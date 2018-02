Norvēģijas olimpiskā izlase uz Koreju aizvedusi vairāk nekā 6000 astmas zāļu vienības

Norvēģijas olimpiskā izlase uz 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm aizvedusi vairāk nekā sešus tūkstošus dažādu astmas preparātu vienības, kas liek no jauna uzvirmot runām par kontrolētu dopinga programmu šajā valstī, ziņo raidsabiedrība NRK.

Raidsabiedrība noskaidrojusi, ka Norvēģijas olimpiskās komandas aptieciņā ir 1800 devas "Symbicort", 1200 devas "Atrovent", 1200 devas "Alvesco", 360 devas "Ventolin" un 1200 devas "Airomir". Norvēģijas olimpiskā izlase skaidro, ka šie preparāti ir domāti neparedzētiem gadījumiem, jo visi, kam iepriekš diagnosticēta astma, līdz ir pašiem savas zāles.

"Taisnība, ka mums ir līdz ir krietni lielāks devu skaits, bet ja uz to paskatās no citas puses, apjoms nemaz nav tik liels," saka Norvēģijas olimpiskās izlases galvenā ārste Mona Čeldsberga. "Kas attiecas uz astmas zālēm, mums līdz ir tikai 43 inhalatori, kas paredzēti individuālai lietošanai. Devu skaitu mēs esam izkalkulējuši no iepriekšējo olimpisko spēļu pieredzes. Mums ir jābūt gataviem problēmām, kas var rasties 250 cilvēku komandā, kas atbild par visām norisēm. Turklāt neizmantotās zāles mēs vedīsim atpakaļ uz mājām."

Norvēģijas komandas rīcībā ir ievērojami lielāks astmas preparātu apjoms nekā citu valstu izlasēs, piemēram, Somijas izlase uz Koreju aizvedusi 10 "Ventolin" inhalatorus, kas ir kopumā 600 devas, atklājusi izlases galvenā ārste Mārita Valtonna. "Visiem, kam bija hroniska saslimšana, brīdinājām par savu zāļu līdzņemšanu, un olimpisko spēļu laikā diez vai konstatēsim jaunus astmas gadījumus," viņa saka.

Apmēram tikpat inhalatoru ir arī Zviedrijas izlasei, bet Vācijas komandai līdz ir 30 inhalatoru. "Sportisti, kuriem ir astma, olimpisko spēļu laikā lieto paši savas zāles, tāpēc mums līdz ir pavisam neliels astmas zāļu apjoms," norāda Vācijas izlases galvenais ārsts Olafs Špāls. "Tas nepieciešams ārkārtas gadījumiem vai arī tiem sportistiem, kas aizmirsuši savas zāles vai tās spēļu laikā būs beigušās."

Pēc norvēģa Martina Jonsrūda Sundbija diskvalifikācijas 2016. gadā aizsākās diskusija par astmas zāļu pielietojumu Norvēģijas slēpošanas komandās.