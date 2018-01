Latvijas talantīgā daiļslidotāja Diāna Ņikitina, kura februārī piedalīsies Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, ceturtdien Krievijas galvaspilsētā Maskavā notiekošajā Eiropas čempionātā ar nepārliecinoši izpildītu īso programmu netika pie iespējas sestdien demonstrēt savu izvēles priekšnesumu.

Noslēgumā Ņikitina īsajā programmā ierindojās 36.vietā starp 39 dalībniecēm.

Latvijas sportiste, debitējot šāda līmeņa sacensībās, netika galā ar nervu spriedzi, jo īsajā programmā neparādīja to, uz ko ir spējīga. Viņa vienā no lēcieniem piedzīvoja kritienu, taču, arī izpildot citus elementus, Ņikitinai nesanāca viss cerētais, līdz ar to viņa tika vien pie 36,71 punkta, pēc savas uzstāšanās apsteidzot tikai trīs konkurentes. No personīgā rekorda īsajā programmā viņa atpalika par nedaudz vairāk kā 22 punktiem.

Līdere pēc īsās programmas ar 80,27 punktiem ir tikai 15 gadus vecā Krievijas sportiste Alīna Zagitova, bet otrā ar 78,57 punktiem ir vēl viena krieviete Jevgēņija Medvedeva, kura ir pašreizējā Eiropas un pasaules čempione. Savukārt trešo pozīciju ar 78,30 punktiem ieņem pieckārtēja Eiropas čempione Karolīna Kostnere no Itālijas.

Pie izvēles programmas izpildīšanas tika 24 labākās dalībnieces. No iekļūšanas izvēles programmā Ņikitina atpalika tikai par deviņiem punktiem.

Trešdien Eiropas čempionātu teicami iesāka talantīgais Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, kurš īsajā programmā sasniedza jaunu personīgo rekordu (85,11) punkti un pašlaik atrodas augstajā trešajā vietā. Pirmajās divās pozīcijās tikmēr ir spānis Havjers Fernandess (103,82 punkti) un Dmitrijs Alijevs no Krievijas (91,33).

Izvēles slidojums vīriešiem notiks piektdien.

Pašlaik tikai 17 gadus vecās Ņikitinas personīgais rekords oficiālās sacensībās īsajā programmā ir 58,81 punkts, turklāt arī viņas treneris ir slavenais šveicietis Stefans Lambjēls, kurš jau trenē Vasiļjevu.

Iepriekšējā sezona Ņikitinai potītes traumas dēļ nebija izdevusies, bet šosezon viņa debitējusi pieaugušo konkurencē, turklāt darījusi to veiksmīgi, kas viņai ļāvis iegūt ceļazīmi uz februārī gaidāmajām Phjončhanas olimpiskajām spēlēm. Ceļazīmi pērn ar pasaules čempionātā izcīnītu 22.vietu gan nodrošināja cita Latvijas daiļslidotāja Angelina Kučvaļska, tomēr šosezon krietni sekmīgāk klājies Ņikitinai, tāpēc pie iespējas debitēt Olimpiādē tika tieši viņa.

Tikmēr Kučvaļska, kura cīnījusies arī ar veselības likstām, valsts delegācijas sastāvā tiks iekļauta kā rezerviste.

Pieaugušo sacensībās Ņikitina debitēja septembrī, kad Slovākijā izcīnīja desmito vietu Starptautiskās Slidošanas savienības (ISU) Izaicinājuma sērijas sacensībās, bet oktobrī viņa izcīnīja uzvaru savās otrajās sacensībās starp pieaugušajiem, būdama labākā Horvātijā notikušajās sacīkstēs "Zelta lācis" ("Golden Bear"). Decembrī viņa pieticīgā konkurencē kļuva arī par Latvijas čempioni.

Vēl šajā Eiropas čempionātā Latvija tiks pārstāvēta pāru dejās, kurs sacentīsies Aurēlija Ipolito un Malkolms Džonss.

Deju pāriem pirmais starts būs piektdien, kad pēc izvēles programmas tiks noskaidroti arī medaļu ieguvēji vīriešiem. Savukārt sestdien izvēles slidojumus veiks deju pāri un pēc tam dāmas.

Jau vēstīts, ka Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā nav tikusi pārstāvēta jau kopš 1994.gada, tomēr februāra sacensībās Latvijai būs viena vieta vīru un dāmu konkurencē.