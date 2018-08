Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka ceturtdien piedzīvoja zaudējumu Maskavā notiekošā četru zvaigžņu turnīra C grupas mačā un ierindojās otrajā pozīcijā, negarantējot sev automātisku vietu izslēgšanas spēļu otrajā kārtā.

C grupas līderu dueli Kravčenoka/Graudiņa ar rezultātu 1-2 (16:21, 21:16, 9:15) piekāpās brazīlietēm Elīzi Sekomandi Maijai/Marijai Klārai Salgadu Solbergai. Līdz ar to latvietēm izslēgšanas spēles būs jāsāk no pirmās kārtas, bet brazīlietēm – no otrās kārtas jeb astotdaļfināla.

C grupas pirmajā spēlē Kravčenoka/Graudiņa 31 minūti ilgā mačā ar 2-0 (21:17, 21:15) pārliecinoši apspēlēja Nīderlandes sportistes Marlīnu Ramondu van Īrselu/Džoiju Stubi.

Eiropas U-22 vicečempiones Kravčenoka/Graudiņa ir vienīgās Latvijas pārstāves Maskavas turnīra pamatsacensībās, jo Marta Ozoliņa/Agnese Caica nepārvarēja kvalifikāciju.

Maskavā vēlāk savstarpējo cīņu par pirmo vietu F grupā aizvadīs Latvijas vīriešu dueti Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš un Mārtiņš Pļaviņš/ Edgars Točs.