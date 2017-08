Sacensību 16. rakete Sevastova nepilnu pusotru stundu ilgušā mačā ar 6-4, 6-4 pārspēja Katerinu Kozlovu no Ukrainas, kamēr Gulbis ar 3-6, 5-7, 4-6 atzina Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) tenisista Kevina Andersona pārākumu, noslēdzot dalību turnīrā.

Par trešās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 130 WTA ranga punktus. Pērn viņa ASV atklātajā čempionātā tika līdz ceturtdaļfinālam, līdz ar to viņai šogad šajā turnīrā jāaizstāv 430 ranga punkti.

Nākamajā kārtā Latvijas tenisiste, kura ir pasaules sieviešu tenisa rangā ir 17. vietā, tiksies ar horvātieti Donu Vekiču, kura ir ranga 52. vietā. Viņa otrās kārtas cīņā negaidīti pārliecinoši ar 6-0, 6-2 sagrāva šī turnīra 2014. gada pusfinālisti Penu Šuai no Ķīnas, kura sacensībās bija izlikta ar 22. numuru.

Sevastova mačā pret ranga 118. pozīcijā esošo Kozlovu pirmā seta sākumā nokļuva iedzinējos ar 0-2, tomēr pēc tam spēja izlīdzināt cīņas gaitu, lai gan abām tenisistēm ne pārāk sekmējās pie savas serves. Pie rezultāta 1-3 Sevastova guva trīs punktus pēc kārtas, taču pēc tam trešo reizi nenoturēja savu servi. Tomēr seta izskaņā stabilāka bija tieši Sevastova, gūstot panākumu setā ar 6-4.

Tikmēr otrajā setā noteikumus kortā jau diktēja Latvijas sportiste, jau pirmajā geimā iegūstot breika pārsvaru, pēc tam panākot arī 4-1 savā labā. Tiesa, nākamos divus punktus guva Kozlova, tomēr jau devītajā geimā Sevastovai bija divas mačbumbas, kuras gan netika izmantotas, tomēr desmitajā geimā pie savas serves ar ceturto mačbumbu viņa cīņai pielika punktu.

Sevastova un Kozlova līdz šim vienīgo reizi savā starpā tikušās pērn WTA turnīrā Stambulā, kad Sevastova piedzīvoja zaudējumu ar 2-6, 3-6.

Kozlova pērn pēc uzvaras pār Sevastovu pirmoreiz karjerā sasniedza WTA turnīru pusfinālu, tomēr tas viņai nepalīdzēja kļūt par stabilu WTA līmeņa spēlētāju. Gada beigās Taškentā ukrainiete vēlreiz tika līdz WTA sacensību pusfinālam un pēc tā turnīra pasaules rangā pakāpās līdz 89. pozīcijai, kas ir viņas rekords. Tomēr šī gada pirmajā pusē ukrainiete zaudēja deviņos mačos pēc kārtas un tikai jūlijā turnīrā Bostadē guva šosezon pirmās divas uzvaras WTA pamatsacensībās, kam trešo pievienoja pirmdien, "US Open" pirmajā kārtā salīdzinoši negaidīti ar 6-2, 7-6 (9:7) pārspējot ranga 55. numuru Irinu Begu no Rumānijas.

Šo turnīru Kozlova sāka vēl no kvalifikācijas, kurā guva trīs uzvaras, bet pirmdienas panākums pār Begu bija viņas karjeras pirmais "Grand Slam" pamatsacensībās, kur pirms tam bija ciestas piecas neveiksmes.

Kaut Kozlova ir stabila otrā simta spēlētāja, viņa karjerā līdz šim nebija zaudējusi Latvijas tenisistēm, jo ne tikai reizi pieveikusi Sevastovu, bet arī divreiz bijusi labāka pār Aļonu Ostapenko.

Šogad nozīmīgāko uzvaru Kozlova guvusi pār vācieti Monu Bartelu, kura Bostades turnīrā spēles laikā bija 49. vietā rangā, bet karjerā lielākā uzvara ir Ostapenko pieveikšana pērn Hertogenbošā, kad Latvijas sportiste atradās 39. pozīcijā. Viņa zaudējusi visos septiņos mačos pret pirmā divdesmitnieka tenisistēm.

Sevastova izsētās tenisistes statusu ieguvusi ceturtajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas, divos šogad sasniedzot trešo kārtu, bet vienā - otro. Izliktās tenisistes statuss nozīmē, ka pirmajās divās kārtās nav iespējams spēkoties ar rangā augstāk esošām konkurentēm, bet iekļūšana starp pirmajām 16., ko Sevastova paveikusi pirmoreiz karjerā, nozīmē, ka šādas pretinieces nevar būt pat trijos mačos. Viņa izlikta ar 16. numuru, jo turnīrā nepiedalās titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura ir bērna gaidībās un pasaules rangā atrodas 15. pozīcijā.

Pērn Sevastova parūpējās par pārsteigumu un negaidīti sasniedza ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu, kas ir viņas labākais sasniegums kādā no "Grand Slam" turnīriem. Pirms tam Latvijas tenisiste šajā turnīrā nebija spējusi tikt tālāk par otro kārtu. Līdz ar to šogad Sevastovai jāaizstāv 430 ranga punktiem un, nespējot gūt pāris uzvaras, viņa, visticamāk, WTA rangā izkritīs no otrā desmita.

Sevastovai šī ir veiksmīgākā sezona karjerā, kas izpaužas arī pasaules rangā. Kopš februāra Latvijas tenisiste tikai reizi apstājusies kāda turnīra pirmajā kārtā un jūnija beigās viņa triumfēja Maljorkas WTA sacensībās, tiekot pie otrā šāda līmeņa titula karjerā.

Ņujorkā viņa pirmdien pirmās kārtas cīņā ar 7-5, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Karīnu Vitheftu, pēc grūta pirmā seta otrajā jau pārliecinoši dominējot.

Tikmēr Gulbis, kurš pasaules rangā ir 255. vietā un šajā turnīrā piedalījās ar aizsargāto rangu, cieta neveiksmi divas stundas un 19 minūtes ilgušajā mačā.

Andersons, kurš šajā turnīrā izlikts ar 32. numuru, aizvadīja stabilu spēli, katrā no setiem pa reizei izmantojot breika iespēju, kamēr pats savu servi nosargāja.

Pirmajā setā izšķirošais bija ceturtais geims, kurā Gulbis nespēja noturēt savu servi, kamēr pats pie trīs breika iespējām tika vien devītajā geimā, tomēr atspēlēties nespēja.

Otrajā setā izšķirošais bija 11. geims, kurā Andersons atkal spēja izmantot breika iespēju, savukārt trešajā setā viņš punktu Gulbja servē guva jau pirmajā geimā, pēc tam droši aizvedot cīņu līdz uzvarai, pie savas serves zaudējot vien piecās izspēlēs.

Gulbis ASV atklāto čempionātu noslēdzis ar 45 ATP ranga punktiem, kamēr Andersons nākamajā kārtā tiksies ar horvātu Bornu Čoriču, kurš sagādāja pārsteigumu un ar 3-6, 7-5, 7-6 (7:1), 7-6 (7:4) uzvarēja sacensību ceturto raketi Aleksandru Zverevu no Vācijas.

Andersons pasaules rangā atrodas 32. pozīcijā. Gulbis ar viņu līdz šim bija ticies vienu reizi, kad 2012. gadā nedēļu pirms "US Open" sacensībām notiekošajā Vinstonas-Seilemas ATP turnīrā latvietis bija pārāks ar 6-4, 7-6 (7:2).

Latvijas tenisists savā dzimšanas dienā Ņujorkā spēlēja trešo reizi karjerā un līdz šim nekad nebija zaudējis. Pirmoreiz 2008. gadā bija zīmīga cīņa, tiekoties diviem jubilāriem, jo 30. augustā dzimis arī amerikānis Endijs Rodiks, bet 2011. gadā latvietis šajā dienā pieveica krievu Mihailu Južniju. Tāpat vairākkārt mači sākušies 29. augustā, bet pēc Latvijas laika jau noslēgti Gulbja dzimšanas dienā, tomēr tajos latvietim bijuši neveiksmīgāki rezultāti.

Gulbis 2007. gadā, kad piedzīvoja debiju ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā, sasniedza ceturto kārtu. Tā ir līdz šim vienīgā reize, kad viņš guvis vairāk nekā vienu uzvaru. Iepriekšējo reizi Gulbis ASV atklātajā čempionātā sacentās pirms diviem gadiem, kad nespēja pārvarēt pirmo kārtu, kamēr pērn savainojuma dēļ viņš šajā laikā jau bija noslēdzis sezonu.

Tikmēr Andersons Ņujorkā pamatturnīros tikai reizi zaudējis pirmajā kārtā un vēl reizi otrajā, pārējās aizkļūstot vismaz līdz trešajam mačam un 2015.gadā arī sasniedzot ceturtdaļfinālu. Deviņas reizes viņš "Grand Slam" turnīros apstājies ceturtajā kārtā, divreiz tam notiekot arī šogad.

Šo sacensību pirmajā kārtā pirmdien Gulbis ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 7-5 pārspēja itāli Alesandro Džanesi, bet Andersons vieglā cīņā ar 6-3, 6-3, 6-1 apspēlēja kvalifikāciju pārvarējušo ranga sestajā simtā esošo mazpazīstamo mājinieku Huanu Krusu Aragoni.

Par otrās kārtas sasniegšanu Gulbis nopelnīja 45 ATP ranga punktus. Pašlaik Gulbis ATP rangā ir garantējis pietuvošanos otrajam simtam, bet pirmais simts joprojām ir aptuveni 300 punktu attālumā. Šī bija viena no pēdējām iespējām, kad Gulbis varēja izmantot aizsargāto rangu un turpinājumā viņam būs jācer uz īpašajiem ielūgumiem, lai tiktu ATP turnīru pamatsacensībās.

Latvietis kopš pērnā gada augusta cīnījās ar veselības problēmām un sacensību apritē pilnvērtīgi atgriezās vien vasarā. Kopš cienījamā starta Vimbldonas čempionātā, kur viņš aizkļuva līdz trešajai kārtai, Gulbis piedalījās četros turnīros un tikai pagājušajā nedēļā Vinstonā-Seilemā pirmoreiz zaudēja jau pirmajā mačā.

Andersons ATP ranga pirmajā simtniekā noslēdzis katru sezonu kopš 2010. gada. 2015. gada beigās viņš pasaules rangā pacēlās līdz pat desmitajai pozīcijai, kas ir sportista karjeras rekords, bet pērno sezonu pēc vairākiem savainojumiem noslēdza jau vairs tikai 67. pozīcijā. Arī šo gadu Andersons iesāka ne pārāk veiksmīgi, tomēr kopš vasaras sākuma rāda lielisku sniegumu, sasniedzot astotdaļfinālus Francijas atklātajā čempionātā un Vimbldonā, finālu 500 punktu sacensībās Vašingtonā, kā arī ceturtdaļfinālu "Masters" turnīrā Monreālā. Divus no pēdējiem trim zaudējumiem viņš piedzīvojis tieši pret vācu talantu Aleksandru Zverevu.

Tiesa, pēc Monreālas Andersons jau pirmajā kārtā zaudēja "Masters" sacensībās Sinsinati, bet vēl nedēļu pēc tam tenisists elkoņa traumas dēļ atsauca dalību turnīrā Vinstonā-Seilemā. Zīmīgi, ka arī tur abiem tenisistiem bija ielozēts potenciāls otrās kārtas duelis.

Gulbim tāpat kā Andersonam karjeras rekords ATP rangā ir tieši desmitā pozīcija. Latvietis desmitniekā noturējās četras nedēļas, kamēr Andersons tikai vienu.

Andersons savā karjerā ieguvis trīs ATP titulus un tie visi izcīnīti uz cietā seguma, kāds ir arī Ņujorkā. Tiesa, allaž finālos viņš pieveicis tenisistus no otrā simta, kamēr pārējos titula mačos piedzīvojis deviņus zaudējumus.

Otrdien pirmo kārtu pārvarēja arī vēl viena Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko, kura turpinājumā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirstju.

Abas Latvijas vadošās dāmu tenisistes, kā ierasts, piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās - Ostapenko spēlēs duetā ar Eižēniju Bušāru no Kanādas, pirmajā kārtā tiekoties ar beļģieti Elisi Mertensu un dubultspēļu speciālisti Deimiju Shūrsu no Nīderlandes, bet Sevastovas un pieredzējušās serbietes Jeļenas Jankovičas duetam pretim stāsies mājiniece Eiža Muhameda un horvātiete Ajla Tomljanoviča, kura "Grand Slam" turnīros pārstāv Austrāliju.

Ierasti "Grand Slam" sacensībās dubultspēles sākas pirmās nedēļas trešdienā, tomēr tā kā otrdien netika izspēlēta lielākā daļa ieplānoto maču, šoreiz pāru sacensības tiks sāktas vēlāk.