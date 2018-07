Mūsdienas biežāk novērojama tendence, ka arvien plašāks cilvēku loks izvēlas veltīt pastiprinātu uzmanību veselīgam dzīvesveidam, liekot uzsvaru gan uz fiziskajām aktivitātēm, gan saviem ikdienas ēšanas paradumiem. Jānorāda, ka efektīvākam rezultātam nepieciešams uzņemt ne tikai fiziskajai slodzei atbilstošu un uzturvielām bagātu, veselīgu uzturu, kas nodrošina enerģiju un darbaspējas, bet arī pietiekamu daudzumu šķidruma.

Tieši šķidruma uzņemšana bieži ir viens no galvenajiem "klupšanas akmeņiem". Piemēram, sportojot vai veicot fiziskas aktivitātes, šķidrums ir jāuzņem atbilstoši veiktajai fiziskajai slodzei un savam vecumam, lai saglabātu šķidruma balansu un izvairītos no dehidrācijas jeb organisma atūdeņošanās.

Lai gan zaudētā šķidruma atjaunošanās ir atkarīga no slodzes intensitātes, tās ilguma, cilvēka fizioloģiskajām īpašībām, laika apstākļiem un vietas, kur tiek veikti treniņi, pēc tādām aktivitātēm kā, piemēram, riteņbraukšanas, diennakts skrējieniem, pārgājieniem, kāpšanas kalnos, vidējo distanču un pusmaratona skriešanas, airēšanas, karstās jogas organisms nevar kompensēt zaudēto šķidrumu tikai ar ūdens palīdzību. Ņemot vērā, ka ar sviedriem organisms izvada un zaudē arī elektrolītus, tos ir iespējams atgūt ar sporta dzērieniem, piemēram, Powerade. Šo speciāli izstrādāto dzērienu galvenais uzdevums ir palīdzēt novērst jau iepriekš minēto atūdeņošanos, nodrošināt organismu ar nepieciešamo elektrolītu daudzumu un atjaunot enerģiju. Turklāt, sporta dzērieni palīdz samazināt dehidratācijas negatīvos simptomus, piemēram, nogurumu, sliktu dūšu, vemšanu, nervozitāti, krampjus, reiboņus un bezspēku.

Kā neapjukt plašajā sporta dzērienu klāstā un daudzveidībā? Sporta dzērienus var iedalīt trīs grupās: izotoniskajos, hipertoniskajos un hipotoniskajos sporta dzērienos. Izotoniskie sporta dzērieni kā Powerade, ir veidoti ar tādu ogļhidrātu un elektrolītu koncentrāciju, kas ir piemēroti indivīdiem, kuru fiziskās slodzes intensitāte ir vidēja. Tā kā izotoniskajos dzērienos ir sabalansēts ogļhidrātu un elektrolītu daudzums, ar to palīdzību organismam iespējams ātrāk atjaunot zaudēto šķidrumu pēc fiziskas slodzes. Tāpat izotoniskie dzērieni no citām sporta dzērienu grupām atšķiras ar to, ka palīdz organismam nodrošināt arī enerģiju fiziskās slodzes laikā. Atšķirībā no izotoniskajiem dzērieniem, hipotoniskie dzērieni satur mazāk ogļhidrātu un elektrolītu. Hipotoniskie sporta dzērieni palīdz labāk uzsūkties ūdenim. Savukārt hipertoniskie sporta dzērieni satur vairāk ogļhidrātu un elektrolītu nekā organisms, taču dzēriena uzsūkšanās laiks organismā ir ilgāks. Šie dzērieni ieteicami pēc ilgstošas un intensīvas slodzes. Ir būtiski apzināties, ka visu veidu sporta dzērieni nav paredzēti tikai slāpju remdēšanai, jo dzērieniem var tikt pievienotas dažāda veida pārtikas piedevas, piemēram, krāsvielas, tāpēc kopumā šī dzērienu kategorija nav piemērota bērniem.

Jebkurā gadījumā, lai izvēlētos savai fiziskajai slodzei atbilstošu sporta dzērienu un uzturu ir jākonsultējas ar kādu no speciālistiem, piemēram, sporta ārstu, uztura speciālistu vai fitnesa treneri. Kopumā sporta dzērieni var kalpot kā lielisks palīgs ikvienam, kura ikdiena saistīta ar pastiprinātu fizisko slodzi, ļaujot ērti un ātri atjaunot pietiekamu šķidruma līmeni organismā un enerģiju.