Par hokeja dzimšanas dienu tiek uzskatīts 1875. gads, lai gan Ēģiptē atrastie vairāk nekā 4000 gadus vecie zīmējumi liecina par līdzīgas sportiskas nodarbes (vairāk līdzīga lauka hokejam) piekopšanu jau tajos laikos. Savukārt vārds "hokejs" pieminēts 16. gadsimtā, bet tā izcelsme nav skaidra. 1875. gada 3. martā Monreālā Viktorijas slidotavā tika organizēta pirmā hokeja spēle, tāpēc šis datums tiek uzskatīts par šī aizraujošā sporta veida dzimšanas dienu.

Hokeja popularitāte 19. gadsimta nogalē strauji auga Ziemeļamerikā, bet Eiropa aizraujošo spēli iepazina 20. gadsimta sākumā, kad to "atveda" leģendārā lorda Stenlija dēli. Mūsdienās hokejs ir viena no populārākajām sporta spēlēm pasaulē un viens no masveidīgākajiem ziemas sporta veidiem.

Hokejā divas komandas sacenšas uz ledus laukuma, lai pēc iespējas vairākas reizes vārtu tīklā ar nūju ieraidītu ripu. Ledus laukuma garums ir 60 metri, platums – 30 metri. To norobežo apmale, bet laukuma stūri ir apaļi. Vārtu augstums ir 122 cm, bet platums 183 cm. Ripai jābūt 2,54 cm biezai, tās diametrs pieaugušo hokejā ir 7,62 cm, bet tās svaram jābūt 156-170 gramu robežās.

Spēlējot vienādos sastāvos, katrā komandā laukumā ir seši spēlētāji – vārtsargs un pieci laukuma spēlētāji. Olimpiskajās spēlēs katra komanda mačam drīkst pieteikt 22 spēlētājus – divus vārtsargu un 20 laukuma spēlētājus.

2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs risināsies divās hokeja hallēs – Kanninas arēnā ("Gangneung Ice Arena"; 10 000 skatītāju vietas) un "Kwandong Hockey Centre" (6000 skatītāju vietas). Vīriešu hokeja turnīrs risināsies 14.-25. februārim, bet sieviešu sacensības risināsies 10.-22. februārim.

Vīriešu turnīrā spēlēs 12 komandas, kas būs sadalītas trīs grupās. Pēc priekšsacīkstēs aizvadītā viena apļa grupu turnīra komandas tiks sarindotas pēc ranga 1.-12. vietai. Pirmo četru vietu īpašnieki uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, bet pārējo vietu īpašnieki izslēgšanas turnīru sāks ar pirmo kārtu.

A grupa: Kanāda, Čehija, Šveice, Koreja

B grupa: OAR, ASV, Slovākija, Slovēnija

C grupa: Zviedrija, Somija, Norvēģija, Vācija

Sieviešu turnīrā Korejā spēlēs astoņas komandas, kuras pēc IIHF ranga būs sadalītas divās grupās A jeb spēcīgākajā un B grupā. A grupā spēlēs ASV, Kanāda, Somija un OAR, bet B grupā būs Zviedrija, Šveice, Japāna un mājiniece Koreja. Pēc grupu turnīra A grupas divas labākās komandas iekļūs pusfinālā, bet trešās un ceturtās vietas īpašnieces izslēgšanas cīņu pirmajā kārtā tiksies attiecīgi ar B grupas otro vietu un ar B grupas uzvarētāju. Šo abu dueļu uzvarētāji iekļūst pusfinālā, bet zaudētājas ar B grupas divām vājākajām komandām noskaidros 5.-8. vietu īpašnieces.