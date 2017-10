31 gadu vecais sportists treniņos pirms jaunās Pasaules kausa sezonas, kas sāksies šajā nedēļas nogalē Zeldenā, pārrāvis krusteniskās saites un atlabšana solās būt ļoti ilga.

Šīs nedēļas sākumā kļuva zināms, ka 2018. gada Phjončhanas olimpiskās spēles, visticamāk, ies secen arī 26 gadus vecajai slovāku cerībai, trīskārtējai junioru pasaules čempionei Ilkai Štuhecai, kura treniņos svētdien Pictālā krita un sarāva krusteniskās saites.

unfortunately this was one of my last starts for a few months 😢 sad and angry at the moment, but motivated to get back 💪 pic.twitter.com/CyxOFnLeqQ