu un pārmetot bumbiņu tieši aiz tīkla. Pēc tam Sevastova ar lielisku aizsardzību panāca pretinieces kļūdu, bet tad ar servi noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 3-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Putinceva pēc diviem zaudētiem punktiem nākamo izspēli aizvadīja ļoti aktīvi un guva punkti. Šoreiz Sevastovai tīkla trose nedaudz piepalīdzēja gūt punktu un panākt breika iespēju. Latvijas tenisiste labi uzņēma seri, devās pie tīkla un no gaisa izdarīja uzbrukuma sitienu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 2-2. Sevatova zaudē serves geimu.Sevastova serves geimu iesāka ar dubultkļūdu, savukārt Putinceva kļūdījās serves uzņemšanā. Latvijas tenisistei neizdevās trāpīt sitienu asā leņķī, Putinceva neprecīzi izpildīja saīsināto sitienu. Geims turpinājās ar "eisu", tam sekoja gara izspēle, kas noslēdzās ar Sevastovas sitienu tīklā. Kazahstānas tenisiste ar veiksmes palīdzību ieguva breikbumbu, kad bumbiņa trāpīja pa tīkla trosi un strauji mainīja lidojuma virzienu. Noslēgumā Sevastovai nākamais uzbrukums bija par "garu".

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova pretinieces serves geimā guva skaistu punktu uzņemšanā, tad viņa no labās uzbruka asā leņķī. Liepājniece nākamajā epizodē lieliski nospēlēja aizsardzībā, bet Putinceva rupji kļūdījās. Noslēgumā Sevastova viltīgi uzņēma servi, pievilka pretinieci tuvāk tīklam un izdarīja apvedošo sitienu no labās.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 1-1.Sevastova sāka ar labu servi, bet tad neērts sitiens no kreisās atdūrās tīklā. Nākamajās epizodēs Sevastova ļoti precīzi nospēlēja pie tīkla, panākot 40:15, bet tad noslēgumā viņa labi servēja.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6, 0-1. Sevastova neizmantoja divas labas iespējas gūt punktus - vispirms pie tīkla viņa rupji kļūdījās, bet tad netrāpīja uzbrukumu gar sāna līniju. Sevastova tā arī palika "sausā".

Sākas 3. sets.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-6. Sevastova zaudē 2. setu. Sevastova labi servēja un ar nākamo sitienu guva punktu, Putinceva atbildēja ar uzbrukumu serves uzņemšanā gar sāna līniju. Turpinājumā Kazahstānas tenisiste darbojās veiksmīgāk un ieguva setbumbu, ar saīsināto sitienu panākot rezultātu 40:30. Putinceva ar pārliecinošām darbībām pie tīkla guva punktu un uzvarēja setu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-5.Lai arī kortā bija sīva cīņa, Putincevai izspēļu galotnes bija veiksmīgākas. Sevastovai tā arī neizdevās gūt punktu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 4-4Sevastova nedroši uzbruka pie tīkla, taču Putinceva tik un tā netika galā. Kazahstānas tenisiste serves uzņemšanā sita tīklā. Sevastova no kreisās arī sita tīklā, bet tad viņa no labās sita gar sāna līniju. Pēc tam viņa sita ārpus laukuma, taču Sevastova neievilka geimu vēl garāku, piespiežot pretinieci kļūdīties.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 3-4Ar labām servēm Putinceva panāca rezultātu 30:0, bet Sevastova ar diviem "tīri" gūtiem punktiem panāca izlīdzinājumu. Latvijas tenisistei nākamajā izspēlē neizdevās nogrieztais aizsardzības sitiens, bumbiņai atduroties tīklā, bet noslēgumā Sevastova uzņēma saīsināto sitienu, pati nospēlēja "īsu" sitienu, bet Kazahstānas sportiste to uzņēma un guva punktu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 3-3.Sevastova jau kārtējo reizi šajā mačā serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:30, taču punktu izdevās atgūt, kad izdevās sitiens pa gala līniju. Putinceva veiksmīgi tika pie uzbrukuma iespējas un realizēja, bet Sevastovas lieliski izspēlētie uzbrukumi nākamajās epizodēs ļāva rezultātu izlīdzināt. Putinceva nedaudz izsita ārpus laukuma, tomēr viņa pēc tam veiksmīgi guva divus punktus un panāca breika iespēju. Sevastova atkal prata atspēlēties un atjaunoja rezultātu "vienādi". Latviete uzvarēja garā geimā, bet pēc tam ar lielām grūtībām nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 2-3Putinceva ar uzbrukuma sitieniem iespieda Sevastovu ārpus laukuma, līdz latviete sita tīklā. To pašu nākamajā izspēlē izdarīja kazahiete. Tenisistes turpināja apmainīties ar punktu guvumiem, bet garā izspēlē Putinceva kļūdījās, sitot tīklā. Sevastovai pavisam nedaudz pietrūka, lai realizētu breika iespēju, jo sitiens no labās izlidoja ārpus laukuma. Kazahstānas tenisiste iedzina Sevastovu stūrī un pie tīkla guva punktu, bet liepājniecei nākamajā epizodē neizdevās aizsardzības sitiens skrējienā.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 2-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:30, taču punktu izdevās atspēlēt ar uzbrukumu no kreisās. Tad viņa no labās sita ārpus laukuma, bet pēc tam tā arī neizdevās veikt atspēlēšanos.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 2-1Putinceva geimu sāka ar perfektu servi, bet pēc tam Sevastova ar pārliecinošo sniegumu guva divus nākamos punktus. Tad viņa kļūdījās iegrieztajā sitienā, savukārt nākamajā epizodē Putinceva precīzi uzbruka laukuma stūrī. Putincevai neizdevās uzņemt Sevastovas sitienu gar sāna līniju, rezultātam kļūstot "vienādi". Tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, mirkli pēc tam Sevastova panāca breika iespēju, kuru neizdevās izmantot, jo bumbiņa pēc viņas sitiena atdūrās tīklā. Kazahstānas tenisite geima izskaņā nospēlēja veiksmīgi un nosargāja servi.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 2-0Sevastova izpildīja četras teicamas serves un nedeva pretiniecei nevienu iespēju gūt punktus.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova setu sāka ar skaistu punktu asā leņķī ar sitienu no kreisās. Putinceva turpinājumā sita tīklā, pēc tam Sevastova devās pie tīkla un ar savu agresivitāti guva punktu. Pirmo breikpunktu Sevastova neizmantoja, bet pēc tam Putinceva nenoturējās aizsardzībā.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 7-5. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova ar saīsināto sitienu panāca pretinieces kļūdu, bet tad viņa pie tīkla no labas situācijas sita ārpus laukuma. Liepājniece ar forhenda sitienu trāpīja laukuma stūrī, taču mirkli vēlāk viņa kļūdījās saīsinātajā. Tam sekoja gara izspēle, un šoreiz Putinceva pie tīkla nospēlēja precīzi. Sevastova uzbruka no kreisās pa diagonāli un guva punktu, pēc tam viņa labi servēja un ieguva setbumbu. Sevastova pirmo setu uzvarēja ar sitienu no labās gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 6-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastovas darbības kortā bija pārliecinošas, un viņa garu izspēli noslēdza ar saīsināto sitienu. Tad viņa uzņēma saīsināto un uzbruka pa diagonāli, panākot 30:0. Latvijas tenisiste divas reizes pēc kārtas netika galā ar servi un rezultāts kļuva neizšķirts. Putinceva no labās sita ārpus laukuma un deva Sevastovai breika iespēju, tomēr liepājniece nepārsita bumbiņu pāri tīklam ar aizsardzības sitienu. Putinceva pieļāva dubultkļūdu, kas atkal bija iespēja Sevastovai. Kazahstānas tenisiste izdomāja labu izspēli, taču viņas sitiens lidoja ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 5-5Sevastova izraustīja Putincevu pa visu laukumu un tad guva punktu, trāpot sitienu tukšā laukumā. Latvijas tenisiste turpināja spēlēt mierīgu un sagaidīja vēl vienu pretinieces kļūdu. Tikmēr Putinceva bija ļoti uzvilkusies, netika galā ar servi un atkal sašutumā vicināja rokas pa gaisu. Uzņemot otro servi, Putinceva no kreisās sita bumbiņu gar sāna līniju, bet pēc tam viņa trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 4-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Putinceva geima sākumā pieļāva divas kļūdas. Tas viņu nokaitināja, tāpēc viņa trieca raketi pret zemi. Sevastova ar lielisku saīsināto sitienu ieguva trīs breikbumbas. Latvijas tenisiste pēc tam labi paspēja uzņemt sitienus un panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 3-5Sevastovai veiksmīgas darbības mijās ar kļūdām, un rezultāts bija 30:30. Nākamajā izspēlē Sevastova nospēlēja agresīvi un ar spēcīgu sitienu no gaisa trieca bumbiņu gar sāna līniju. Latvijas tenisiste ar skaistu uzbrukumu no labās guva punktu.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 2-5.Sevastova pēc diviem zaudētiem punktiem izpildīja labu sitienu no kreisās, kad pretiniece bija pretkustībā. Pēc tam divas reizes neizdevās serves uzņemšana.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 2-4. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova savu serves geimu atkal iesāka neveiksmīgi, pieļaujot divas kļūdas. Tad garā izspēlē Putinceva ieguva iniciatīvu un noslēgumā trieca bumbiņu laukumā. Sevastovai neizdevās atspēlēt nevienu no trim pretinieces breikbumbām.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 2-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova īsti netika galā ar pirmajām divām pretinieces servēm, tomēr pēc tam izdevās sitiens no kreisās gar sāna līniju. Tad Latvijas tenisiste paspēja uzņemt saīsināto sitienu un labā leņķī pie tīkla uzbruka ar nākamo sitienu panāca 30:30. Putincevas sitiens lidoja ārpus laukuma, Sevastova ieguva breika iespēju un garā izspēlē darbojās aktīvi, līdz pretiniece sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 1-3Sevastova ar ļoti lielu apņēmību aizvadīja nākamo serves geimu. Viņa izpildīja lieliskas serves un Putincevu atstāja sausā.

Sevastova pārtraukumā pasauca kortā savu treneri un dzīves biedru, kurš mēģināja nomierināt tenisisti. Viņa bija ļoti sašutusi un praktiski neatbildēja ne uz vienu trenera komentāru.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 0-3Putinceva turpināja ar savu agresivitāti gūt punktus, panākot 30:0. Sevastova guva nākamo punktu, kad labi uzņēma servi, devās tuvāk tīklam un no gaisa sita bumbiņu laukumā. Tam sekoja Putincevass sitiens tīklā, tomēr pēc tam Sevastova serves uzņemšanā arī nedabūja bumbiņu pāri laukuma vidum. Sevastova no labās pa diagonāli sita ārpus laukuma un nepacīnījās par breiku.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova serves geimā guva pirmo punktu, bet tad Putinceva sāka uzspiest savu spēles stilu. Viņa garās izspēlēs kontrolēja notikumus un panāca divas breikbumbas. Kazahiete realizēja pirmo, izpildot lielisku uzbrukumu serves uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Jūlija Putinceva 0-1Sevastova pirmajā izspēlē nospēlēja aktīvi un sagaidīja pretinieces rupju kļūdu. Putinceva ar dubultkļūdu nonāca iedzinējos ar 0:30, tomēr pēc tam ar ātru kombināciju guva punktu. Tam sekoja gara izspēle, kas noslēdzās ar Kazahstānas tenisistes sitienu ārpus laukuma. Sevastova abas breika iespējas neizmantoja, jo pretiniece izspēlēja labu uzbrukumu garā izspēlē un veiksmīgi ieservēja. Putinceva guva arī trešo punktu pēc kārtas, taču Sevastova turpināja cīņu un ieguva arī trešo breika iespēju. Arī šoreiz tomēr neizdevās to izmantot - skaistā izspēlē abas bija devušās pie tīkla, bet kazahietei nonāca labākā situācijā un sita bumbiņu tukšā laukumā. Noslēgumā Putinceva ar grūtībām spēja nosargāt savu servi.

Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Latvijas šī brīža vadošā tenisiste Anastasija Sevastova Maskavas "Premier" sērijas turnīrā spēkojas ar Kazahstānas tenisisti Jūliju Putincevu. Līdz šim Sevastova un Putinceva savā starpā spēkojušās divas reizes, katrai tiekot pie viena panākuma. Sevastova ir pasaules ranga 11. numurs un šī turnīra piektā rakete, bet Putinceva pasaules rangā ir 48. vietā. Pirmajā kārtā Sevastova trīs setu cīņā guva panākumu.