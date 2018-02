Šorttrekisti Puķītis un Zvejnieks skaidro savus atšķirīgos ceļus uz olimpisko ceturtdaļfinālu

Latvijas šorttrekists Roberts Zvejnieks ir pārliecināts, ka izcīnīja vietu Phjončhanas olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā 1000 metru distancē, nevis tiesneši viņam to uzdāvināja, savukārt Roberto Puķītis uzskata, ka Krievijas olimpietis centies vietu nākamajā kārtā izcīnīt ar rupjībām.

Kā vēstīts, Zvejnieks un Puķītis trešdien pārvarēja priekšsacīkstes, abiem skrējiena laikā iekļūstot incidentos.

Zvejnieks sākumā bija aiz konkurentu muguras, taču tad pakāpās uz trešo vietu. Tiesa, piektajā aplī viņu apdzina ķīnietis Žeņs Dzivei, kurš to darīja pārkāpjot noteikumus un traucējot Zvejniekam. Zvejnieks finišēja pēdējais, tomēr pēc finiša Ķīnas sportists tika diskvalificēts un latvietis iekļauts ceturtdaļfināla dalībnieku vidū.

"Jau pirmajos apļos bija doma pacīnīties par pozīciju, bet iesākumā tikai paskatījos, kas notiek. Redzēju, ka Nīderlandes sportists metas uzbrukumā, devos pakaļ, jo zināju, ka viņš izcīnīs labu pozīciju," pēc sacensībām stāstīja Zvejnieks. "Bija neliels kontakts ar francūzi, un zaudēju ātrumu. Tomēr pēc tam gāju garām ķīnietim, bet šīs valsts sportisti parasti slido ļoti netīri. Viņiem patīk grūstīties ar rokām. Ķīnietis mani iegrūda blokos, es pazaudēju savu pozīciju un ātrumu, kā arī spēkus."

"Tomēr tiesneši ļāva man iekļūt nākamajā kārtā. Uzskatu, ka izcīnīju šo iespēju, nevis man to vienkārši iedeva," pauda sportists. "Esmu apmierināts ar savu sniegumu. Varbūt bija neliels stress. Šādi skrējieni nav man par labu, jo es esmu sprinteris. Ja savos skrējienos pazaudēju ritmu, man ir ļoti grūti to pēc tam atgūt. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc neturpināju slidot. Cerēju uz to, ka tiesneši ļaus man iekļūt nākamajā kārtā, kā arī bija."

Ceturtdaļfinālā, kas notiks sestdien, iekļuva katra skrējiena divi labākie dalībnieki.

"Pirmais mans uzdevums bija šajā distancē pārvarēt pirmo kārtu. Varbūt 1000 metros neticu sev tik ļoti, jo tā nav mana spēcīgākā distance, vairāk koncentrējos uz 500 metriem. Nepadevos un ticēju, ka varu to izdarīt," teica Zvejnieks. "Par A finālu 1000 metros var cīnīties aptuveni 15 šorttrekisti. Skrējieni ir ļoti ātri, un sportisti ir ļoti labās sportiskajās formās. Lielākai daļai no slidotājiem ir ļoti liela pieredze, kamēr man tā ir tikai divi gadi. Pret šiem slidotājiem ir grūti."

"Pirms skrējiena klausījos mūziku un centos ignorēt to, kas notiek apkārt. Skaļums arēnā šeit ir milzīgs. Neesam pie tāda ieraduši. Pats esmu bijis tikai vienās sacensībās, kur ir tik daudz skatītāju. Man tas patīk un spēju to izmantot savā labā," Zvejnieks nenoliedza, ka pirms starta bijis uztraukums.

"Domāju, uz otro skrējienu paliks vieglāk. Ir izdarīts minimums un neliels akmens no sirds novēlies. Man būs mazāks stress nekā tiem, kam būs jācīnās ar korejiešiem. Iespējams, spēšu to izmantot savā labā. Arī taktika man būs citādāka, jo vairs nebūs sākumā jācīnās par pozīcijām, kas atņem daudz enerģijas. Varēšu iesēsties astē un taupīt enerģiju uz pēdējiem apļiem. Tas man dos lielākas iespējas," pauda sportists.

Vēl dramatiskāks bija skrējiens, kurā startēja Puķītis. Tajā bija pat trīs starti. Vispirms tika fiksēts pāragrs starts, tad cīņā par labāku pozīciju saķērās Ungārijas un Krievijas olimpiešu pārstāvji, pēdējam krītot un līdzi paraujot arī amerikāni Džonu Robertu Selski un Puķīti, kurš tobrīd bija pēdējais.

Skrējiens tika apturēts, krievam Pāvelam Sitņikovam saņemot diskvalifikāciju, kamēr Selskim nācās mainīt slidas asmeni. Savukārt trešajā startā Puķītis sākotnēji bija līderis, tad noslīdēja uz trešo vietu, taču piektajā aplī atguva otro pozīciju, to droši nosargājot līdz finišam.

"Man bija taktika nosargāt otro pozīciju un nebija plāna finišēt pirmajam. Noslēdzošajos apļos sargāju tikai savu otro vietu, turklāt varēja redzēt, ka skatos apkārt, lai man amerikānis neaiziet garām," Puķītis teica par izšķirošajiem apļiem.

"Skrējiena sākuma vilcināšanās mani īsti neietekmēja. Sākotnēji varbūt bija cita taktika, jo tad vēl bija Krievijas olimpietis. Viņš bija vājākais no visiem četriem dalībniekiem, kurš ceturtdaļfinālā mēģināja tikt tikai caur tiesnešu paaugstināšanu jeb "advance". Tāpēc viņš par katru cenu mēģināja grūstīties, kas gan nesanāca," stāstīja Puķītis. "Kad palikām trijatā, kļuva vieglāk, jo jāapdzen bija tikai viens cilvēks."

"Paldies Dievam, kritiens palika bez sekām. Sadauzīju nedaudz muguru, bet to apārstēs un būs viss kārtībā," teica atlēts.

Kā vēstīts, Puķītis olimpiskās spēles sāka pagājušajā sestdienā, kad izcīnīja 13.vietu 1500 metru distancē.

Savukārt nākamajā nedēļā šorttrekā tiks aizvadītas arī sacensības 500 metros, kur piedalīsies Zvejnieks.

Latvijas šorttrekā izstrādāta sešu gadu programma, kurā par mērķi izvirzīts pakāpenisks sportistu progress un cīņa par medaļām augstākā līmeņa sacensībās jau pirms 2022.gada Pekinas olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to kāda šorttreka sportista kvalificēšanās jau šī gada olimpiskajām spēlēm tiek uzskatīta par augstu sasniegumu. Zīmīgi, ka Puķītis ikdienā netrenējas ar Latvijas šorttreka izlasi, jo viņam to liedz ar Ventspils pašvaldību noslēgtais līgums.