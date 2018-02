'Delfi' no Phjončhanas: Latvijas sportistiem olimpiskajā ciematā jāiztiek bez televizoriem

speciāli no Phjončhanas

Lai gan Phjončhanas olimpisko spēļu rīkotāji ir labi sagatavojušies gaidāmajam notikumam un sadzīvisku problēmu ir mazāk, nekā tas bijis iepriekšējās spēlēs, arī šoreiz bez ķibelēm un kurioziem neiztikt.

Latvijas olimpieši izmitinājušies vienā no daudzstāvu mājām, aizņemot pirmo, otro, trešo un ceturto stāvu. Kopumā centrālajā olimpiskajā ciematā Latvijai atvēlēti desmit dzīvokļi, no kuriem vienā ir ierīkots ofiss un medicīniskās palīdzības centrs. Pārsvarā katrā dzīvoklī ir trīs istabiņas, kuras tad sportisti arī sadalījuši savā starpā. Latvijas dzīvokļi no ārpuses tradicionāli atpazīstami ar izkārtajiem valsts karogiem un Latvijas olimpiskajās formās iestrādāto pīni.

Žurnālistu vizītē Phjončhanas olimpisko spēļu galvenajā olimpiskajā ciematā (slidošanas sporta veidu pārstāvji dzīvo citur. - aut.) portāls "Delfi" novēroja interesantu lietu - istabiņās iztrūkst televizori. Iepriekšējās reizes Latvijas olimpiešiem arī nav bijuši televizori gluži katra istabiņā, tomēr uz visu delegāciju bija vairāki tālrādes aparāti. Šoreiz Korejā, kas pasaulē ir pazīstama ar savām modernajām tehnoloģijām, sportistu istabiņas ir bez televizoriem.



Kā skaidroja Latvijas delegācijas preses sekretāre Marita Vilciņa, Latvijas delegācija bija interesējusies par iespējām uz spēļu laiku iegūt kādu televizoru. Tomēr atbilde bijusi, ka tas nav paredzēts, toties aparātus var izīrēt vai iegādāties. Šādu iespēju izmantojuši šorttreka treneri Evita Krievāne un Stjuarts Džeimss Horspols – viņi, tāpat kā citi slidošanas disciplīnu pārstāvji, lielajā olimpiskajā ciematā nedzīvo, bet mitinās apmēram 40 kilometrus tālajā Kanninā.

Interesanti, ka vairākos dzīvokļos nav paredzētas virtuves. Tāpat kā mediju ciematā, arī olimpiskā ciematā dzīvokļi ir pārdoti, un pēc olimpiādes tur mitināsies Phjončhanas iedzīvotāji, tāpēc dzīvokļos sadzīves tehnika un mēbeles ir pārklātas ar speciālu apvalku, lai nodrošinātos pret bojājumiem. Tādēļ, piemēram, kamaniņu braucējas virtuves telpu ir pārvērtušas par tehnisko zonu, kur gatavo startiem savas kamanas.

2018. gada ziemas olimpiskās spēles Phjončhanā sāksies 9. februārī un risināsies līdz 25. februārim. Latviju šajās olimpiskajās spēlēs pārstāv 35 sportisti, no kuriem viens ir rezervists.

Otro reizi olimpiskās spēles klātienē atspoguļo arī portāls "Delfi", kura korespondents Uldis Strautmanis katru dienu līdz pat noslēguma ceremonijai informēs par Latvijas sportistu dzīvi un paveikto Pjončhanā.