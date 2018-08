Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Kravčenoka/Tīna Graudiņa izcīnījušas uzvaru Maskavā Pasaules tūres četru zvaigžņu turnīra pirmajā apakšgrupas spēlē, kvalificējoties izslēgšanas turnīram, savukārt vīru konkurencē par grupas līderu godu cīnīsies Jānis Šmēdiņš/Aleksandrs Samoilovs un Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, kuri ielozēti vienā grupā.

C grupas pirmajā spēlē Kravčenoka/Graudiņa 31 minūti ilgā mačā ar 2-0 (21:17, 21:15) pārliecinoši apspēlēja Nīderlandes sportistes Marlīnu Ramondu van Īrselu/Džoiju Stubi.

Par grupas līderu godu Lavijas sportistes cīnīsies ar brazīlietēm Elīzi Sekomandi Maiju/Mariju Klāru Salgado Solbergu, kuras savā pirmajā mačā ar 2-1 (21:16, 10:21, 15:13) pārspēja vācietes Šantālu Laburēru/Jūliju Zudi.

Eiropas U-22 vicečempiones Kravčenoka/Graudiņa ir palikušas vienīgās Latvijas pārstāves Maskavas turnīrā, jo Marta Ozoliņa/Agnese Caica nepārvarēja kvalifikāciju.

Tāpat Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš Maskavas turnīru iesāka ar uzvaru, F gupas pirmajā spēlē ar 2-1 (23:25, 21:15, 15:12) pārspējot amerikāņus Viljamu Kolinski/Mailzu Evansu. Arī Mārtiņam Pļaviņam/Edgaram Točam uzvara pirmajā spēlē – ar 2-1 (14:21, 21:15, 15:13) pārspēti brazīlieši Tjagu Santušs Barbosa un Alvaro Morajs Filju.

Līdz ar to abi Latvijas dueti iekļuvuši "play off" kārtā, bet savstarpējā spēlē būs jānoskaido, kurš no pāriem sāks ar pirmo kvalifikācijas kārtu, bet kurš – ar astotdaļfinālu.