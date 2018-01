Jamaikas skeletonists Vatsons negaidīti saņem ielūgumu startēt Phjončhanā

Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) rangā Vatsons šosezon ierindojās 88. vietā, kas neļauj kvalificēties Olimpiādei, taču pēc tam, kad vairākas valstis no savām kvotām atteicās, jamaikietis pašam negaidīti, gandrīz pēdējā brīdī, iekļuvis olimpiešu pulkā.

"Šis gads emociju ziņā man bijis ar lielām galējībām," vietējam izdevumam "Jamaica Gleaner" izteicies 28 gadus vecais Vatsons. "Izejot no šīs pieredzes, varu teikt tikai vienu, — jebkurā brīdī var notikt jebkas, tā kā vienmēr esat gatavi."

Words can't express the surreal humility and honor I feel being told "you're going to the Olympic Winter Games!" God is good thank you Lord!#nothingisimpossible