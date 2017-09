Biedrība "Es par volejbolu!" (EPV), kuru šajā nedēļā no savām rindām izslēgusi Latvijas Volejbola federācija (LVF), nav iepazīstināta ar pieņemto lēmumu. Biedrība uzskata, ka represijas var sekot pret citiem LVF biedriem, tāpēc aicina atkāpties LVF prezidentu Ati Sausnīti un organizācijas valdi.

Trešdien LVF valde negaidīti no savu biedru pulka izslēdza EPV, kas šogad bijusi opozīcija ilggadējai LVF vadībai. Federācija, balstoties uz LVF statūtu 4.6.3. punktu, biedrību "Es par Volejbolu!" par būtiska kaitējuma nodarīšanu federācijai izslēgusi no biedru rindām. Galvenais izslēgšanas iemesls, kā norāda LVF, ir EPV iniciētā un 17. augustā sarīkotā LVF biedru kopsapulce.

"Biedrība "Es par volejbolu!" (EPV) turpina savu darbu, neraugoties uz Latvijas Volejbola federācijas (LVF) publiski pausto lēmumu par tās izslēgšanu no LVF biedru rindām. Ar šo gribam informēt, ka neesam saņēmuši ne LVF valdes sēdes protokolu (vai tā norakstu), nedz arī esam iepazīstināti ar konkrētiem izslēgšanas iemesliem. Pēc visas informācijas saņemšanas varēsim to vērtēt," norāda EPV valdes priekšsēdētājs Kaspars Timermanis.

"Strādāsim pie volejbola attīstības jautājumiem un piedāvāsim risinājumus Latvijas volejbola stratēģiskajai attīstībai. Ziņu portālos publiskotajā informācijā nav neviena argumentēta paskaidrojuma izslēgšanai, tādēļ nevaram secināt, cik pamatoti ir LVF preses dienesta izplatītie LVF prezidenta Ata Sausnīša komentāri, kurā par iemeslu tiek minēta 17. augustā sasauktā LVF kopsapulce," atzīmē EPV valdes loceklis Gatis Olte.

Kā norāda EPV, "17. augusta kopsapulce tika organizēta, jo LVF vadība kopš 2017. gada 3. februāra jeb septiņus mēnešus kopš rakstveida iesnieguma iesniegšanas datuma nav sasaukusi LVF biedru pieprasīto kopsapulci".

"Tādējādi ir pārkāpti LVF statūti (statūtu punkts 6.2. Valdei nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās), bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā jāsasauc Biedru kopsapulce, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslus, prasa ne mazāk kā 1/10 daļa biedru). "Kopsapulce arī bez kvoruma ir uzskatāma par kopsapulci, pat ja šābrīža LVF ievēlētā vadība to uzskata par kaitniecisku. Neviens no klātesošajiem 32 LVF biedriem neizteica pretenzijas par kopsapulces norises gaitu, kopsapulcē iekļautajiem punktiem vai lēmumprojektiem, ko kvoruma trūkuma dēļ nevarēja uzreiz apstiprināt un kas tika nodoti LVF valdei tālākam darbam. Neviens no klātesošajiem LVF biedriem neizteica viedokli, ka šajā kopsapulcē tiek nodarīts kaitējums Latvijas volejbolam," uzsver Timermanis.

Biedrība uzskata, ka šādu LVF valdes "atbildi" – EPV izslēgšanu – var uzskatīt par tendenciozu varas demonstrāciju. Šajā lēmumā ir saskatāms tikai viens mērķis – apslāpēt LVF biedru likumiskās tiesībās pulcēties, izteikt viedokļus un dot uzdevumus LVF valdei. Tas ir signāls, ka represijas var piedzīvot arī pārējie LVF biedri, kas piedalījās kopsapulcē.

EPV noteikti vērsīsies Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) un pie tās vadītāja Eināra Fogeļa ar lūgumu vērtēt šādu LVF valdes rīcības atbilstību LR normatīvajiem aktiem, LVF statūtiem un federāciju darbības mērķiem un pamatprincipiem kopumā. "Pēdējo septiņu mēnešu notikumi gan liecina, ka LVF un LSFP savstarpēji saskaņo savus viedokļus un uz ātru risinājumu cerēt ir naivi," konstatē K. Timermanis.

Ņemot vērā šo farsu, mēs publiski aicinām atkāpties esošo LVF prezidentu un valdi, jo tās raksturojošās iezīmes ir klaja patvaļa, tendencioza varas demonstrācija un nespēja konstruktīvi sadarboties par lietām nu jau vairāk nekā 7 mēnešu garumā. Ir laiks pārmaiņām.

"Biedrība "Es par volejbolu!" aktīvi turpinās savu darbu, turpinās uzrunāt jaunus atbalstītājus un cilvēkus, kuri vēlas un būtu spējīgi izvilkt volejbolu no tā purva, kur šobrīd tas tiek vests. EPV meklēs iespējas izvirzīt jaunu LVF prezidenta kandidātu un valdes sastāvu no savu atbalstītāju vidus vai nepieciešamības gadījumā vērsīsies pie sabiedrībā zināmiem un atzītiem dažādu jomu speciālistiem, kam būtu vēlēšanās un praktiska varēšana darboties Latvijas volejbola labā," norāda K. Timermanis.

Biedrība "Es par volejbolu!" tika izveidota 2017.gada sākumā, ar mērķi veicināt volejbola attīstību Latvijā un apvienot volejbola sabiedrības pārstāvjus. Līdz šim biedrība vairākkārt publiskajā telpā akcentējusi problēmsituācijas gan klasiskajā (zāles) volejbolā, gan pludmales volejbolā, ikreiz piedāvājot savu redzējumu risinājumam. Biedrību atbalsta volejbola profesionāļi no spēlētāju un treneru vidus, volejbola interesenti, izglītības speciālisti un bērnu vecāki.