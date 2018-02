Skeletoniste Priedulēna pēc diviem labiem braucieniem: vēl nevajag sapriecāties

speciāli no Phjončhanas

Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna piektdien, 16. februārī, Phjončhanas olimpiskajās spēlēs pēc stabili veiktajiem pirmajiem diviem braucieniem un septītās vietas kopvērtējumā pauda gandarījumu par mēģinājumiem, tomēr sacīja, ka priecāties vēl ir pāragri.

Priedulēna pirmajā brauciena trasi veica 52,14 sekundēs, bet otrajā bija par 0,03 sekundēm lēnāka. Pirmajā braucienā viņa bija septītā, bet otrajā bija dalītā piektā vietā, kopvērtējumā ieņemto septīto vietu. Pirms pēdējiem diviem braucieniem viņai ir labas iespējas pacīnīties par piekto vietu, bet labāko četrinieku būs grūti noķert.

"Braucieni bija diezgan normāli salīdzinot ar to, kas bija treniņos. Cīnos ar otro virāžu, nepatīk tur izeja. Otrajā braucienā nepatika ieeja uz astoto virāžu un līdz ar to ieeja un izeja no devītās. Bet, kā teicu, salīdzinot ar treniņiem, bija labi," uzreiz pēc otrā mēģinājuma sacīja Latvijas sportiste. "Ar tādu ašu vēsu prātu jānobrauc otrie divi braucieni. Tad viss būs kārtībā. Pagaidām, nav ko sapriecāties."

Sportiste atzina, ka kamanas slīdējušas labi pa trasi un nav bijis nekādu problēmu. Tāpēc viņa uz rītdienas sacensībām nemainīs neko kamanu tehnikā. Otrajā braucienā Priedulēna samazināja starpību ar priekšā esošajām sportistēm, tomēr viņa atzina, ka citu rezultātus īpaši neskatās un koncentrējas uz saviem braucieniem. "

Arī Latvijas skeletona komandas treneris Dainis Dukurs norādīja uz Priedulēnas sniegumu trasē. "Lelde labi nobrauca, bet viņa ir par vieglu šai trasei. Tās lielās mammas ar lielo svaru var labāk "aizskriet" (trases lejasdaļā), nekā mūsu mazā Lelde. Bet bija divi labi braucieni. "

Priedulēnai trešais un ceturtais brauciens būs sestdien, 17. februārī, pulksten 13:20 un 14:45 pēc Latvijas laika.