Rīgas "Dinamo" labā vienīgos vārtus guva Linuss Videls, bet SKA rindās precīzi meta Vladislavs Gavrlikovs un Patriks Herslijs. Rīgas "Dinamo" vārtsargs Timurs Biļalovs šajā mačā atvairīja 44 no 46 pretinieku metieniem, taču "Dinamo" spēlētāji meta 22 reizes.

Trešajā periodā Andrim Džeriņam izdevās ievirzīt ripu vārtos, tomēr tiesneši šo vārtu guvumu neieskaitīja, jo šajā epizodē fiksēja, ka SKA vārtsargs Igors Šetjorkins tika bloķēts. Nepilnu minūti pēc tam Herslijs guva uzvaras vārtus Sanktpēterburgas komandai. Mača izskaņā Kristapa Sotnieka un Kevina Klārka noraidījumi neļāva rīdziniekiem izveidot pēdējo minūšu ofensīvas. Kopumā Sotnieks šajā mačā trīs reizes devās izciest noraidījumus.

Rīgas "Dinamo" Rietumu konferences kopvērtējumā joprojām ierindojas astotajā vietā ar 19 punktiem 22 spēlēs, savukārt SKA pakāpās uz otro vietu ar 33 punktiem 21 mačā.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA

Spēles statistika: Metieni pa vārtiem: 22-46 ; Iemetieni: 15-35 ; Bloķētie metieni: 21-6 ; Spēka paņēmieni: 4-8 ; Laiks uzbrukumā: 7:15 min. - 16:34 min. ; Soda minūtes: 10-2

Rīgas "Dinamo" - SKA 1:2. Spēle noslēgusies. Biļalovs mača izskaņā ar savu sniegumu neļāva Sanktpēterburgas komandai gūt vārtus vairākumā.

58:58 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" "Dinamo" devās savā uzrukumā, tomēr Klārks pretiniekam iesista ar nūju, atstājot savu komandu lielajā mazākumā.

Tiesneši un hokejisti padiskutēja, vai ripa atstāja laukumu "tīri" no SKA spēlētāja nūjas vai atsitoties pret apmali. Tad Biļalovs tvēra bīstamu metienu.

57:54 min.Noraidījums "Dinamo" komandā. Sotnieks trešo reizi nopelnīja noraidījumu par klupināšanu, bet šoreiz viņš izdarīja uzbrukuma zonā pie apmales, nopļaujot pretinieku.

Videls meta pagalam neprecīzi, bet SKA pretuzbrukumā Gusevs veica pirueti un izdarīja metienu pa vārtiem. Biļalovs neļāva pretiniekam šādā veidā gūt vārtus.

SKA hokejisti divreiz pēc kārtas meta pa vārtiem, tam sekoja Meijas neveiksmīgais individuālais reids. Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām rīdziniekiem uzbrukumi īsti neveidojās.

Šoreiz Majones mestā ripa tika līdz vārtiem, taču Šestjorkins neļāva tai lidot vārtos iekšā.

Belovs brīvā pozīcijā saņēma piespēli un meta pa vārtiem, bet šoreiz netrāpīja. Arī "Dinamo" aizsargs Šuļeņins netrāpīja pa vārtiem.

Pēc uzvarēta iemetiena Majone uzreiz gribēja raidīt ripu uz SKA vārtiem, bet trāpīja līnijtiesnesim pa kāju. Viņš saņēma palīdzību no "Dinamo" speciālistiem uz rezervistu soliņa.

Dārziņš no labās malas mēģināja trāpīt apakšējā vārtu stūrī, tomēr Šestjorkins tam bija gatavs. Otrā laukuma galā Kuzmenko metienu Biļalovs atsita ar plecu.

Nākamās minūtes laukumā ritēja raiti, komandām apmainoties saviem uzbrukumiem. Bīstamu vārtu gūšanas iespēju gan nebija.

Meijas metienu tuvējā vārtu stūrī Šestjorkins atsita, vēlāk Skvorcovs pats lauzās līdz vārtiem, taču tika atbruņots.

44:53 min. Rīgas "Dinamo" - SKA 1:2"Dinamo" vārtsargs Timurs Biļalovs vispirms atvairīja Maksima Karpova metienu tuvējā vārtu stūrī, bet tad uzbrukuma turpinājumā Patriks Herslijs saņēma ripu no Ņikitas Guseva un trieca to vārtos no labās puses iemetiena apļa.

Skvorcovs devās uzbrukumā, atspēlēja ripu Klārkam, kura metienu atsita SKA vārtsargs. Skvorcovs vēl pacīnījās par ripu, taču aizsargi viņam neļāva to iegūt.

44:05 min. Neieskaita "Dinamo" vārtu guvumu.Andris Džeriņš vārtu priekšā veikli mainīja ripas lidojuma virzienu un iedabūja to vārtos. Tomēr tiesneši pēc epizodes izskatīšanas atkārtojumā fiksēja, ka šajā epizodē tika bloķēts vārtsargs.

"Dinamo" izspēlēja perioda pirmo uzbrukumu, un tajā Zaneti izdarīja tālmetienu, ko atvairīja Šestjorkins. Mirkli pēcāk jau pie "Dinamo" vārtiem pēc rikošeta ripa bīstami nolēkāja gar vārtiem.

Sācies 3. periods.

Otrā perioda statistika: Metieni pa vārtiem: 5-21 ; Iemetieni: 5-12 ; Bloķētie metieni: 6-2 ; Spēka paņēmieni: 0-2 ; Laiks uzbrukumā: 1:07 min. -7:31 min. ; Soda minūtes: 4-0

Rīgas "Dinamo" - SKA 1:1. Noslēdzies 2. periods.

Rīdzinieki mazākuma sākumā tika galā ar pretinieku metieniem, bet vēlāk vairs nepieļāva būtiskus saasinājumus pie saviem vārtiem.

36:49 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Miķelis Rēdlihs devās uz noraidīto soliņu par skaitliskā sastāvā pārkāpumu.

Barabanovs brīvi pa labo malu iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu, taču tas atdūrās pret vārtsargu.

SKA spēlēja gluži kā vairākumā, bet "Dinamo" vārtos fantastiski darbojās Biļalovs, kuram izdevās atvairīt sarežģītus metienus, tostarp pēdējā brīdī ar kājsargu apturot Kuzmenkova mēģinājumu no aizvārtes iedabūt ripu vārtos.

Kablukovs izrāvienā ieguva ripu un nonāca pret vārtsargu, bet Biļalovs savu tautieti apturēja. Pēc tam arī cīņā vārtu priekšā ripa caur burzmu vārtos netika.

"Dinamo" hokejisti mazākumu aizvadīja veiksmīgi. SKA, protams, aktīvi darbojās uzbrukumā, bet šoreiz caurumu aizsardzībā neatrada.

29:30 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Sotnieks vēlreiz klupināja pretinieku un vēlreiz devās uz noraidīto soliņu.

Gusevs divas reizes palika nepiesegts pie kreisā vārtus staba, beta abas reizes meta garām. SKA atkal iespieda "Dinamo" savā zonā, taču Biļalovs atvairīja metienus.

Džeriņš saņēma labu piespēli un meta no vārtu priekšas. SKA vārtsargs izgāja uzbrucējam pretī un samazināja metiena leņķi un atsita ripu.

Mitinens izdarīja tālu un ne pārāk spēcīgu metienu, taču tas iesāka epizodi, kura noslēdzās ar Videlu metienu no tuvas distances. Mirkli vēlāk Videls meistarīgi tika līdz vārtiem, taču Šestjorkins ar kājsargu ripu atsita.

SKA uzbrukumā uzņēma pamatīgus tempus, un rīdziniekiem visiem spēkiem vajadzēja turēties pretī šai ofensīvai.

Biļalovs mirkli vēlāk tvēra metienu, taču "Dinamo" mēģināja izspēlēt savu uzbrukumu. Joprojām rīdziniekiem neveicās iemetienos, kas pēc Šestjorkina piespiestajām ripām nedeva iespējas uzbrukt. Tad "Dinamo" vārtsargs efektīgi cimdā tvēra vēl vienu SKA spēlētāju metienu.

21:00 min. Rīgas "Dinamo" - SKA 1:1.Prieki nebija ilgi, jo pēc 37 sekundēm SKA izlīdzināja rezultātu. Ātru uzbrukumu ar precīzu metienu vārtu augšējā stūrī pēc Maksima Karpova piespēles no labās malas noslēdza Vladislavs Gavrikovs

Sācies 2. periods.

20:23 min. Rīgas "Dinamo" - SKA 1:0Lielisks perioda sākums Rīgas "Dinamo" komandai. Pēc tāla "Dinamo" aizsarga metiena Linuss Videls vārtu priekšā bija veiklāks par trim pretiniekiem un guva vārtus.

Pirmā perioda statistika: Metieni pa vārtiem: 10-12 ; Iemetieni: 3-13 ; Bloķētie metieni: 5-3 ; Spēka paņēmieni: 3-5 ; Laiks uzbrukumā: 3:36 min. - 04:17 min. ; Soda minūtes: 2-2

Rīgas "Dinamo" - SKA 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Biļalovam perioda pēdējā minūtē izdevās atvairīt divus bīstamu metienus, kurus izdarīja Gusevs un Dacjuks. Pašā izskaņā Gusevs no zilās līnijas meta garām.

"Dinamo" hokejisti radīja lielisku epizodi pie SKA vārtiem, kad Džeriņš apslidoja vārtus un mēģināja gūt vārtus. Šestjorkins ar lielām grūtībām nosargāja vārtus.

Mazākuma sākumā Pavlovs labi nospēlēja aizsardzībā un pretinieku zonā kavēja SKA hokejistus iesākt savus uzbrukumus. "Dinamo" vārtsargs ar metieniem, kas lidoja viņa virzienā, precīzi tika galā.

12:48 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kristaps Sotnieks nopelnīja noraidījumu par klupināšanu.

Kručiņins kritienā izdarīja draudīgu metienu pa Biļalova sargātajiem vārtiem, bet krievu vārtsargs ar to tika galā.

Rēdlihs meta no tuvas distances, kad vārtu priekšā bija burzma, savukārt mirkli vēlāk Dārziņam no tālākas distances neizdevās pārspēt Šestjorkinu. Šoreiz vairākums palika nerealizēts.

9:03 min. Noraidījums SKA komandā. Bērziņš aiz vārtiem cīnījās par ripu un panāca Zemčonoka noraidījumu par klupināšanu.

SKA uzvarēja iemetiena uzbrukuma zonā, un Plotņikovs tika pie ripas un meta pa vārtiem. Mirkli vēlāk Biļalovs tika galā arī ar Kuzmenko metienu.

Zubs pēc piespēles no aizvārtes izdarīja metienu, bet Biļalovs ripu atsita. Mirkli vēlāk arī SKA vārtsargs Šestjorkins nodemonstrēja savu meistarību, kad cimdā tvēra Dārziņa metienu no ļoti tuvas distances.

"Dinamo" turpināja aktīvi, un Videla virknējums radīja draudus SKA vārtiem. Zviedrs piespēlēja Rēdliham uz vārtu priekšu, bet viņa mestā ripa nelidoja garām vārtsargam.

Meija izcīnīja ripu un devas uzbrukumā pa kreiso malu. Viņš izdarīja metienu, bet nepārcēla ripu pāri Šestjorkina kājsargam.

Rēdlihs izdarīja pirmo metienu pa vārtiem, kad jau vārtu priekšā dežūrēja Videls. Vārtsargs ripu droši atsita. Uzreiz SKA devās savā uzbrukumā, un Hērslijs izdarīja tālu metienu. Biļalovs ripu atsita, taču Gusevs vārtu priekšā viens pats nesavaldīja ripu.

Spēle sākusies!

Sanktpēterburgas SKA vārtos šajā mačā būs Igors Šestjorkins, bet pirmajā virknējumā laukumā dosies uzbrucēji Maksims Karpovs, Pāvels Dacjuks, Ņikita Gusevs, kā arī aizsargi Vladislavs Gavrikovs un Patriks Herslijs.

Rīgas “Dinamo” sastāvs spēlei pret SKA: Vārtos: Timurs Biļalovs, rezervē: Kristers Gudļevskis; Pirmā maiņa: Emīls Ģēģeris – Gints Meija – Oskars Batņa, Nerijus Ališaušks – Kristaps Sotnieks; Otrā maiņa: Lauris Dārziņš – Linuss Videls – Miķelis Rēdlihs, Metjū Majone – Marks Zaneti; Trešā maiņa: Kevins Klārks – Andris Džeriņš – Gunārs Skvorcovs, Artjoms Aļajevs – Dmitrijs Šuļeņins; Ceturtā maiņa: Matiass Mitinens – Daniels Bērziņš – Mareks Marenis, Vitālijs Pavlovs, Sergejs Gimajevs.

Rīgas "Dinamo" hokejisti KHL čempionātu piektdien turpina ar cīņu savu skatītāju priekšā pret Sanktpēterburgas SKA. "Dinamo" Rietumu konferencē ir astotajā vietā ar 19 izcīnītiem punktiem 21 spēlē, kamēr SKA šajā konferencē ieņem trešo vietu ar 31 punktu 20 mačos.