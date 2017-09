Svētdien, 17.septembrī tika aizvadīts 11. Valmieras maratons, kurā bez ierastajām skriešanas seriāla "Bigbank Skrien Latvija" distancēm - pusmaratona, desmit kilometru un Tautas skrējiena, dalībnieki sacentās arī prestižajā 42 kilometru distancē.

Maratona distancē vīriešiem uzvaru izcīnīja Dmitrijs Serjogins (02:24:32), kurš pēc finiša atzina, ka ar rezultātu ir apmierināts: "Skrējiens bija patīkams, nebija sāpju, kas traucētu, tāpēc arī distances otrā pusē tempu varēju kāpināt un finišā ieskriet nevis ar pēdējiem spēkiem, bet labā ātrumā. Iepriekš maratonu skrēju gada sākumā Maltā, jāteic, ka šeit, Valmierā, bija daudz vieglāk." Tiesa gan, esot bijis nedaudz sagurums pēc pagājušās nedēļas starta pusmaratona distances "We Run Riga" skrējienā, kurā sportists arī uzrādīja augstāko rezultātu kopvērtējumā. Otrais ātrākais 42 kilometru skrējiena rezultāts kuldīdzniekam Kristapam Bērziņam (02:29:54), bet trešais - ogrēnietim Kristapam Kaimiņam (02:30:47). Dāmu konkurencē uzvaru izcīnīja Liene Neimane (03:05:40), otrajā un trešajā vietā atstājot Jolantu Krastiņu (03:15:16) un Vivianu Kirilovu (03:18:48).

21 kilometra garajā pusmaratona distancē pirmās trīs godalgotās vietas kā vīriešu, tā sieviešu konkurencē sadalīja šīs skriešanas seriāla "Bigbank Skrien Latvija" sezonas favorīti. Tādējādi zelts šoreiz Valērijam Žolnerovičam (01:08:45), sudrabs - Jānim Višķeram (01:08:46), bet bronza - Jānim Girgensonam (01:09:07). Daudzu titulētu gargabalnieku treneris, sporta kluba "Metroons" vadītājs Juris Beļinskis, komentē vīru sniegumu, vērtējot, ka distances pirmā puse veikta bez liekas steigas, ko varētu būt ietekmējuši nesenie starti: "Žolnerovičs un Višķers aizvadītajā nedēļā sacentās Tallinā, bet Girgensons - galvaspilsētā notikušajā "We Run Riga", un gatavojas 42 kilometru startam novembrī Valensijā. Ņemot vērā šos faktorus un to, kā viņu sniegums izskatījās no malas, varētu teikt, ka vietu izkārtojums uz pjedestāliem tika sadalīts pēdējā kilometrā." Ātrākā no dāmām, pārliecinoši uzvaru Valmierā izcīnija olimpiete Ilona Marhele (01:20:42), aiz sevis atstājot Leldi Neimandi (01:22:34) un Daigu Grickus (01:22:58).

Medaļu komplekti saulainajā svētdienā Valmieras maratona apbalvošanas ceremonijā tika sadalīti arī 10,55km un 6,2km distancēs. Desmit kilomteru skrējienā veiksmīgākie šoreiz izrādījās Andris Jubelis (00:34:00) un Karīna Helmane - Soročenkova (00:42:26). Savukārt par īsākās distances uzvarētājiem kļuva Gundega Heidingere (00:22:25) un Artūrs Niklāvs Medveds (00:18:51).

Tāpat kā pēdējos gadus, arī šajā septembrī Valmieras maratons rosīgā kņadā bija pārņēmis pilsētas centra daļu starp tirdzniecības centru "Valleta" un Valmieras Kultūras centru - šeit ne vien uz zilā paklāja, atbalstītaju mudināti, tika sagaidīti finišējušie, saņemtas tūkstošiem piemiņas medaļu, bet notika arī Bērnu skrējieni, aktivitātes pasākuma jaunākajiem dalībniekiem - pirmo reizi Valmierā un pirmo gadu skriešanas seriālā, sadarbībā ar "Māmiņu klubu" - mazuļu rāpošanas sacensības. Tādējādi sportiskām izklaidēm piepildītā diena padarīja 17. septembri par daudzu ģimeņu pēdējā laika labāko brīvdienu.

Nākošais un noslēdzošais Baltijā lielākā skriešanas seriāla "Bigbank Skrien Latvija" posms notiks 7.oktobrī, Siguldas pusmaratona ietvaros. Tas solās būt aizraujošs ne vien tāpēc, ka notiks spraiga cīņa par sezonas kopvērtējuma izšķirošajiem punktiem, bet arī vēl nepieredzēta jaunuma dēļ, kuru izjutīs ikviens sacensību dalībnieks.