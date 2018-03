Latvijas šorttreks nespēj turpināt sadarbību ar Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA), tāpēc turpmāk šis sporta veids lūkos nonākt šobrīd vēl neatzītās Latvijas Ātrslidošanas federācijas (LASF) paspārnē, sacīja LASF valdes priekšsēdētājs Edvīns Silovs.

Jau ziņots, ka šottreka sabiedrību satricinājis konflikts, jo viens no vadošajiem šī sporta veida Latvijas pārstāvjiem Roberto Puķītis bija gatavs mainīt valsts piederību. Tiesa, pēc sarunām ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), LSA un Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), viņš savas domas ir mainījis.

Pirmdien tika ziņots, ka LSA valde plāno iecelt Latvijas šorttreka izlases direktoru, tomēr tas nav noticis.

"Par šo jautājumu otrdien valdes sēdē nelēmām, jo no šottreka jeb precīzāk Edvīna Silova puses pirmdien vēlu vakarā un šorīt no rīta izskanēja paziņojums, ka šottrekisti plāno atdalīties no LSA un veidot savu federāciju," sacīja LSA valdes priekšsēdētāja Marika Nugumanova un LSA valdes loceklis Modris Liepiņš.

"Lēmums par ātrslidošanas atdalīšanos no LSA tika pieņemts jau pirms sešiem gadiem. Vienojāmies ar LSA prezidenti Mariku Nugumanovu, ka arī šorttreku pārvaldīs LASF, kas bija nodibināta, bet nebija atzīta Latvijas Olimpiskajā komitejā. Šogad redzam, ka šorttreka saime tiek pilnībā ignorēta, tiek pieņemti patvaļīgi lēmumi, nekonsultējoties ar mums. Redzējām, ka tāda sadarbība vairāk nav iespējama," skaidroja Silovs.

"Federācija ir nodibināta, bet viņa nav sakārtota. Latvijas Ātrslidošanas federācija eksistē, bet nav atzīta. Līdz 2016.gadam visu kontrolējām un koriģējām, veidojām šo sporta veidu. Neilgi pirms olimpiskās sezonas sākās iejaukšanās mūsu saimnieciskajā darbībā, mūsu plānos. Bija vēlme sabotēt mūs no daiļslidošanas un Ventspils Olimpiskā centra puses," atklāja Silovs.

Viņš atzīmēja, ka LSA valdē nav neviena ātrslidošanas pārstāvja, līdz ar to šis sporta veids un arī šorttreks nepiedalās lēmumu pieņemšanā.

"Mēs izveidojam atlases kritērijus, kuri it kā tiek apstiprināti, bet tajā pašā laikā aizmuguriski tiek izmainīti ar mums nekonsultējoties. Konkrēts gadījums ir Puķīša vēlme startēt olimpisko spēļu 500 metru distancē. Pēc atlases kritērijiem viņam nebija jāstartē tajā distancē un viņš nevarēja pretendēt uz to. Tajā pašā laikā Puķītis caur LSA prezidenti uzspieda uz to, ka viņš Eiropas čempionātā nostartējis labāk, līdz ar to viņam šajā distancē jāstartē olimpiskajās spēlēs. Tādu kritēriju mums nebija, tas burtiski tika izzīsts no pirksta," stāstīja Silovs.

Nenozīmējot izlases direktoru, netiks meklēts arī jauns valstsvienības treneris, par ko tika runāts pirmdienas sēdē. Latvijas vadošos šorttrekistus Jelgavā trenē Evita Krievāne, taču oficiāli viņa neskaitās izlases galvenā trenere. Ar komandu Jelgavā strādā arī angļu speciālists Stjuarts Horspūls.

Silovs atzīmēja, ka nezinot, kas pirmdienas sēdē tika solīts Puķītim, kuram ir konflikts ar Krievāni.

"Esmu par sportu Latvijā, man neeksistē dalījums kaut kādos klubos. Es biju tas, kurš uzaicināja Horspūlu uz Latviju. Sapratu, ka vizināt sportistus, kā Haraldu Silovu un Roberto Puķīti, ir ļoti dārgi. Mums ir vairāki sportisti, viņiem jātrenējas šeit, Latvijā. Ventspilij četrus mēnešus piedāvājām to, kas ir Jelgavā, bet viņi atteicās," atzīmēja Silovs, norādot, ka Ventspils puse mēģinot izdarīt spiedienu uz LOK, Latvijas Olimpisko vienību un LSA.

"Jelgavā ir savākti labākie sportisti, izņemot Puķīti. Jelgavā tiek pieaicināti arī citu valstu sportisti. Nākamajā četrgadē tur būs liela grupa ar citu valstu sportistiem. Arī šogad jau trenējās Jaunzēlande, Zviedrija, Somija, Bulgārija un Lietuva. Plānots, ka nākamgad tur būs Polijas izlase un arī Baltkrievija," uzsvēra Silovs.

Viņš neatbalsta, ka Latvijas šorttreka izlasei būtu jābalstās uz kāda ārvalstu speciālista pleciem, kuram aizejot, viss darbs būtu jāsāk no jauna.

"Evita ir mūsu pašu audzēkne no pirmās šorttrekistu paaudzes. Viņa trenējusies pie ļoti slaveniem treneriem un pārzina daudzas metodes, viņai ir liela pieredzes bagāža. Līgums ar Horspūlu ir līdz Pekinas olimpiskajām spēlēm, bet pēc tam viņš aizies projām. Šobrīd nav neviena kvalificēta trenera, kurš varētu strādāt ar augsta līmeņa sportistiem. To, ko Evita ar Strjuatu paveikušu Jelgavā - tas ir apbrīnojami. Runājot par Puķīti, viņš ir labs sportists. Domāju, ka viņš ir sakūdīts pret mums no Ventspils puses, varbūt pat viņam dota nepatiesa informācija, lai būtu šī konfrontācija," secināja Silovs.

Februārī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Puķītis bija 11.vietā 1000 un 1500 metru distancēs. Dienvidkorejā startēja arī Roberts Zvejnieks, kurš bija desmitais 500 metros un 15.vietā 1000 metru distancē. Zvejnieks martā piedalījās arī pasaules čempionātā, kur Puķītis nestartēja.

Latvijas šorttrekā izstrādāta sešu gadu programma, kurā par mērķi izvirzīts pakāpenisks sportistu progress un cīņa par medaļām augstākā līmeņa sacensībās jau pirms 2022.gada Pekinas olimpiskajām spēlēm.