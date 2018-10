Vienīgie vārti šajā spēlē tika gūti 22.minūtē, kad precīzs bija Aleksejs Potapovs, kuram tas bija ceturtais precīzais metiens sezonā.

Gagarina kausa īpašnieku "Ak Bars" vārtos teicami darbojās Emiļs Garipovs, kurš atvairīja 22 pretinieku metienus, pirmos reizi šosezon paliekot "sausā". Kazaņas klubs izcīnīja piekto uzvaru pēdējos sešos mačos.

Tikmēr no latviešiem vairāk spēlēja Daugaviņš, kurš laukumā bija 17 minūtes un 22 sekundes, reizi metot pa vārtiem un uzvarot vienā no diviem iemetieniem. Tikmēr Karsums nospēlēja 15 minūtes un 45 sekundes, izdarot trīs metienus un trīs spēka paņēmienus, kā arī uzvarot četros no septiņiem iemetieniem.

Latvijas hokejisti nebija laukumā, kad "Spartak" zaudēja vārtus, līdz ar to viņiem šajā mačā neitrāls lietderības rādītājs.



Šosezon Daugaviņš 16 spēlēs guvis trīs vārtus un sešas reizes asistējis partneriem, kamēr Karsumam izdevies iemest trīs ripas un atdot divas rezultatīvas piespēles.

Tikmēr citā mačā Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadītā Omskas "Avangard" savā laukumā Balašihā ar 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Bratislavas "Slovan" komandai. "Avangard" šobrīd ir neveiksmju joslā, jo cieta trešo zaudējumu pēc kārtas.

Laukuma saimnieki pirmajā periodā panāca 2:1, taču "Slovan" pēc Mihala Ržepīka metiena minūti un 41 sekundi pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu, bet papildlaika trešajā minūtē Patriks Lampers guva uzvaras vārtus.

Vēl vienā cīņā Ufas "Salavat Julajev" mājās ar 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) sagrāva Čeļabinskas "Traktor", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas. Mājiniekiem Tēmu Hartikainens un Vladimirs Žarkovs guva pa diviem vārtiem, bet Jonass Kempainens izcēlās ar trim rezultatīvām piespēlēm, kamēr vārtsargs Juha Metsola atvairīja 29 pretinieku metienus.

Rietumu konferences vadībā ar 26 punktiem 16 spēlēs ir Maskavas CSKA, no kuras par diviem punktiem atpaliek 15 mačus aizvadījušās Helsinku "Jokerit", kurā spēlē vārtsargs Jānis Kalniņš, un Sanktpēterburgas SKA vienības. Sesto vietu ar 15 punktiem ieņem Maskavas "Spartak", astotā ar 13 punktiem 15 dueļos ir Rīgas "Dinamo", bet tikpat punkti 17 spēlēs ir arī pozīciju zemāk esošajai Maskavas "Dinamo", kamēr Artūra Kuldas pārstāvētā Čerepovecas "Severstaļ" ir desmitā ar 12 punktiem.

Savukārt Austrumu konferencē Jekaterinburgas "Avtomobilist" ir maksimāli iespējamie 32 punkti 16 mačos, bet 27 punkti ir Omskas "Avangard" kontā. Tikmēr devītajā vietā ar 14 punktiem 15 dueļos ir Krišjāņa Rēdliha pārstāvētā Pekinas "Kuņluņ Red Star", kas piektdien viesosies pie Rīgas "Dinamo".

Šosezon KHL čempionātā piedalās 25 komandas - 12 Rietumu un 13 Austrumu konferencē.

Regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm, kas ir jauns līgas rekords, jo līdz šim vairāk par 60 spēlēm sezonā vienai vienībai nav bijis.