"Uz sieviešu izlases galvenā trenera amatu bija četri kandidāti," par trenera izvēles procesu stāsta LVF ģenerālsekretāra p.i. Edgars Zaiženijs. "Agris Leitis atteicās, jo viņš ikdienā strādā Šveices klubā un nav drošs par to, vai spēs savienot izlases un kluba intereses tā, lai neciestu neviena no pusēm. Jo aktuālāk tas ir tāpēc, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles ir arī sezonas laikā ziemā. Jānis Grīnfelds, kurš bija Ingunas Minusas komandā vasarā universiādē Taipejā, šobrīd no volejbola ir pagājis malā. Tāpēc palika divi kandidāti – Pāvels Seļivanovs un Inguna Minusa."

Treneru komisijā domas dalījās, un katrs no abiem treneriem saņēma pa divām balsīm, tāpēc jautājums par sieviešu izlases galveno treneri tika skatīts LVF valdē, kas lēma par labu Ingunai Minusai.

"Šāda izvēle tika izdarīta, pamatojoties uz vairākiem argumentiem. Pirmkārt, Minusai jau ir pieredze darbā ar pieaugušajiem, un viņa pagājušovasar bija Latvijas studentu izlases galvenā trenere universiādē Taipejā. Tika ņemts vērā arī tas, ka kandidātu sarakstā varētu būt vairākas viņas vadītās komandas RSU/MVS spēlētājas, kas ir pašreizējās Latvijas čempiones," skaidro Zaižeznijs. "Nedaudz uztrauca arī tas, ka Seļivanovs ir maksimālists, kas pats par sevi ir labi. Tomēr situācijā, kad vairums spēlētāju mācās vai strādā, nosliecāmies par labu Ingunai, kurai jau ir pieredze darbā šāda veida apstākļos, kad sportistes nevar simtprocentīgi koncentrēties treniņiem. Domājam, ka viņa atradīs līdzsvaru treniņu procesā."

Pāvels Seļivanovs turpinās strādāt ar sieviešu U-19 izlasi, kurai šopavasar gaidāms Eiropas čempionāta atlases turnīrs. "Negribējām šo izlasi, ar ko Pāvels bijis kopā četrus gadus, atstāt bez trenera, un ļausim viņam nostrādāt līdz galam,"piebilst LVF ģenerālsekretārs. "Turklāt vēl neapstiprinātajā volejbola attīstības stratēģijā esam paredzējuši, ka viens treneris nestrādā vairāk kā vienā izlasē, un šo principu ņēmām vērā jau tagad. Augstu vērtējam Pāvela ieguldījumu junioru izlases meiteņu sagatavošanas procesā, un dažas viņa vadītās izlases spēlētājas jau šogad varētu tikt iekļautas pieaugušo izlases kandidātu sarakstā."

"Var teikt, ka tā ir pārbaude man pašai, ko varam izdarīt, ja darbojamies regulāri ar kopēju mērķi, ievērojot līdzīgus noteikumus kā pagājušajā vasarā, gatavojoties universiādei. Ja izdosies atrast spēlētājas, kas domā līdzīgi, rezultātu var sasniegt," par spēles noteikumiem runā Minusa. "Ir konkrēti mērķi un uzdevumi, ar ko iepazīstināšu spēlētājas. Tiek uzskatīts, ka Latvijā sieviešu volejbolā ir amatierisms. Šī domāšana ir jāmaina. Jāstrādā ar jaunajām spēlētājām, lai viņas redz darba ētiku, attieksmi un saprot, ka atliek tikai daudz strādāt, lai sasniegtu mērķus."

Izlases mērķus trenere redz kompleksā pasākumu kopumā ilgtermiņā, jo "gada laikā ko sasniegt ir grūti. Lielais mērķis ir atgriezties Eiropas čempionāta labāko komandu skaitā finālturnīrā. Tomēr jau šogad notiks kvalifikācija Eiropas čempionātam, un 24 izlašu dalība finālturnīrā ir iespēja arī mums. Cīnīsimies arī pasaules čempionāta kvalifikācijā. Gribu attīstīt studentu volejbolu, un ir jāiesaista arī jaunatnes izlases."

Izlases kandidātu saraksts tiks apstiprināts, kad tiks saņemtas atbildes no visām kandidātēm, bet jau tagad ir zināms, ka izlase būs gados jauna.

Inguna Minusa Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalījusies kā spēlētāja, dodoties uz 1995. gada Eiropas čempionātu Nīderlandē. Vēlāk viņa priekšroku deva pludmales volejbolam, 2009. gadā izcīnot līdz tam lielāko panākumu valsts pludmales volejbola vēsturē, kopā ar Inesi Jursoni Sočos kļūstot par Eiropas čempionāta finālturnīra uzvarētājām. 2010. gadā Minusa izveidoja Ingunas Minusas Volejbola skolu, bet 2017. gada pavasarī viņas vadītās RSU/MVS komandas spēlētājas kļuva par Latvijas čempionēm volejbolā.

Iepriekš Minusa jau vadījusi Latvijas junioru izlasi, kā arī Latvijas studentu izlasi aizvadītajā vasarā universiādē Taipejā.

Par Latvijas sieviešu izlases ilggadīgo vadīšanu no tās atjaunošanas brīža 2012. gadā Latvijas Volejbola federācija izsaka pateicību VK "Jelgava" galvenajam trenerim Jānim Leitim, kurš šogad apstiprināts par Treneru komisijas vadītājs.

Latvijas sieviešu volejbola izlasei augustā sāksies Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles. Latvietes spēlēs vienā grupā ar Bosniju un Hercegovinu, Rumāniju un Spāniju.