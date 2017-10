Notikusi izloze 2019. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram, un Latvijas vīriešu izlase iekļuvusi vienā grupā ar Igauniju un Izraēlu, bet sieviešu izlase – ar Rumāniju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu, informē Latvijas Volejbola federācija.

Latvijas vīriešu izlase tika ielozēta B grupā, kur tiksies ar labi pazīstamām komandām – Igaunijas un Izraēlas valstsvienībām. Finālturnīrā pirmo reizi gan sievietēm, gan vīriešiem spēlēs 24 komandas, no kurām 12 valstu izlases jau ir zināmas. Vīriešiem tās ir četras čempionāta saimnieku komandas – Francija, Slovēnija, Beļģija un Nīderlande, kā arī astoņas labākās šā gada Eiropas meistarsacīkšu komandas – Krievija, Vācija, Serbija, Itālija, Bulgārija, Čehija, Polija un Turcija.

Pārējās 26 valstu izlases sadalītas septiņās grupās pa trim un četrām komandām katrā. Finālturnīrā iekļūst grupu uzvarētājas un piecas labākās otro vietu ieguvējas. Lai noskaidrotu labākās otro vietu ieguvējas, tiek ņemti vērā tikai pirmo triju vietu ieguvēju savstarpējie rezultāti.

"Komandas tika sadalītas grupās pēc tā sauktās čūskas sistēmas, un Latvijai tas ir slikti, jo mūsu reitings nav īpaši augsts. Tāpēc mums būs jāspēlē pret Igauniju, kas kopā ar Somiju un Slovākiju pirmajā grozā tomēr ir klasi pārākas par pārējām izlasēm," komentēja jaunais Latvijas izlases treneris Avo Kēls.

Igauniju pazīstu ļoti labi. Kopā ar Izraēlu Latvija bija jau iepriekšējā ciklā un uzvarēja to. Sistēma paredz, ka uz finālturnīru tiek grupas uzvarētājas un piecas labākās otro vietu īpašnieces. Tāpēc tā būs sīva cīņa, jo šobrīd Igaunijas izlase tomēr ir spēcīgāka par Latviju. Par to liecina arī rezultāti, un pret tādiem argumentiem ir grūti iebilst. Ļoti svarīgi būs, kā nospēlēsim ar Izraēlu, bet arī, kā ar Igauniju, jo viens zaudēts vai uzvarēts sets var izšķirt, kura komanda tiks tālāk. Spēlētāji un treneru korpuss izdarīs visu, lai mēs spēlētu finālturnīrā, un es ticu, ka mēs to varam," turpināja treneris.

Latvijas sieviešu izlase ielozēta F grupā kopā ar Rumāniju, Spāniju un Bosniju un Hercegovinu. Vietu finālturnīrā jau nodrošinājušas valstis, kurās notiks finālturnīrs, - Turcija, Polija, Ungārija un Čehija, kā arī labākās šā gada Eiropas čempionāta komandas – Serbija, Nīderlande, Azerbaidžāna, Itālija, Krievija, Baltkrievija, Vācija un Bulgārija.

24 valstis sešās grupās noskaidros vēl 12 finālturnīra dalībnieces, ceļazīmi uz finālturnīru iegūstot katras grupas labākajām divām izlasēm.

Sieviešu izlases galvenā trenera amatam tiek izskatītas vairākas kandidatūras, un šis jautājums tiks skatīts Latvijas Volejbola federācijas Treneru komisijā novembra beigās.

Gan sievietēm, gan vīriešiem sacensības norisināsies divos apļos, katrai ar katru tiekoties savā un pretinieku laukumā. Pirmās spēles kvalifikācijas turnīrā notiks 2018. gada augusta vidū, bet beigsies atlases turnīrs 2019. gada janvārī.