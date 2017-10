Latvijas bobsleja un skeletona izlase jauno, olimpisko sezonu sagaida atbilstoši savam lielvalsts statusam šajos sporta veidos, jo ir iegādāta jauna, pasaules līmeņa tehnika, kas sportistiem paver iespējas vairāk cīnīties ar spēcīgākajām ekipāžām par sekunžu simtdaļām Pasaules kausa posmu trasēs un, cerams, arī gaidāmajās olimpiskajās spēlēs Korejā.

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) pirmssezonas preses konferencē tika paziņots, ka ar valdības atbalstu Latvijas izlasei ir iegādāta jauna sacīkšu tehnika, to skaitā trīs bobsleja kamanas, un jauno sezonu komanda sagaida ar "gandrīz simtprocentīgi" apmierinātām tehniskajām vajadzībām. Katra četrinieku bobsleja kamana izmaksājusi 100 tūkstošus eiro, atklāja LBFS ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

"Latvijas valdība pavasarī mūs uzklausīja pavasarī un nāca pretī, piešķirot līdzekļus tehnikas atjaunošanai – esam iegādājušies trīs jaunus bobus," preses konferencē pastāstīja Zintis Ekmanis. "Turklāt ne tikai bobslejā, bet arī skeletonā mūsu tehniskās vajadzības šoreiz tika apmierinātas gandrīz simtprocentīgi. Par rezultātiem varēs spriest pēc pirmajām sacensībām, bet pirmās sajūtas ir, ka pirkumi sevi attaisnojuši, un tas varētu būt milzīgs ieguldījums mūsu rezultātos olimpiskajās spēlēs."



Jauniegādātās bobsleja kamanas ir kompānijas "Walner" četrinieku prototipi, ar kādiem brauca vācieši Frančesko Frīdrihs un Johaness Lohners, bet divnieks ir prototips Frīdriha kamanām, ar kādām viņš uzvarēja šāgada pasaules čempionātā Kēnigszē trasē. Izmēģinātas tika arī kompānijas "Eurotech" kamanas, kas sākotnēji parādīja labus rezultātus, taču vēlāk atklājās nepilnības virsbūvē, kas tiek pārtaisītas.

"Mums pēc ilgāka laika ir jaunas spēļu mantas," par jauno tehniku saka Latvijas bobsleja izlases treneris Sandis Prūsis. "Bijām uz divām nedēļām treniņnometnē Norvēģijā, daudz braucām, daudz testējām un ir jau pirmās atziņas, bet kaut ko konkrētāku varēsim pateikt sezonas laikā. Amerikā lielas iespējas kaut ko mainīt nebūs - kas uz turieni aizsūtītas, tas būs, bet Eiropā, domāju, eksperimenti vēl turpināsies, un mēs paņemsim vēl vairāk tehnikas vienības līdz nekā minimālais nepieciešamais. Eksperimenti turpināsies līdz pat olimpiskajām spēlēm, kā tas vienmēr ir bijis."

Nelielas korekcijas bobsleja komandas plānos ieviesušas jaunākās traumas, kas arī lika atteikties no trešās četrinieku ekipāžas dalības Pasaules kausa sacensībās. "Četri gadi paskrēja ļoti ātri, nesen vēl svinējām [Sočus], daži varbūt joprojām svin, bet klāt jau ir nākamā olimpiāde un gatavošanās process ir tuvu noslēguma fāzei," saka Prūsis. "Jā, neiznāca viss, kā vasarā runājām, ka uz Pasaules kausu jau Ziemeļamerikā sūtīsim pa trim ekipāžām katrā disciplīnā, četrinieki būs tikai divi. Trešais četrinieks mums ir, jauniešu komanda, bet viņi brauks Eiropas kausā. Diemžēl savas korekcijas ieviesa traumas, un divi stūmēji – Arvis Vilkaste un Kaspars Brezinskis – izgāja no ierindas, tāpēc šīs lēmums tika pieņemts otrdien no rīta, kad tika krāmēta tehnika sūtīšanai uz Ameriku. Bet tas nemaina noskaņojumu un atbildību, jo diez vai kādam no jums interesēs, kā nostartējis trešais četrinieks, bet visus interesēs pirmais, un mēs vēl pat nezinām, kurš tas būs."

"Šogad Eiropas kausā junioru komanda brauks "pa pilnu programmu", gan divniekos, gan četriniekos, arī tāpēc noņēma no PK trešo četrinieku, lai neizjauktu jauniešu ekipāžu un viņiem nebūtu pauze sacensībās," skaidro treneris.

Latvijas skeletonisti šosezon startēs "visās iespējamās frontēs" no Pasaules kausa līdz Eiropas kausam, kurā piedalīsies jaunākie sportisti, savukārt "vidējās paaudzes" sportists Ivo Šteinbergs Starpkontinentālajā kausā centīsies tikt pie ceļazīmes uz Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Brāļu Dukuru sacensību plānos ir Pasaules kauss un gaidāmā olimpiāde.

"Šobrīd izlase Korejā testē, kas pa vasaru sabūvēts un safrēzēts," pavēstīja izlases treneris Gatis Dzērve. "Tur iet interesanti. Pirmajā treniņu dienā rezultāti bija gandrīz sešas sekundes sliktāki nekā Pasaules kausā, tur neko nevar nedz izmērīt, nedz saprast, bet nu jau ledus kļuvis labāks. Paši saprotiet, ja ārā ir +17 grādus silts, par kādu ledus kvalitāti var runāt! Galvenais ir saprast, kas iet, kas neiet, kuras slidas "strādā", kā skeletons iet. Ir gājis traumatiski, ir sasitumi un nobrāzumi gan mūsu, gan citās komandās, bet tāds tas sporta veids ir. Apstākļi ir tādi, kādi ir."

"Piekritīšu Sandim Prūsim, ka šī sezona būs atšķirīga – diemžēl cietīs rezultāti Pasaules kausā, jo mūsu mērķis nav uzvarēt katrā posmā, galvenais ir būt spicē, jo mums ir svarīgi iegūt labākus starta numurus olimpiādei un izpildīt to darbu, kas jāizpilda, koncentrējoties februārim. Neuztraucieties, ja Pasaules kausā būs sliktāki rezultāti, tas nozīmē, ka mēs joprojām kaut ko pārbaudām," uzsver Dzērve.

Jaunā Pasaules kausa izcīņas sezona sāksies 9. novembrī Leikplesidā, kam sekos posmi Pārksitijā, ASV, un Vistleras trasē Kanādā. Eiropā bobslejisti un skeltonisti atgriežas decembrā sākumā uz ceturto Pasaules kausa izcīņas posmu Kēnigszē.