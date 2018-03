Tradicionāli KHL sezona sāksies ar "Atklāšanas kausa" spēli, kurā tiekas iepriekšējās sezonas Gagarina kausa finālisti.

Определена предварительная дата начала сезона КХЛ 2018/2019. Матч за #КубокОткрытия состоится 1 сентября 2018 (суббота). — КХЛ (@khl) March 15, 2018





Pagaidām nav zināms pārējais kalendārs, jo vēl nav skaidrības par KHL spēlējošo komandu skaitu. Kā tiek ziņots, pēc šīs sezonas no līgas tiks izslēgti trīs klubi. Sākotnēji Krievijas medijos parādījās informācija, ka viens no tiem būs Rīgas "Dinamo", taču kluba vadība to kategoriski noliedz.