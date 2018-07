Par 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu oficiāli interesi izrādījušas septiņas valstis.

SOK publicētajā līgumā olimpisko spēļu rīkotājiem paredz 118 uzdevumus, to skaitā arī maksimālu jau esošās infrastruktūras izmantošanu, modernizētu piekļuvi spēlēm, uzlabotu integrāciju Paralimpiskajām spēlēm un skaidrāku sadalījumu SOK apmaksātajiem pakalpojumiem.

Kalgari cenu izpētes komiteja ir novērtējusi izmaksas, ja šī Kanādas pilsēta iegūtu tiesības rīkot 2026. gada olimpiskās spēles, ziņo vietējais portāls "The Globe and Mail". Izdevumi sasniegtu 4,6 miljardus ASV dolāru, bet gandrīz pusi no tā segtu spēļu ieņēmumi. Tā kā Kalgari jau 1988. gada uzņēma ziemas olimpiādi, iespējams izmantot esošās sporta būves, kas labvēlīgi ietekmē izmaksas.

Pieteikumu termiņš 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanai ir 2019. gada janvāris, bet tā paša gada septembrī oficiāli tiks paziņots, kur notiks spēles.

"Mēs gribam organizēt spēles, kuras būtu ilgtspējīgas un atstātu savu mantojumu iedzīvotajiem, vienlaikus samazinot izmaksas un mazinot sarežģītību," saka SOK izpilddirektors Kristofs Dubī.

Stokholma pieteicās rīkot 2022. gada Ziemas Olimpiskās spēles, taču politisku un finansiālu apstākļu dēļ pieteikums tika atcelts. Toreiz renes sporta veidu sacensības tiktu aizvadītas Latvijā, Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē. Zviedri pieteikumu atjaunoja uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm, un arī šajā gadījumā kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona sacensības notiktu Latvijā.