"Salavat Julajev" nepagarinās līgumu ar Bārtuli, kas Ufas komandai pievienojās regulārā čempionāta laikā, vārtsargu Benu Skrīvensu, aizsargu Maksimu Gončarovu un uzbrucējiem Mihailu Juņkovu un Jevegņiju Korotkovu.

Kā ziņojām, Ufas "Salavat Julajev" no Gagarina kausa izcīņas izstājās otrajā kārtā, Austrumu konferences pusfinālā piekāpjoties Čeļabinskas "Traktor". Oskars Bārtulis piedalījās tikai četrās no 14 "play off" turnīra spēlēm, bet regulārajā čempionātā "Salavat Julajev" formā aizvadīja 10 mačus.