SOK prezidents: privilēģija iegūt uzaicinājumu uz olimpiskajām spēlēm prasa vairāk nekā sankciju atcelšanu

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bahs ir pārliecināts, ka tika pieņemts pareizais lēmums, nepielaižot Starptautiskās Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) attaisnotos Krievijas sportistu Phjončhanas olimpiskajām spēlēm.

Pagājušajā nedēļā CAS nepietiekamu pierādījumu dēļ atcēla SOK piespriestās mūža diskvalifikācijas 28 no 39 Krievijas sportistiem, atjaunojot arī viņu gūtos rezultātus Soču olimpiskajās spēlēs. Savukārt pirmdien SOK paziņoja, ka 15 no šiem sportistiem būs liegta iespēja startēt Phjončhanā, 13 no attaisnotajiem krievu atlētiem ir aizgājuši no sporta vai viņiem nebija iespēju doties uz Phjončhanu citu iemeslu dēļ.

"Mums bija jāaizstāv taisnīguma princips, un tas bija iemesls, kāpēc mēs devām iespēju "tīrajiem" sportistiem startēt Phjončhanā, taču uz stingriem nosacījumiem. Viņus rūpīgi pārbaudīja neatkarīga komisija, kuras uzdevums bija pārliecināties par viņu atbilstību spēlēm. Pielaistie Krievijas sportisti izgāja uz pusi vairāk pārbaužu nekā sportisti no citām valstīm. Mēs bijām vīlušies CAS lēmumā, jo iepriekš pielietojām stingras procedūras, lai būtu pārliecināti par diskvalifikāciju piespriešanu. Privilēģija iegūt uzaicinājumu uz olimpiskajām spēlēm prasa vairāk nekā sankciju atcelšanu, tāpēc mēs neuzaicinājām šos sportistus," sacīja Bahs, kura teiktais citēts Krievijas aģentūrā TASS.

SOK decembrī piesprieda diskvalifikāciju visai Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas".

Phjončhanas olimpiskajās spēlēs piedalīsies 169 Krievijas sportisti, bet delegācijas sastāvā būs 340 personas