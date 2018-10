Sevatova Maskavas turnīru noslēdza ar 180 WTA ranga punktiem, ar ko veiksmes gadījumā varētu pietikt, lai iekļūt pasaules ranga TOP 10. Tāpat viņa nodrošināja sev rezervistes statusu WTA sezonas noslēguma turnīrā.

Sevastova jau spēles pirmajā geimā lauza pretinieces servi, bet Žabēra uzreiz izdarīja to pašu. Vēlāk Tunisijas sportiste izvirzījās vadībā ar 5-2, un setu droši noveda līdz panākumam. Otrajā setā sestajā geimā izmantoja, realizējot pirmo no trim breikbumbām, un šo pārsvaru viņa nosargāja.

Trešais sets ritēja saspringtā cīņā. Abas tenisistes divreiz apmainījās ar breikiem un rezultāts seta vidū bija 3-3. Tajā brīdī Žabēja jau atkal sāka izdarīt fantastiskus uzbrukuma sitienus, kas ļāva izvirzīties vadībā un uzvarēt maču.

Žabēras pretiniece Maskavas turnīra finālā būs britu tenisistes Johannas Kontas un Darjas Kasatkinas pāra uzvarētāja.

Portāls Delfi piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Maskavas tenisa turnīra pusfināls: Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 6-3. Sevastova zaudē maču un izstājas no turnīra. Žabēra iesāka geimu ar "eisu", bet nākamajā izspēlē viņai izdevās precīzs bekhenda uzbrukums. Sevastova no labās netrāpīja laukumā, Žabēra ieguva trīskāršo mačbumbu, un viņa maču noslēdza ar lielisku uzbrukumu no labās.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 3-5. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovai nācās spēlēt no aizsardzības, taču pretinieces uzbrukums bija pārāks. Mirkli vēlāk viņa pati pieļāva divas kļūdas, dodot Žabērai trīs breikbumbas. Latvijas tenisiste gribēja uzbrukt no kreisās gar sāna līniju, bet bumbiņa atdūrās tīklā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 3-4Žabēra ļoti ātri panāca 40:0, savukārt noslēgumā abas apmainījās ar sitieniem tīklā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 3-3. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova "izvilka" grūtu bumbu, un Žabēra uzbrukumā kļūdījās. Tunisietei izdevās lieliski sitien no labās, panākot 30:15, bet noslēgumā Latvijas sportiste nospēlēja neveiksmīgi.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 3-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Fantastiskā cīņā rezultāts nonāca līdz 30:30, bet Sevastova ieguva breikbumbu pēc pretinieces dubultkļūdas. Žabēra no kreisās sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 2-2Sevastova labi iesāka geimu un panāca 30:0, taču Žabēra negrasījās padoties un atbildēja ar diviem skaistiem uzbrukumiem. Mirkli vēlāk Sevastovai pie tīkla neizdevās sitiens, kas pretiniecei devas breikbumbu. To viņa neizmantoja, sitot tīklā skrējienā pie tīkla. Latvijas tenisiste realizēja savu uzbrukumu, taču noslēgumā aizraujošā izspēlē tunisiete sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 1-2Žabēra atkal sāka trāpīt spēcīgos uzbrukuma sitienus un ātri panāca 30:0, bet tad viņa divreiz kļūdījās. Arī Sevastovai neizdevās atvairīt nākamo uzbrukumu, tomēr nākamajā epizodē viņa uzbrukumu noslēdza ar spēcīgu triecienu laukumā. Tunisijas sportiste no labās sita autā, bet Sevastovas breikbumbu atspēlēja ar saīsināto. Sevastova netika galā ar servēm nākamajās izspēlēs.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova pēc serves devās pie tīkla un guva punktu, Žabēra punktu atguva ar uzbrukumu no kreisās gar līniju. Latvijas tenisiste divreiz kļūdījās, sitot tīklā un ārpus laukuma, un deva pretiniecei divas breikbumbas. Žabēra trāpīja sitienu no labās un uzreiz atguva breiku.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova atbildēja ar labiem uzbrukumiem, un Žabēras atbildes sitieni atdūrās tīklā. Sevastova ieguva divas breikbumbas pie rezultāta 40:15, un to liepājniece izmantoja ar lielisku uzbrukumu otrās serves uzņemšanā.

Sākas 3. sets.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 6-3. Sevastova uzvar 2. setu. Geima iesākumā tenisistes nespēja trāpīt laukumā, un tas Sevastovai deva vadību ar 30:15. Žabēras saīsinātais atdūrās tīklā, un Sevastova ieguva divas setbumbas, bet noslēgumā Sevastova no kreisās trāpīja gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 5-3Žabēra pēc labām darbībām kortā panāca 30:0, kam sekoja dubultkļūda. Viņa no labās "iešāva" sitienu, gūstot vēl vienu "tīru" punktu. Sevastova atbildēja ar savu precīzu forhendu pašā laukuma stūrī, bet skrējienā no labās nesanāca trāpīt.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 5-2Abas tenisiste pie tīkla izdarīja sitienus asā leņķī, bet Žabēra bija precīzāka. Sevastova netrāpīja laukumā nākamajā izspēlē, tomēr punktu atguva ar veiksmīgu servi. Viņa pie tīkla sarežģītā situācijā izdarīja trīs sarežģītus sitienus, līdz guva punktu. Cīņa turpinājās līdzīgi un rezultāts nonāca līdz 40:40, bet Sevastova izskaņā spēlēja precīzāk.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 4-2. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova bija apņēmīgi noskaņota un guva trīs punktus pēc kārtas, un tas izdevās, jo sanāca laba serves uzņemšana. Žabēra no kreisās sita tīklā, un Latvijas tenisistei "sausā" uzvarēts geims.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 3-2Teicams sitiens no labās gar sāna līniju deva punktu Žabērai, mirkli vēlāk viņa pieļāva divas kļūdas. Fantastiskā izspēlē Žabēra atkal no aizsardzības sita starp kājām, bet Sevastova guva punktu ar ļoti precīzu sitienu gar sāna līniju. Tunisiete atkal pie tīkla bija precīza, taču latviete skaistā manierē ar iegrieztu sitienu apmānīja pretinieci.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 2-2Abas tenisistes apmainījās kļūdām, bet rezultāts 30:0 kļuva pēc Žabēras gremdes pie tīkla. Ar savu agresivitāti viņa vēlreiz tika pie laba uzbrukuma tīkla tuvumā un panāca 40:15, kam sekoja dubultkļūda. Arī nākamajā izspēlē Žabēra sita pārāk spēcīgi, rezultātam kļūstot 40:40. Ar "eisu" viņa panāca vairāk, bet Sevastova no labās netrāpīja laukuma stūrī.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 2-1Žabērai šoreiz nepaveicās, bumba trāpīja pa tīkla trosi un izlidoja ārpus laukuma. Sevastova labi servēja un guva punktu, savukārt pēc tam Žabēra pie tīkla izdarīja pārāk "garu" sitienu. Sitiens asā leņķī atkal pie tīkla deva Žabērai punktu, taču Sevastova pēc tam aizvadīja garu izspēli un panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 1-1Žabērai šajā geimā uzbrukumi vairs neizdevās tik agresīvi, un Sevastova izdarīja pamatīgu spiedienu. Viņa panāca 40:40, taču Tunisijas tenisiste ar labu servi panāca "vairāk", bet noslēgumā Sevastova sita tīklā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6, 1-0Žabēra pie Sevastovas serves guva skaistus punktus - skrējienā pie tīkla viegli pārmeta bumbiņu pāri, bet pēc tam trāpīja spēcīgu sitienu. Sevastova guva punktu pēc pretinieces kļūdas, Žabēra ar aukstasinīgu sitienu panāca divas breikbumbas, taču Sevastova nākamajās izspēlēs labi servēja, kas ļāva gūt četrus punktus pēc kārtas.

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-6. Sevastova zaudē 1. setu. Žabēra izspēlēja kombināciju un izdarīja sitienu laukuma stūrī no labās, savukārt nākamajā izspēlē abas pie tīkla apmainījās ar ātriem sitieniem, taču atkal tunisiete bija veiksmīgāka. Žabēra pieļāva dubultkļūdu, pēcāk viņai izdevās panākt divas setbumbas. Pirmo Sevastova atspēlēja, tomēr nākamajā momentā liepājnieces sitiens lidoja ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 3-5Sevastova geimu iesāka ar netveramu servi, tam sekoja vēl viena serve, ar ko Žabēra netika galā. Tad tunisietei bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, un Sevastova pie šīs bumbiņas netika. Ar servi Latvijas sportiste panāca 40:15, nākamajā epizodē Žabēra asi uzbruka serves uzņemšanā, bet noslēgumā viņa trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 2-5. Žabēra turpināja dominēt laukumā, un praktiski visi viņas uzbrukumi bija precīzi.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 2-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova geima iesākumā izpildīja lielisku servi, bet Žabērai uzbrukums turpināja iet no rokas, un viņa trāpīja sitienu laukumā stūrī. Liepājniece pieļāva dubultkļūdu, tomēr viņa izprovocēja pretinieces neveiksmīgu sitienu. Sevastova devās pie tīkla, bet paklupa, un Žabēra to izmantoja, trāpot pa līniju. Sevastova sita autā un zaudēja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 2-3Žabēra šajā geimā turpināja lieliski darboties uzbrukumā, kā arī izcēlās ar aizsardzības sitienu starp kājām. Viņa turpināja pārliecinoši, Sevastovai ļaujot gūt vienu punktu šajā geimā.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 2-2Žabēra no kreisās sita tīklā, taču viņa izlīdzināja rezultātu ar vieglu sitienu skrējienā pie tīkla. Sevastovai gājiens pie tīkla bija neveiksmīgs, pretiniece pārmeta bumbu pāri un ar nākamo sitienu guva skaistu punktu. Tunisijas tenisiste apturēja izspēli, jo uzskatīja, ka bija auts, taču atkārtojums rādīja, ka viņa kļūdījās. Sevastova deva breika iespēju pretiniecei, bet ar agresīvu forhenda uzbrukumu panāca "vienādi". Abas tenisistes turpināja līdzīgo cīņu šajā geimā, bet noslēgumā Žabēra divreiz kļūdījās.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 1-2Tunisijas tenisistei jau trešo reizi īsā laika posmā izdevās sitiens no labās pa diagonāli, bet nākamajā epizodē viņa vēlreiz guva "tīru" punktu, tam sekoja "eiss" un vēl viens agresīvs uzbrukums.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Žabēra divas reizes pēc kārtas izdarīja ļoti labus uzbrukumus no labās, panākot 30:0, bet tad Sevastova netrāpīja laukumā un deva pretiniecei trīskāršo breikbumbu. Latvijas tenisiste nespēja trāpīt pirmo servi, un Žabēra veiksmīgi uzņēma otrajā servē.

Anastasija Sevastova – Onsa Žabēra 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Žabēra mača sākumā izcēlās ar agresīvu uzbrukumu un sitienu tīklā, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Žabēra nākamajā izspēlē devās pie tīkla, Sevastovai izdevās ieņemt labu pozīciju un izdarīt uzbrukuma sitienu, kas devas divas breikbumbas. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, kad aizsardzības sitiens izlidoja ārpus laukuma, bet nākamajā epizodē Žabēra ar "eisu" izlīdzināja rezultātu. Tunisiete no kreisās trāpīja tīklā, savukārt liepājniecei bija iespēja uzvarēt geimu, taču atkal viegls sitiens izlidoja autā. Nākamā izspēle jau bija garāka, un tajā Žabēra atkal no kreisās trāpīja tīklā. Ceturto breikbumbu Sevastova izmantoja, jo pretiniece pieļāva dubultkļūdu.

Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Pusfināla sasniegšana Maskavā Sevastovai nodrošina iespēju doties uz WTA sezonas noslēguma turnīru Singapūrā kā pirmajai rezervistei. Sevastova un Žabēra līdz šim tikušās vienu reizi, kad 2017. gadā Čārlstonas "Premier" sērijas turnīra astotdaļfinālā Latvijas sportiste ar 7-5, 7-6 (8:6) izcīnīja uzvaru.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova turpina lieliski aizvadīt sezonas izskaņu, un viņa arī Maskavā aizspēlējusies līdz pusfinālam. Tur pasaules ranga 11. numuru no Liepājas sagaida cīņa ar ranga 101. vietā esošo Tunisijas sportisti Osnu Žabēru, kura šajā turnīrā sagādājusi pārsteigumu.