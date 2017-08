Lai arī spēles sākumā iniciatīva bija Rīgas "Dinamo" pusē, vārtus pirmie guva mājinieki, mača septītajā minūtē realizējot skaitlisko vairākumu, pēc kā rīdzinieku spēle pajuka.

Otrajā periodā rīdzinieki izskatījās jau pavisam nepārliecinoši, un arī negaidītā apgaismojuma nodzišana trešdaļas sākumā komandas neko daudz nesapurināja. Turklāt "Dinamo" saņēma arī "vārtus ģērbtuvē", kad 40 sekundes pirms otrā perioda beigām Pāvels Varfolomejevs panāca jau 2:0 "Jugra" labā.

Toties trešajā periodā "Dinamo" vārtsargam Džastinam Pītersam gan bija maz darba, toties pamatīgi dabūja norauties "Jugra" spēlētāji aizsardzībā un Vladislavs Fokins vārtos. Aktīvā un neatlaidīgā spēle deva augļus – vispirms Brendons Makmilans acīgi pamanīja ripu "Jugra" vārtu priekšā pēc Indraša metiena un pārspēja Fokinu, bet dramatiskā pamatlaika noslēgumā 13 sekundes pirms sirēnas Miks Indrašis izlīdzināja rezultātu – 2:2.

Spēles pagarinājums iesākās ar diviem noraidījumiem, "Jugra" par skaitliskā sastāva pārkāpumu un Denijs Kristo par spēli ar augstu paceltu nūju. Turpinot pārliecinošu spēli, "Dinamo" spēja šo maču uzvarēt - viens no ātrākajiem komandas uzbrucējiem Lūkass Lesio lika lietā savas prasmes un individuālā uzbrukumā pielika uzvaras punktu šai spēlei – 3:2.

Plašāku spēles aprakstu lasiet portāla "Delfi" teksta tiešraides arhīvā!



KHL spele: Rigas Dinamo - Hantimansijskas Jugra

VIDEO: Lesio lieliski nodrošina rīdziniekiem uzvaru!

VIDEO: Indrašis pēdējās sekundēs panāk neizšķirtu

Līdz ar to Rīgas "Dinamo" četru spēļu izbraukuma sēriju noslēguši ar uzvaru un diviem punktiem, un nākamo spēli aizvadīs jau mājās, "Arēnā Rīga", kur 31. augustā mūsēje uzņems Maskavas "Spartak" vienību.

Spēle noslēgusies!

61:03 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra" 3:2Spēlejot vienādos sastāvos, Lūkass Lesio sev raksturīgajā ātrumā, no savas aizsardzības zonas aizskrien līdz Fokina vārtiem, apspēlē mājinieku vārtsargu, gūst uzvaras vārtus.

60:46 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo".Zaudē ripu mūsējie un cīņā par to Kristo paceļ nūju un nopelna 2 soda minūtes par spēli ar augstu paceltu nūju.

60:37 min. "Dinamo" vairākumā.Nepārliecinoši iesāk pagarinājumu "Jugra", ripa nonāk pie "Dinamo" spēlētājiem, bet uzbrukums tiek pārtraukts ar tiesneša svilpi - skaitliskā sastāva pārkāpums mājiniekiem.

Sācies pagarinājums

Noslēdzies spēles pamatlaiks.

59:47 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra " 2:2Miks Indrašis uzreiz pēc iemetiena raida ripu vārtu augšējā stūrī.

Lūst nūja mūsu spēlētājam, bet ripa pēc "Jugra" hokejista metiena trāpa pa mūsu vārtu stabiņu! Rīdzinieki atgūst ripu, uzbrukums turpinās.

"Dinamo" vārti tukši.

Pīterss tālu izslido no vārtiem, atsitot ripu. Aktīvi uzbrūk rīdzinieki, taču neizdodas tikt līdz metienam pa Fokina vārtiem. Pīterss ir gatavs maiņai pret sesto laukuma spēlētāju. Neliela nesaprašanās ar vārtsargiem - laukumā iznāk Jānis Kalniņš, kurš ir gatavs uzreiz arī doties malā.

VIDEO: Rīdzinieki beidzot gūst vārtus!

Štajnoks pēc Indraša metiena bloķēšanas paliek uz ledus, kad spēle tiek apturēta, viņš dodas nost no laukuma un uz ģērbtuvēm.

"Jugra" salīdzinoši reti tiek līdz mūsu vārtiem, taču šie retie pretuzbrukumi ir diezgan bīstami katrreiz seko brīvs metiens pa vārtiem, ko Pīterss atvaira.

Teicama izdevība Bičevskim izlīdzināt rezultātu, bet netrāpa vārtos.

Spēli klātienē vēro 2050 skatītāju.

54:14 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra" 1:2Makmilans vārtu priekšā pielabo Indraša metienu un vairākums ir realizēts!

"Dinamo" pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Tālu saspēlējas mūsējie un vēl izlaiž ripu no zonas. Atgriežas pie "Jugra" vārtiem, Kristo izdara metienu, ripa lido garām vārtiem. Makmilans ilgi meklē metiena iespēju, izdara metienu, Fokins ripu fiksē.

52:23 min. "Dinamo" "lielais" vairākums.Ripa atstāj laukumu un tiesneši rāda, ka vēl 2 soda minūtes par spēles laika vilcināšanu. Minūti un 57 sekundes pieci rīdzinieki spēlēs pret trim mājinieiem.

52:20 min. "Dinamo" vairākumā.Par turēšanu ar nūju Denisam Gorbunovam 2 soda minūtes.

"Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Indrašis pretuzbrukumā mazākumā, izdara metienu, Fokins to viegli atvaira.

50:09 min. "Dinamo" mazākumā.Lipsbergs pie "Jugra" vārtiem krīt un saķer seju, taču noraidījums viņam pašam, par turēšanu ar rokām. Ieķērās kājās pretinieku spēlētājam "Dinamo" uzbrucējs.

Indrašis saņem piespēli no aizvārtes, apstrādā ripu, izdara metienu, Fokins ripu atsit un tā apstājas metra attālumā – Kristo netrāpa ripu, kas gulēja vārtu priekšā...

Ilgstošs un bīstams uzbrukums rīdzinieku izpildījumā, labi nospēlē Lipsbergs. Burzma pie vārtiem, taču Fokins pirmais pamana ripu un piespiež to pie ledus. "Jugra" vārtu tuvumā iet "karsti"...

VIDEO: 2. perioda labākie momenti

Spēle lielākoties rit "Jugra" aizsardzības zonā, mājinieki izteikti spēlē uz rezultāta noturēšanu, savukārt "Dinamo", pārgājuši uz spēli ar trim uzbarucēju maiņām, izskatās ātrāki un enerģiskāki.

Lesio izdara metienu, Lipsbergs pacīnās pie vārtiem, turpat Jevpalovs – savērpj mūsējie labu uzbrukumu pie Fokina vārtiem.

Kristo met no šaura leņķa, Peretjagins metienu bloķē, ripa sāpīgi trāpa viņam pa kāju. Daudz metienu pa Fokina vārtiem, taču ripa līdz viņam nenonāk, visi metieni tiek bloķēti.

Rīgas "Dinamo" spēlē pilnā sastāvā.

Gintam Meijam izdodas uzvarēt iemetienā un padeldēt mazākuma laiku. "Jugra" ripu atgūst un sāk vairākuma izspēli. Bīstama epizode pie Pītersa vārtiem, par laimi, atsisto ripu mājinieki neuztver. Ripa pamet mūsu aizsardzības zonu un Stolerijs jau ir laukumā.

Sācies 3. periods!

Trešo periodu "Dinamo" iesāks, esot skaitliskajā mazākumā.

VIDEO: Jugra panāk divu vārtu pārsvaru

Noslēdzies 2.periods.

39:41 min. "Dinamo" mazākumā.Pie apmales aiz mūsu vārtiem Stolerijs nopelna 2 soda minūtes.

39:20 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra" 0:2Precīzi realizēta situācija "neiemet tu – iemet tev". Pēc aktīva uzbrukuma pie "Jugra" vārtiem neitrālajā zonā ripu uztver Pāvels Varfolomejevs, Jerofejevam neizdodas viņu apturēt, arī Pīterss negaida metienu vārtu tālajā stūrī, un ripa ir vārtos.

Krišjānis Rēdlihs "neitralizē" Ankudinovu, neļaujot viņam uztvert piespēli, un "Jugra" spēlētājs ieslīd vārtos; Pīterss pat paslido malā, lai netraucētu. Amizanta epizode.

Piecas minūtes līdz perioda beigām, Dinamo" ir savākušies, spēlē aktīvāk, biežāk apdraudot pretinieku vārtus.

Ilgstoši iespieda zonā mājniekus "Dinamo" spēlētāji, neļaujot nomainīties. Ir vairāki metieni pa vārtiem, taču Fokinu neizdodas pārspēt.

Izņemot dažas veiksmīgas epizodes, Rīgas "Dinamo" sniegums joprojām ir diezgan neaktīvs, dauz neprecīzu piespēļu, pasīva spēle bez ātruma. "Jugra" tas ir pa prātam, jo viņi ir vadībā un vairāk kontrolē laukumā notiekošo.

VIDEO: "Jugra" gūst pirmos vārtus spēlē

Krišjānis Rēdlihs teicami nospēlē pet Iļjinu, neļaujot viņam doties individālā uzbrukumā, novirzot uz apmali. Nākamajā epizodē kļūdās Jerofejevs, atsitot ripu tieši sev priekšā, un "Jugra" var turpināt uzbrukumu. Ir metiens pa Pītersa vārtiem, ripa lēkā vārtu priekšā, bet mūsu vārtsargam izdodas to piespiest pie ledus. Rīdziniekiem nekādi neizdodas pārņemt spēles iniciatīvu.

Spēle atsākusies!

Apgaismojums Hantimansijskas arēnā nav atjaunots pilnībā, bet spēle tiks turpināta, kad problēma tiks novērsta.

Varbūt šis incidents sapurinās Rīgas"Dinamo" komandu, jo pagaidām otrajā periodā mūsējo sniegums ir visai neizteiksmīgs, ko parādīja arī situācija ar neieskaitītajiem vārtiem.

Brīdi pilnīgi melna tumsa, tad tika ieslēgti prožektori, un skatītāji kā rokkoncertos, sāk spīdināt gaismiņas ar telefoniem.

Pēkšņi nodziest gaisma Hantimansijskas ledus arēnā...

Ripa ielido "Dinamo" vārtos, bet vārtu guvumu "Jugra" komandai tiesneši neieskaita - esot bijusi spēle ar augstu paceltu nūju.

Labi aizsargājas "Jugra" un jau spēlē pilnā sastāvā.

Ne pārāk aktīva saspēle, iesākot uzbrukumu pie Pītersa vārtiem, taču mūsējie ātri tiek līdz otrai laukuma pusei. Miks Indrašis mēģina mainīt ripas virzienu pēc tāla metiena, Fokins ripu tomēr noķer.

Makmilans ieved ripu zonā, musējie saspēlējas, Kristo izdara metienu pa vārtiem - lai arī skats uz laukumu Fokinam aizsegts, metiena brīdi viņš redz un ripu tver.

21:24 min. "Dinamo" vairākumā.Māris Bičevskis ar aktīvu spēli pie apmales nopelna vairākumu - 2 soda minūtes Ļekomvecam.

Aktīvi sāk periodu rīdzinieki, spēle gan rita gandrīz pilnīgā klusumā...

Sācies 2.periods! 1. perioda labākie momenti

Pirmā perioda statistika: "Jugra" izdarījuši 11 metienus pa vārtiem, Rīgas "Dinamo" – 7.

Artūra Kuldas pārstāvētās "Kuņluņ Red Star" un "Salavat Julajev" spēlē noslēdzies pirmais periods, vārti nav gūti, un Kuldas kontā divi spēka paņēmieni.

Tikmēr Kaspara Daugaviņa pārstāvētā Ņižņijnovgorodas "Torpedo" vienība izvirzījusies vadībā ar 3:2 spēlē Novosibirskā pret vietējo "Sibirj". Latvijas izlases kapteinis izcēlies ar pieciem metieniem pa vārtiem un sešiem uzvarētiem iemetieniem no deviņiem.

Noslēdzies 1. periods.

Nenoturas kājās Skvorcovs, esot uzbrukumā, un ripu pārtver mājinieki. Pirms tam bīstams uzbrukums izveidojās pie mūsu vārtiem.

"Jugra" spēlē pilnā sastāvā.

Ļoti tuvu pie saviem vārtiem saspiežas "Jugra" spelētāji, cieši sedzot vārtu zonu.

Neizdodas uzreiz iesākt vairākumu, plaši aizsargājas "Jugra" spēlētāji, sedzot mūsējos. Ripa zaudēta un Koroļovs izdara bīstamu pretuzbrukumu, ne bez pūlēm Pīterss ripu atvaira.

16:14 min. "Dinamo" vairākumā.Pirmais vairākums rīdziniekiem - "Jugra" 2 minūšu sods par skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Perioda beigās spēles temps nomierinājies, rīdzinieki neļauj uzsākt uzbruumus, taču arī pašiem nesanāk tikt līdz Fokina vārtiem. Diezgan haotiskas darbības laukumā, saskrienas divi "Dinamo" spēlētāji, lēni ceļas kājās. Gandrīz iesitam ripu savos vārtos, Pīterss pagūst to izsist tālāk laukumā.

Zibenīgs Iļjina metiens pa vārtiem no tuvas distances, saņemot piespēli no aizvārtes, precīzi nospēlē Pīterss.

"Dinamo" pilnā sastāvā.

Šoreiz aktīvi vairākumu sāk mājinieki, uzreiz ir metiens pa vārtiem, Pīterss ripu atvaira. Seko vēl vairāki metieni, līdz mūsējiem izdodas ripu izsist no zonas. "Jugra" ātri atgriežas pie "Dinamo" vārtiem un teicami nospēlē Pīterss, uztverot ripu pēc Ļekomceva metiena.

10:15 min. Rīgas "Dinamo" mazākumā.Vēl viens noraidījums aizsardzībā - Georgijam Pujacam 2 soda minūtes par grūdienu mugurā.

Pēc neizteikmsīgā spēles sākuma mājinieki sākuši spēlēt aktīvāk un arvien biežāk dodas uzbrukumā mūsu vārtiem. Pēc vienas epizodes Vrenam ķivere nost un viņš gatavs aizstāvēt Pītersu, bet viss beidzas bez asumiem.

06:53 min. Rīgas "Dinamo" - "Jugra" 0:1Iemetot ripu zonā, mājinieki dodas tai pakaļ, un sāk vairākuma izspēli. No laukuma stūra ripa tiek piespēlēta Ļekomcevam, kurš labā pozīcijā vātu piekšā un pārspēj Pītersu,.

Mazākumu mūsējie iesāk labi, ar izraidīti ripu no savas aizsardzības zonas, un "Jugra" viss jāsāk no saviem vārtiem. Vēlreiz uzvarēts iemetienā un vēlreiz ripa izsista no zonas. Nekādi neizdoodas "Jugra" iespēlēt ripu zonā.

05:51 min. Rīgas " Dinamo" mazākumā.Spēka spēle pie apmales beidza sr nraidījumu - 2 soda minūtes par grūdienu apmalē Nikolajam Jeļisejevam.

Laba iespēja Skvorcovam - metiens no tuvas distances, Fokins ripu atsit.

Atguvušies mājinieki pēc "Dinamo" aktīvā spēles sākuma, un nu ir bīstams moments pie Džastina Pītersa vārtiem. Mūsu vārtsargs ripu atsit. Mūsējo pretuzbrukums noslēdzas ar Makimilana metienu pa vārtiem, tas tiek atvairīts, bet rīdzinieki turpina uzbrukumu.

Pirmais uzbrukums "Dinamo" izpildījumā, Miks Indrašis izdara metienu, Fokins ripu atvaira ar kājsargu. Mūsējo uzbrukums turpinās, līdz "Jugra" vārtsargs ripu piespiež pie ledus.

Spēle sākusies!

Diezgan patukšas tribīnes Hantimansijskas ledus hallē.

Skan valstu himnas un tad jau spēle drīz būs sākusies.

"Jugra" vārtus šodien sargās Vladislavs Fokins, kuram šī būs pirmā spēle šosezon, jo iepriekšējās trijos mačos vārtos bija Iļja Proskurjakovs.

Pēc spēles Hantimansijskā Rīgas "Dinamo" atgriezīsies Latvijā, un ceturtdien, 31. augustā, "Arēnā Rīga" aizvadīs pirmo mājas spēli šajā sezonā, tiekoties ar Maskavas "Spartak".

Hamtimansijskas "Jugra" sezonu sākusi līdzīgi – trijās spēlēs viņiem viena uzvara pagarinājumā un divi zaudējumi.

Kā zināms, jauno sezonu Rīgas "Dinamo" iesāka izbraukumā, un pagaidām trijās spēlēs ir divi zaudējumi un viena uzvara.http://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-nervoza-cina-gust-pirmo-uzvaru-khl-cempionata-ozolina-vadiba.d?id=49178883

Rīdzinieki Hantimansijskā ieradušies salīdzinoši vājākā sastāvā, jo pirmajos trijos mačos savainojumus ir guvuši vairāki spēlētāji. Sezonas atklāšanas mačā Omskā traumu guva Miķelis Rēdlihs, nākamajā spēlē ar Novosibirskas "Sibirj" traumas guva divi mūsu leģionāri, Koltons Gilīss un Terijs Galjardi, bet trešajā spēlē Astanā kājas lūzumā iedzīvojās Gunti Galviņš.

Turpinot Kontinentālās hokeja līgas (KHL) jaunās sezonas pirmo izbraukuma tūri, Rīgas "Dinamo" pirmdien Hantimansijskā tiekas ar vietējo "Jugra" komandu.