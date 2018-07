FIFA soda Krieviju par nacistiska satura plakātu Pasaules kausa tribīnēs

Starptautiskā Futbola federācija (FIFA) ir sodījusi Krieviju par nacistiska satura plakātu Pasaules kausa turnīra tribīnēs spēlē starp Krieviju un Urugvaju, ziņo portāls "Yahoo! Sports".

Pēc portāla rīcībā esošas informācijas, Samaras stadionā mačā laikā tribīnēs parādīts plakāts ar simbolu "88". Šis simbols ir viens no oficiāli aizliegtajiem futbolā; ar to apzīmē nacistisko sveicienu "Heil Hitler" un to izmanto neonacistiski grupējumi.

Par šo incidentu Krievijas Futbola savienībai piespriesta soda nauda 10 000 Šveices franku apmērā.

Kā ziņojām, šajā spēlē Ugurvajas izlase uzvarēja ar 3:0.

Pasaules kausa spēles bez futbola amatpersonām novēro arī antidiskriminācijas organizācija "Fare", kas palīdz identificēt diskriminējoša rakstura incidentus. Šajā Pasaules kausa turnīrā tādu nav bijis daudz, viens fiksēts saistībā a serbu futbola faniem par Otrā Pasaules kara nacionālistu grupas "Četnik" baneri, par ko šīs valsts Futbola federācijai piemērots naudas sods.