Kuldīgu pamatoti var dēvēt par čempionu pilsētu, jo šeit auguši un trenējušies pasaules čempioni šosejas riteņbraukšanā: Romāns Vainšteins un Emīlija Sonka-Putiņa. Tāpat no šīs vēsturiskās un skaistās pilsētas nāk nesen kā par divkārtējo Latvijas čempionu kļuvušais Krists Neilands. Jau no pirmssākumiem Kuldīga uzņem arī Latvijas lielāko MTB sacensību seriālu – SEB MTB maratonu. Šajā gadā šeit notika piektais no septiņiem seriāla posmiem.

Prestižajā "Toyota Hybrid" distancē, kuras garums sasniedza 54,9 kilometrus, ierastajiem favorītiem konkurenci sagādāja arī šosejas riteņbraukšanā sevi sekmīgi apliecinājušie – Māris Bogdanovičs un Kaspars Serģis. Distances laikā solo vadībā nonāca pieredzējušais "ZZK" komandas sportists Dmitrijs Sorokins. Pērnā gada kopvērtējuma uzvarētājs līdz finišam tā arī palika nenoķerts, svinot pirmo uzvaru šajā sezonā. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 50 minūtes un 13 sekundes. Augsto otro vietu izcīnīja "Amore& Vita – Prodic" komandas pārstāvis Māris Bogdanovičs, kurš Kuldīgā aizstāvēja savas dzimtās vienības "Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free" krāsas. Viņu no Sorokina šķīra 34 sekundes. Pirmo reizi karjerā uz goda pjedestāla SEB MTB maratona absolūtajā vērtējumā kāpa "Pulsaar" komandas sportists Aleksandrs Patrijuks. Viņš finišēja 57 sekundes pēc uzvarētāja. Notikusi līderu maiņa arī kopvērtējuma vadībā. No Jāņa Ozola līdera kreklu pārņēmis viņa komandas biedrs Dmitrijs Sorokins.

Dāmu konkurencē pie panākuma tika "ZZK" vienības pārstāve Katrīna Jaunslaviete-Kipure, otrajā un trešajā vietā atstājot divas "Baldones velokomandas" sportistes – Ingrīdu Šmiti un Anitu Antoni. Kopvērtējumā zaļas krāsas līderes krekliņš joprojām paliek Ingrīdas Šmites vērtējumā. "Corny" U23 labākā braucēja vērtējumā nepārspēts Kuldīgā palika "Pulsaar" komandas igauņu riteņbraucējs Stens Eriks Ottenders. Tikmēr komandu ieskaitē triumfs "Pulsaar", otrā bija "ZZK", bet trešā "Patria – Bottecchia" vienība.

Ļoti aizraujošā un sportiski azartiskā cīņā aizritēja arī "Virši – A" brauciens, kurā dalībnieki veica 45,5 kilometru garu trasi. Ja līderiem tā pagāja ļoti dinamiskā tempā, tad lielākajai daļai pārējo braucēju Kuldīgas apkārtnes meža takas sagādāja ne mazums aizraujošu pārbaudījumu. Cīņā par uzvaru absolūtajā vērtējumā ātrākais finiša taisnē izrādījās "VW Komerctrasports – Veloprofs.lv" pārstāvis Gints Jakovels. 2015. un 2016. gada kopvērtējuma uzvarētājam pirmais panākums šajā sezonā.

Nepilnu sekundi viņam zaudēja un otro vietu izcīnīja talsinieks Nauris Birkentāls ("Subaru AD REM Auto"), bet trijnieku noslēdza mājinieku favorīts Dzintars Ausmanis ("Sportland Bottecchia"). Kopvērtējuma līdera kreklu tikmēr atguvis Toms Dinsbergs ("Hawaii Express Scott").

Starp daiļā dzimuma pārstāvēm, nestartējot kopvērtējuma līderei Santai Sanijai Jurgenai, uzvaras laurus plūca talantīgā Carnikavas sporta centra sportiste Renāte Rodionova. Otro vietu guva "Engrues sportam" riteņbraucēja Aiga Paegle, kamēr labāko trijnieku noslēdza Beate Kovgere ("EMU"). Tieši Beate arī kļuvusi par jauno kopvērtējuma līderi. Komandu vērtējumā, aizvadot lielisku sacīksti, triumfēja "Sportland Bottecchia", otrie bija "Subaru AD REM Auto" vīri, kamēr uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa kopvērtējuma līderi – "VW Komerctransports – Veloprofs.lv" vīri.

"Mammadaba" Veselības braucienā, kurā tika veikta 18 kilometru gara un aizraujoša trase, zēnu grupā uzvarēja kopvērtējuma līderis Artūrs Nummurs ("RRS/ Purvciems"), bet meitenēm nepārspēta palika Laura Belohvoščika. Lieliskā gaisotnē aizritēja "Rasēns" bērnu braucieni.

SEB MTB maratona sezona turpināsies 12. augustā, kad seriāla sesto posmu uzņems Talsi.