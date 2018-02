Amerikāņu kalnu slēpotāja Vona izcīna 80. uzvaru karjerā

Vona vairs tikai par sešām uzvarām atpaliek no Pasaules kausa sacensībās titulētākā kalnu slēpotāja, slavenā zviedra Ingemara Stēnmarka, kurš pagājušā gadsimta 80. un 90. gados izcīnīja 86 panākumus.

Priekšpēdējās sacensībās pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm Vona nobraucienā trasi veica vienā minūtē un 12,84 sekundēs. Nieka 0,02 sekundes viņai zaudēja otrās vietas ieguvēja Sofija Godžija no Itālijas, bet trešā bija austriete Kornēlija Hitere, kura bija 0,13 sekundes lēnāka par Vonu.

Šajās sacensībās nepiedalījās Pasaules kausa kopvērtējuma līdere un iepriekšējās sezonas Lielā kristāla globusa ieguvēja Mikaēla Šifrina no ASV, kā arī viņas tuvākās kopvērtējuma sekotājas Vendija Holdenera no Šveices un Petra Vlhova no Slovākijas.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Kopvērtējumā Šifrinai ir 1513 punkti, otro vietu ar 842 punktiem ieņem Holdenera, kamēr trešā ar 754 punktiem ir Vlhova.

Turpat Garmišpartenkirhenē svētdien norisināsies vēl vienas sacensības nobraucienā, bet pēc tam kalnu slēpotājas dosies uz Phjončhanu, kur nākamajā nedēļā sāksies olimpiskās spēles. Olimpiādē pirmās sacensības dāmām būs aiznākamajā pirmdienā, kad tiks dalītas medaļas milzu slalomā.