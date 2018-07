Modričs kļūst par Pasaules kausa izcīņas labāko futbolistu

Pasaules kausa ieguvējiem svētdien otro reizi vēsturē tika kronēti Francijas futbolisti, kuri finālā Maskavā ar 4:2 (2:1) pārspēja Horvātiju.

Pēc finālmača tika paziņoti arī turnīra labākie spēlētāji. Par labāko futbolistu tika nosaukts Horvātijas valstsvienības pussargs Modričs, būdams viens no komandas līderiem un bruģēdams tās ceļu pretī planētas meistarsacīkšu finālam. Līdz šim horvāti izšķirošajā mačā par kausu vēl nebija spēlējuši.

Savukārt par labāko jauno spēlētāju tika nosaukts Francijas izlases uzlecošā zvaigzne Kilians Mbapē, kurš visu turnīra laiku demonstrēja ļoti aktīvu sniegumu un izcēlās ar vārtiem arī finālā.

Tikmēr rezultatīvākā spēlētāja gods tiks Anglijas izlases uzbrukuma līderim Herijam Keinam, kurš šajā Pasaules kausā izcēlās ar sešiem vārtu guvumiem. Visbeidzot par labāko turnīra vārtsargu kļuva beļģis Tibo Kurtuā.

Tieši Beļģija sestdien ieguva Pasaules kausa trešo vietu, ar 2:0 pārspējot Angliju.

Līdz šim vienīgo reizi Francijas izlase Pasaules kausā bija triumfējusi 1998.gadā.

43% - 73 of the 169 goals scored at the 2018 World Cup came from set-piece situations (43%), the highest ratio at any World Cup tournament since 1966. Delivery. pic.twitter.com/27wFtx2eP4— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018