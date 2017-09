Hokeja klubs " Dinamo Rīga " no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) par aizvadīto sezonu saņems savu peļņas daļu - 8 367 012 rubļus (117 928 eiro), informē līga.

No 2016./2017. gada sezonā KHL par televīzijas tiesību pārdošanu nopelnītās summas klubi saņems 80% jeb vairāk nekā 350 miljonus rubļu. Sezonā pirms tam KHL spēlējošie klubi sadalīja 243 miljonus rubļu.

Rīgas "Dinamo" no 27 klubiem, kas piedalījās aizvadītās sezonas KHL čmpionātā, saņems 16. lielāko summu, 8 367 012 rubļus: 6 146 063 rubļu no līgas kopējiem ienākumiem no TV translācijas tiesību pārdošanas un 2 220 950 rubļus atbilstoši apmeklējuma principam.

Lielāko summu – 40,4 miljonus rubļu (570 tūkstoši eiro) – saņems Gagarina kausa ieguvēji Sanktpēterburgas SKA, bet vismazāko – 5,8 miljonus rubļu (81 tūkstotis eiro) – Novokuzņeckas "Metallurg", kas no līgas jau izslēgti.

Klubu izmaksu daļa tiek aprēķināta, ņemot vērā trīs principus: dalība (40% no summas), televīzijas pieprasījums (30%) un sportiskais princips (30%). Pēdējo iedala atbilstoši kluba rezultātiem regulārajā čempionātā un izslēgšanas spēļu turnīrā – regulārā čempionāta uzvarētāji saņem 10 miljonus, "play-off" dalībnieki pa 2 miljoniem rubļu katrs klubs, "play -off" uzvarētāji saņem 16,6 miljonus, otrās vietas ieguvēji 6,6 miljonus. Ārzemju klubiem, ieskaitot Rīgas "Dinamo", izmaksājamā summā netiek aplikta ar PVN.