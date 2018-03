Latvijas Volejbola federācijas (LVF) valde vienbalsīgi apstiprinājusi jauno federācijas ģenerālsekretāru - Edgaru Zaiženiju, informēja LVF.

Viens no nozīmīgiem faktoriem, kāpēc valde apstiprinājusi Edgaru Zaiženiju par federācijas ģenerālsekretāru, bijusi kandidāta daudzu gadu garumā esošā saistība ar volejbolu un ilggadējā pieredze konkrētajā sporta veidā.

"Edgars savulaik bijis profesionāls sportists, gan arī volejbola komandas treneris, bet kopš 2015. gada aktīvi strādā federācijā kā pludmales volejbola koordinators," sacīja LVF prezidents Atis Sausnītis. Esmu priecīgs, ka viņš izvēlējās savu karjeru turpināt saistīt ar volejbolu, piedāvājot mums arī turpmāko volejbola attīstības redzējumu. Šo gadu laikā Edgars ir apliecinājis sevi kā darītāju, kurš spēj ieceres realizēt dzīvē, mērķtiecīgi sasniegt plānoto un motivēt komandu."

Pats Zaiženijs stāstīja, ka viņš volejbolā jūtos kā zivs ūdenī un , ka viņam ir redzējums, kā turpmāk Latvijā attīstīt volejbolu.

"To esmu prezentējis LVF valdei un federācijas komandai. Jāuzsver, ka šī gada janvāra beigās atklātajā Valdes sēdē tika izskatīta Darba grupas izstrādātā volejbola stratēģija 2018.-2021. gadam, kā arī nolemts to virzīt apstiprināšanai nākamajā LVF biedru kopsapulcē. Mūsu primārais uzdevums ir šo stratēģiju realizēt dzīvē," skaidroja Zaiženijs. "Pirmā mēneša viena no prioritātēm ir valsts reģionu apciemošana, tiekoties ar LVF biedriem, apmeklējot sporta skolas utt. Man ir būtiski personīgi zināt katru biedru; viņu problēmas un ieceres, lai federācija savu iespēju robežās spētu sniegt atbalstu un realizēt vienotu attīstības stratēģiju.

Lai būtu sasniegumi, jābūt vienotam mērķim un sistēmai, kas palīdzētu atjaunot Latvijas volejbola vārdu gan pašu mājās, gan arī pasaulē. Ja mēs izveidosim šo sistēmu, tad nešaubos, ka panākumi būs."

Zaiženijs profesionāli spēlēja volejbolu no 2001. gada, bet no 2007.gada strādāja kā trenera asistents volejbola komandā "RTU/Robežsardze". No 2015. gada strādā Latvijas Volejbola federācijā par pludmales volejbola koordinatoru.