ASV olimpiskajā izlasē iekļauti pārsvarā Eiropā spēlējošie hokejisti un četri studenti

ASV Hokeja federācija ir publiskojusi nacionālās vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajām ziemas olimpiskajām spēlēm Phjončhanā.

Pagaidām gan tikai nosaukti laukuma spēlētāji - astoņi aizsargi, 14 aizsargi un viens vārtsargs, vēl divu vārtsargi tiks izziņoti vēlāk.

ASV krāsas Phjončhanā aizstāvēs lielākoties Eiropā spēlējošie hokejisti, pieci no tiem no Kontinentālās hokeja līgas, kā arī četri Amerikas studentu līgu spēlētāji. Par izlases kapteini iecelts 38 gadus vecais Braiens Džonta, kuram vienīgajam komandā ir olimpiskā pieredze no 2006. gada Turīnas spēlēm. 15 hokejisti ir ar Nacionālās Hokeja līgas (NHL) pieredzi.

ASV olimpiskās izlases sastāvs:

Vārtsargs: Raiens Zapoļskis (Helsinku "Jokerit", KHL);

Aizsargi: Čeds Bilinss ("Linkoping SC", Zviedrija), Džonatans Blūms (HK "Soči"), Vils Borgens (Senklodas universitāte, NCAA), Mets Gilrojs (Helsinku "Jokerit", KHL), Raiens Gandersons ("Brynas IF), Zviedrija), Noā Velčs ("Vaxjo Lakers", Zviedrija), Bobijs Sanginetti ("Lugano", Šveice), Džeimss Visņevskis (Kasselas "Huskies, "DEL2, Vācija);

Uzbrucēji: Marks Arkobello ("SC Bern", Šveice), Kriss Brūks (Hēršijas "Bears", AHL), Bobijs Blaters (Milvoki "Admirals", AHL), Raiens Donato (Hārvardas universitāte, NCAA), Braiens Džonta (bez kluba), Džordans Grīnvejs (Bostonas universitāte, NCAA), Čeds Kolariks (Mannheimas "Adler", DEL, Vācija), Brūks Litls ("HC Davos", Šveice), Džons Makartijs (Sanhosē "Baracuda", AHL), Braiens O'Nīls (Helsinku "Jokerit", KHL), Garets Ro ("EV Zug", Šveice), Džims Sleiters ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Raiens Stoa (Maskavas "Spartak", KHL), Trojs Terijs (Denveras universitāte, NCAA).