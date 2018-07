KHL zviedru hokejists debitēja 2011. gadā Hantimansijskas "Jugra" vienībā, bet Rīgas klubā nospēlēja 2014./2015. gada sezonu. Pēc tam Videls pārcēlās uz Ņižņijnovgorodas "Torpedo", kam sekoja viena sezona Ķīnā, Pekinas "Kuņluņ Red Star" komandā un viena – Čeļabinskas "Traktor".

Kopumā KHL Videls aizvadījis 342 spēles, kurās guvis 62 vārtus un izdarījis 130 rezultatīvas piespēles. Rīgas "Dinamo" sezonā zviedrs bija rezultatīvākais komandas spēlētājs (10+24).

"Man pietrūka Rīgas, jūtos te kā mājās, arī manai sievai te patīk," video intervijā kluba mājas lapā saka zviedru uzbrucējs. "Protams, kādas divas nedēļas es apsvēru šo pāreju, to tu vienmēr dari, pirms paraksti līgumu. Priecājos atgriezties Rīgā, izskatās, ka veidojas laba komanda. Šosezon galvenais uzdevums – iekļūt "play off". Tas ir "must"."

"Grūti pateikt, kas Rīgas "Dinamo" pietrūka pēdējās sezonās. Pagājušosezon, manuprāt, pietrūka veiksmes. Kaut kādā brīdī komanda salūza mentāli, kļuva nervoza," uzskata Videls. " Atceros, mūsu savstarpējā spēlē Čeļabinskā Roberts Lipsbergs ieguva ripu un no pusmetra attāluma netrāpīja tukšos vārtos. Citādi komanda spēlē labu uzbrukuma hokeju, daudz kustas. Atceros, kad es te spēlēju, laukumā bija daudz notikumu, tas bija jautri."

"Ķīnas pieredze bija interesanta. Tur viss bija jauns. Man ne pārāk patika Pekinas apkārtne, bet Šanhaja bija vienreizēja. Cita pieredze, cita kultūra. Pārlidojumi gan bija briesmīgi," atzīst Videls. "Čeļabinska ir Krievija. Ilgi noturējāmies izslēgšanas turnīrā, tas bija forši. "Torpedo" – tā bija komanda, ar ko varētu uzvarēt KHL čempionātā, bet nedaudz sākās panika otrajā "play off" kārtā pret CSKA."

Kā zināms, aizvadītajā sezonā Rīgas "Dinamo" ieņēma stabilu pēdējo vietu KHL Rietumu konferencē un priekšpēdējo visā līgā.