"Visas garantijas vēstules par nākamās sezonas budžetu ir parakstītas un nosūtītas KHL. Visu, kas no mums atkarīgs, mēs darām. Kas attiecas uz izslēgšanu no līgas, es uzskatu, ka tagad uz to jau skatās nedaudz citādi. Ceru, ka tādu lēmumu nepieņems," TASS citē hokeja kluba viceprezidentu un Samaras apgabala sporta ministru Dmitriju Šļahtinu.

KHL izstrādājusi īpašu reitingu, kurā hokeja klubi tiek vērtēti gan pēc sportiskajiem, gan ekonomiskajiem kritērijiem, un atbilstoši šim reitingam trīs vājākie klubi pēc sezonas pametīs līgu.

Kā zināms, Toljati "Lada", ko trenē latviešu speciālists Artis Ābols un pārstāv aizsargs Kristaps Sotnieks, aizvadītajā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu KHL Austrumu konferencē.