Starptautiskās Olimpiskās komitejas ( SOK ) ekspertu komisija no Krievijas potenciālo Phjončhanas olimpisko spēļu dalībnieku saraksta izslēgusi 111 sportistus, kuri nav atbilduši iepriekš SOK noteiktajiem kritērijiem.

Kā vēstīts, SOK decembrī piesprieda diskvalifikāciju visai Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" (OAR) jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas".

SOK izveidoja īpašu ekspertu komisiju četru cilvēku sastāvā, kura rūpīgi izvērtēja, vai potenciālie pretendenti startam Phjončhanā atbilst noteiktiem kritērijiem. Tika vērtēts vai sportisti nekad nav diskvalificēti par dopinga lietošanu un nav pārkāpuši antidopinga noteikumus, vai viņi ir veiksmīgi izgājuši dopinga pārbaudes pirms olimpiskajām spēlēm. Krievijas Olimpiskā komiteja bija iesniegusi sarakstu ar 500 potenciālajiem Phjončhanas olimpisko spēļu dalībniekiem, bet pēc SOK ekspertu komisijas slēdziena no šī saraksta izslēgti 111 atlēti.

Līdz ar to OAR atlēti tiks izraudzīti no sarakstā palikušajiem 389 sportistiem. Kā prognozē portāls "insidethegames.biz", Phjončhanā varētu startēt aptuveni 200 "Olimpisko sportistu no Krievijas", kas būtu tikai nedaudz mazāk kā pirms četriem gadiem Sočos, kad savās mājās notikušajā Olimpiādē piedalījās 214 Krievijas atlēti.

SOK gan uzsver, ka no 389 sarakstā palikušajiem sportistiem vairāk kā 80% Sočos nestartēja. Jāpiebilst, ka 2002.gadā Soltleiksitijas Olimpiādē Krieviju pārstāvēja 151 sportists, pēc četriem gadiem Turīnā bija 174 atlētu liela komanda, bet 2010.gadā Vankūverā Krievijai bija 175 sportisti.

Tāpat SOK norāda, ka starp izslēgtajiem ir visi sportisti, kuri saņēma sodus pēc Osvalda komisijas ziņojuma. Kā zināms, SOK iepriekš 43 Krievijas sportistus diskvalificēja uz mūžu no olimpiskajām spēlēm pēc pārkāpumiem 2014.gada Soču Olimpiādē. Tiesa, visi minētie sportisti ir vērsušies Sporta Arbitrāžas tiesā (CAS), cerot, ka vēl šomēnes tiks attaisnoti.

Jau vēstīts, ka Krievija 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs triumfēja medaļu ieskaitē, tomēr jau gadu vēlāk Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) neatkarīgas komisijas izmeklēšanā, kuru vadīja kanādiešu jurists Ričards Maklarens, tika gūts apstiprinājums, ka Krievijā bija izveidota valsts atbalstīta dopinga sistēma, kulmināciju pārkāpumos sasniedzot tieši savās mājās notikušajās olimpiskajās spēlēs, kad virknei mājinieku sportistu tika nomainītas pozitīvas dopinga proves pret "tīrām" analīzēm.