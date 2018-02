Distanču slēpotāja Eiduka Phjončhanā 10 km distancē izcīna 44. vietu

Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Phjončhanas olimpisko spēļu 10 kilometru individuālajās sacensībās ceturtdien izcīnīja 44. pozīciju.

Patrīcija Eiduka finišu sasniedz ar rezultātu 28:13,6 minūtes, kas bija par 3:13,1 minūtēm lēnāk nekā uzvarētājai Ragnhildai Hāgai no Norvēģijas. Ar šīm sacensībām 18 gadus vecā latviete noslēdza debiju olimpiskajās spēlēs.

Šis bija Latvijas labākais rezultāts olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā. Iepriekš labākais Latvijas panākums bija Inetas Kravales 1994.gadā Lillehammerē izcīnītā 48. vieta 30 kilometru distancē ar kopēju startu.

Cita olimpiskā debitante no Latvijas Inga Paškova ierindojās 80. vietā ar rezultātu 31:34,9 minūtes, kas bija par 6:34,4 minūtēm lēnāk nekā sacensību uzvarētājai.

Hāga par olimpisko čempioni kļuva ar rezultātu 25:00,5 minūtes. Viņa tuvāko sekotāju Šarloti Kallu no Zviedrijas apsteidza par 20,3 sekundēm, bet trešajā vietā ierindojās divas sportistes – Marita Bjorgena no Norvēģijas un Krista Parmakoski no Somijas. Abas bija par 31,9 sekundēm lēnākas.

Hāgai šī bija pirmā olimpiskā medaļa. Savukārt Kalla savai medaļu kolekcijai pievienoja vēl vienu sudrabu. Tagad viņas kontā ir trīs zelti un četri sudrabi. Phjončhanā viņa bija nepārspēta skiatlonā. Savukārt Bjergena ieguva savu 12. olimpisko medaļu, no kurām puse ir zelta.