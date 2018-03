Indrašim aizvadītā sezona individuālās statistikas ziņā bija veiksmīgākā karjerā, jo viņš guva 21 vārtus un izdarīja 21 rezultatīvu piespēli. Tomēr "Dinamo" bija starp KHL pastarītēm un pēdējā spēlē izvairījās no pēdējās vietas līgas kopvērtējumā. Paši Rīgas "Dinamo" spēlētāji tā arī nespēja tikt skaidrībā, kāpēc sezona bija tik neveiksmīga.

"Savā starpā ar džekiem runājam, ka vasarā esam kārtīgi patrenējušies un ka šī varētu būt īstā sezona, kad labi nospēlēsim, bet še tev atkal… Viena konkrēta izskaidrojuma tam nav. No sākuma treneris bija Sandis Ozoliņš. Kā nekā autoritāte, un visi viņu klausīja, bet… Daudzas spēles zaudējām ar vienu ripu, un visu laiku mums kaut kā pietrūka. Paši tā arī netikām skaidrībā," "Dienai" skaidroja Indrašis.

Sezonas sākumā Ozoliņš vairāk uzticējās ārzemju spēlētājiem, bet vārtu drošība tika uzticēta kanādietim Džastinam Pītersam, kuram tā arī neizdevās parādīt savu labāko sniegumu. "Domāju, ka arī no paša sākuma vairāk varēja uzticēties vārtsargam Jānim Kalniņam. Viņš jau iepriekšējā sezonā bija sācis izkonkurēt Jakubu Sedlāčeku," uzskatīja "Dinamo" uzbrukuma līderis. "Taktika bija samērā laba, pietrūka izpildījuma. Noteikti labāk vajadzēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Pie vairākuma uzlabošanas bija vairāk jāstrādā. Tagad jau hokejā vairākums un mazākums pārsvarā arī nosaka spēles iznākumu."

Šajā sezonā Indrašis arī bija tuvu, lai manītu komandas. Viņam esot bijuši piedāvājumi no KHL, Šveices un Čehijas komandām, bet pats bija priecīgs, ka varēja sezonu noslēgt Rīgā.

"Cik es sapratu no aģenta, ar Ķīnas klubu viss jau bija sarunāts, bet pēdējā brīdī kaut kas nobruka. Bet es to nepārdzīvoju. Īstenībā esmu priecīgs, ka nospēlēju sezonu līdz beigām šeit. Februārī man bija piedāvājumi arī no Šveices un Čehijas komandām," viņš atklāja. "Nedomāju, ka, aizbraucot uz Šveici vai Čehiju, es kaut ko iegūtu. Ja, piemēram, man tur spēle neaizietu, ko es pēc tam darītu? Ja Šveicē piedāvātu līgumu, teiksim, uz trijiem gadiem, tad būtu cita runa. Lai gan es uzskatu, ka Eiropā labākais līmenis ir KHL."

Tāpat Indrašis apstiprināja, ka spēlēs Latvijas izlasē pasaules čempionātā, ja vien treneriem pret viņu nebūs pretenziju.