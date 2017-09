Nedēļas nogalē Talsos aizvadīts " xRace " piedzīvojumu sacensību seriāla piektais sezonas posms. Greznā Ziemeļkurzemes pilsēta dalībniekiem sagādāja izaicinošus brīžus, orientējoties un cīnoties reljefa un dubļiem pārbagātajā apvidū. "Nissan Skandi Motors" Tautas distancē ilgi gaidītu uzvaru kopvērtējumā izcīnīja rīdzinieki "GO HARD OR GO HOME" komanda, bet "Garmin" Sporta distancē šoreiz uzvara "adidas adventure team" komandai.